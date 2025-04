Hyundai Palisade 2026 : nouveau moteur hybride et version XRT PRO dévoilés

Le Hyundai Palisade 2026 arrive avec un tout nouveau moteur hybride, une version XRT PRO plus robuste, ainsi que de nombreuses améliorations structurelles, technologiques et de sécurité.

Après avoir renouvelé le Tucson et lancé un Santa Fe de nouvelle génération, Hyundai tourne son attention vers son plus grand VUS. Le constructeur a levé le voile sur le Palisade 2026 au Salon international de l’auto de New York 2025.

Quoi de neuf avec le Palisade 2026

Le millésime 2026 marque une refonte complète du VUS à trois rangées de Hyundai. Comparativement à la version précédente, il est plus long, son empattement est étiré, et il présente une toute nouvelle conception intérieure et extérieure. Pour la première fois, un moteur hybride est offert. De plus, la nouvelle version XRT PRO reçoit des modifications mécaniques et structurelles visant à améliorer ses capacités hors route.

L’accès à la troisième rangée, le confort général et les fonctionnalités pour les passagers arrière ont été revus. Hyundai ajoute aussi de nouvelles technologies comme l’enregistrement vidéo embarqué, la détection radar de présence à l’arrière et la mise à jour logicielle sans fil.

Motorisations, remorquage et efficacité

Deux groupes motopropulseurs sont proposés pour 2026. Le moteur de série est un V6 atmosphérique de 3,5 L développant 287 chevaux et 260 lb-pi de couple, jumelé à une boîte automatique à 8 rapports et au rouage intégral HTRAC. Cette version peut remorquer jusqu’à 5 000 lb.

Nouveauté pour 2026 : une motorisation hybride composée d’un moteur turbo de 2,5 L et d’un moteur électrique. Elle produit une puissance combinée de 329 chevaux et un couple de 339 lb-pi. Hyundai prévoit une consommation moyenne de 7,0 L/100 km et une autonomie de plus de 900 km. Sa capacité de remorquage est de 4 000 lb. Les deux motorisations profitent d’un calibrage visant à réduire le bruit et les vibrations.

Toutes les versions à rouage intégral incluent des sélecteurs de mode de conduite pour conditions comme la boue, le sable ou la neige. Les versions supérieures et XRT PRO intègrent aussi un attelage de remorquage et des modes de conduite adaptés au remorquage.

Design extérieur et modifications structurelles

Les dimensions extérieures ont augmenté : 65 mm de plus en longueur, 70 mm de plus pour l’empattement. L’avant est plus court, le toit plus haut, ce qui profite à l’espace intérieur et à la garde de tête en troisième rangée. Le design aérodynamique a été revu pour abaisser le coefficient de traînée à 0,31.

À l’avant, le Palisade adopte une posture plus droite avec feux de jour verticaux à DEL et une nouvelle calandre dotée de volets d’air actifs. À l’arrière, les feux ont été redessinés, la ligne de toit est aplatie, et les fenêtres latérales agrandies.

Des jantes allant jusqu’à 21 pouces sont offertes, et la garde au sol augmente dans la version XRT PRO. Les angles d’attaque et de fuite sont aussi améliorés.

Aménagement intérieur et espace

L’intérieur présente une nouvelle planche de bord à lignes horizontales plus épurée. Deux écrans de 12,3 pouces servent de tableau de bord et d’écran multimédia. Les matériaux sont rehaussés, et plusieurs configurations de sièges sont disponibles, incluant banquette ou sièges capitaines.

Les sièges Relaxation sont maintenant disponibles aux deux premières rangées, avec inclinaison étendue et repose-jambes déployables. La troisième rangée offre meilleure visibilité, sièges chauffants en option, et dossiers à réglage électrique. Des ports USB-C de 100 watts sont installés aux trois rangées. Le véhicule peut accueillir jusqu’à huit occupants (ou sept en option).

L’accès au coffre et les commandes de sièges sont disponibles à plusieurs endroits, y compris dans l’espace de chargement. La console centrale a aussi été repensée pour offrir plus d’espace et de rangement.

Nouvelles technologies et caractéristiques

Voici quelques nouveautés importantes offertes sur le Palisade 2026 :

Système Dashcam : Caméras avant et arrière intégrées pour enregistrer automatiquement la conduite ou les incidents à l’arrêt.

: Caméras avant et arrière intégrées pour enregistrer automatiquement la conduite ou les incidents à l’arrêt. Rétroviseur numérique : Utilise une caméra arrière pour garder la visibilité malgré les passagers ou le chargement.

: Utilise une caméra arrière pour garder la visibilité malgré les passagers ou le chargement. Alerte de présence à l’arrière : Fonctionne maintenant avec un radar, pouvant alerter via le klaxon ou une notification mobile.

: Fonctionne maintenant avec un radar, pouvant alerter via le klaxon ou une notification mobile. Mises à jour par la voie des airs : Le système peut recevoir des mises à jour logicielles sans fil.

: Le système peut recevoir des mises à jour logicielles sans fil. Clé numérique 2.0 : Permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule avec un téléphone intelligent ou une montre connectée.

: Permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule avec un téléphone intelligent ou une montre connectée. Plateau désinfectant UV-C : Dans la console centrale pour désinfecter de petits objets.

Un système audio Bose à 14 haut-parleurs est également offert en option, tout comme les commandes de siège étendues.

Sécurité et structure

Hyundai élargit son système d’aide à la conduite SmartSense. Il comprend : freinage d’urgence avec détection d’intersection et de piétons, surveillance des angles morts, assistance au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif lié à la navigation, et détection de circulation transversale arrière.

Dix coussins gonflables sont maintenant de série, incluant de nouveaux sacs latéraux pour les passagers arrière et prétensionneurs spécifiques à la troisième rangée. La structure fait appel à l’acier haute résistance, surtout dans les zones critiques lors de collisions.

Aperçu de la version XRT PRO

La version XRT PRO mise sur les capacités hors route avec :

Différentiel arrière à glissement limité électronique

Garde au sol de 8,4 pouces (+25 mm)

Pneus tout-terrain de 18 pouces

Angles d’approche (20,5°), de fuite (22,4°) et ventral (18,3°) optimisés

Plaques de protection, crochets de remorquage orange, réglages de frein et de groupe motopropulseur adaptés

Le look se distingue par des garnitures noires mates, une sellerie exclusive, des surpiqûres uniques et un logo spécifique. L’équipement technologique est identique aux versions haut de gamme, incluant caméras périphériques et moniteurs d’angle mort.

Production et arrivée sur le marché

Le Hyundai Palisade 2026 sera assemblé à Ulsan, en Corée du Sud. Les versions à essence arriveront au début de l’été 2025, tandis que l’hybride suivra au début de l’automne.

Avec son nouveau moteur hybride, sa capacité de remorquage accrue et une panoplie de nouvelles technologies pratiques et sécuritaires, le Hyundai Palisade 2026 devient plus polyvalent que jamais. L’arrivée de la version XRT PRO vise aussi les conducteurs à la recherche de capacités hors route, tandis que l’ensemble de la gamme bénéficie d’améliorations axées sur le confort, l’efficacité et la connectivité.