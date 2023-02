Hyundai dévoile le nouveau visage de l’Elantra… en Corée du Sud

La nouvelle Hyundai Avante 2024 montre ce à quoi il faut s’attendre de l’Elantra redessinée.

Toutes les options mécaniques devraient être de retour.

Est-ce que le constructeur va dévoiler les détails entourant la nouvelle Elantra 2024 au Salon de l’auto de New York?

Après trois années sous cette forme, la berline Elantra est mûre pour quelques changements de mi-parcours. Et c’est exactement ce qui vient d’être accompli en sol côté sud-coréen, le constructeur qui a publié discrètement les premières photos de sa berline Avante 2024. Rappelons que Hyundai utilise toujours cette appellation sur son marché local, mais il s’agit essentiellement – à quelques détails près – de ce qui s’en vient sur nos routes dans quelques mois.

De nos jours, la popularité des véhicules utilitaires force les constructeurs à redoubler d’efforts pour mousser les ventes des voitures dites « traditionnelles ». Hyundai ne semble pas vouloir abandonner la catégorie des berlines compactes, du moins pour l’instant, alors qu’il y a encore suffisamment d’automobilistes intéressés au format automobile.

Comme prévu, les révisions extérieures sont concentrées à l’avant, alors que le bouclier revient à une formule un peu plus conventionnelle avec une séparation nette entre la grille de calandre – toujours habillée de ce grillage à motifs triangulaires – et la portion dédiée au pare-chocs inférieur. Les blocs optiques qui changent légèrement de signature semble mieux intégrés à ce module, tandis que les ouvertures pratiquées de part et d’autre du grillage central inférieur rappellent certains designs aperçus sur des modèles allemands par exemple.

Sur les flancs, les arêtes dramatiques de la carrosserie demeurent, mais de nouvelles jantes sont ajoutées au catalogue de la berline. La ceinture de caisse chromée est également légèrement redessinée, idem pour le panneau triangulaire installé au pilier C. C’est le même scénario à l’arrière alors que le coffre et l’unique feu de position sont toujours en place. En revanche, le pare-chocs a droit à un arrangement plus sportif que par le passé avec un diffuseur intégré.

Pour ce qui est de l’habitacle, seul un nouveau thème vert sauge (avec une ambiance « écolo ») s’ajoute à la colonne des nouveautés pour 2024. Il faut dire que la planche de bord très sportive du modèle présenté en 2020 fait encore son effet.

Pour l’instant, ce sont les seules informations à propos de cette Avante 2024. Est-ce que Hyundai annoncera les détails entourant son Elantra 2024 pour le marché nord-américain dans les prochains jours pour une commercialisation dès cet été? C’est possible, surtout avec le Salon de l’auto de New York qui approche à grands pas. C’est peut-être dans la Grosse Pomme que nous en saurons plus sur cette Elantra 2024… à moins que ce soit pour 2025?

Quant aux motorisations prévues, il faut s’attendre au retour de toutes les options, le 4-cylindres de base, le 4-cylindres turbo pour la livrée N-Line, le 4-cylindres hybride, ainsi que l’option pimentée pour l’Elantra N. D’ailleurs, il sera intéressant de voir ce que nous réserve le constructeur pour les autres variantes de la berline.