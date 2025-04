Hyundai dévoile un système hybride à deux moteurs avec un gain de 45 % en efficacité énergétique

Le tout nouveau groupe motopropulseur hybride de Hyundai propose une transmission innovante qui améliore à la fois l’économie de carburant et les performances.

Nouveau système à moteurs P1 + P2 offrant une économie de carburant 45 % supérieure à celle des moteurs à essence comparables.

Le Palisade hybride 2,5 L développe 329 chevaux et consomme seulement 7,1 L/100 km.

L’offre hybride s’étendra à travers les marques Hyundai, Kia et Genesis, avec plusieurs combinaisons moteur-transmission.

Hyundai Motor Group a présenté sa nouvelle génération de groupe motopropulseur hybride, reposant sur une transmission à double moteur électrique conçue pour accroître l’efficacité énergétique et les performances dans plusieurs segments de véhicules. Le système a été dévoilé lors de l’événement « Next-Gen Hybrid System Tech Day » et fera ses débuts dans le VUS Hyundai Palisade doté d’un moteur turbo hybride de 2,5 L.

Ce nouveau système hybride intègre deux moteurs électriques à même la transmission : un moteur P1 pour assister au démarrage du moteur thermique et générer de l’énergie, et un moteur P2 pour la propulsion et la récupération d’énergie au freinage. Grâce à cette architecture, Hyundai annonce une amélioration de 45 % de l’économie de carburant et une hausse de 19 % de la puissance maximale comparativement à un moteur à essence équivalent.

La transmission pourra être jumelée à des moteurs turbocompressés de 2,5 L et 1,6 L. Dans sa configuration la plus puissante, le groupe motopropulseur hybride 2,5 L affiche une consommation combinée de 7,1 L/100 km (ou 14,1 km/L), une puissance totale de 329 chevaux (334 PS) et un couple de 339 lb-pi (460 Nm), soit une hausse de 9 % du couple par rapport au moteur 2,5 L turbo standard.

La logique de contrôle Active Shift Control intégrée à la transmission utilise le moteur P1 pour accélérer les changements de rapports et assurer une transition plus fluide entre les modes électrique et thermique. Le groupe a aussi développé une panoplie de technologies d’électrification pour bonifier l’expérience de conduite hybride, dont le rouage intégral électrique (e-AWD), le contrôle de mouvement électrifié du véhicule (e-VMC 2.0), la gestion de maniabilité (e-Handling 2.0), l’assistance d’évitement électrifiée (e-EHA 2.0), et le confort de roulement amélioré (e-Ride 2.0).

De nouvelles fonctions ont aussi été ajoutées, comme le mode « Stay Mode », qui permet au véhicule de rester en fonction à l’arrêt en utilisant uniquement l’énergie de la batterie — idéale pour alimenter la climatisation ou le système multimédia pendant environ une heure. L’option de recharge externe (Vehicle-to-Load ou V2L) offre jusqu’à 3,6 kW pour brancher des appareils, même lorsque le moteur est éteint. Le système de freinage régénératif intelligent ajuste quant à lui la force de freinage selon les conditions de conduite, les données de navigation et la proximité des véhicules environnants.

Le nouveau système hybride sera progressivement intégré aux gammes Hyundai, Kia et Genesis, couvrant les segments compacts, intermédiaires et haut de gamme. L’offre passera de trois à cinq options de groupes motopropulseurs hybrides. La production du nouveau Palisade hybride est déjà lancée, et une version à propulsion du modèle 2,5 L turbo hybride est attendue en 2026. La technologie sera ensuite déployée dans les futurs modèles Genesis.