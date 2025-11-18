Honda rappelle plus de 263 000 unités de l’Accord hybride en Amérique du Nord en raison d’une perte de puissance potentielle

Un problème logiciel avec le module du groupe motopropulseur hybride pourrait entraîner sa réinitialisation pendant la conduite.

Les concessionnaires reprogrammeront ce module à partir de janvier.

256 603 de ces véhicules se trouvent aux États-Unis et 6 632 sont au Canada.

Honda a lancé un rappel visant plus de 263 000 berlines Accord hybrides en Amérique du Nord en raison d’un problème logiciel pouvant causer une perte de puissance temporaire pendant la conduite.

Selon le constructeur, le processeur du module de commande intégré (ICM) peut se réinitialiser lorsque le véhicule est en marche, ce qui couperait momentanément l’alimentation aux roues, augmentant ainsi le risque d’accident ou de blessure.

Dans les documents déposés auprès de la NHTSA aux États-Unis, l’origine de ce problème a été retracée jusqu’au fournisseur. Ce dernier aurait développé le logiciel de surveillance des anomalies du processeur de l’ICM sans comprendre pleinement les spécifications du module.

Par conséquent, cela signifie que des erreurs mineures de communication interne peuvent être interprétées à tort comme des dysfonctionnements majeurs du processeur, déclenchant une réinitialisation inutile de l’ordinateur.

Honda a reçu un premier signalement concernant ce problème en mars 2024, après quoi une investigation interne a été entreprise.

La cause a été découverte en juin de cette année, et une enquête plus approfondie a confirmé qu’il pourrait y avoir un risque pour la sécurité dans les modèles Accord hybrides, incitant le constructeur à émettre un rappel volontaire.

Honda affirme avoir reçu 832 réclamations de garantie liées à ce problème entre le 14 décembre 2022 et le 31 octobre 2025. Aucune blessure n’a toutefois été signalée.

Aux États-Unis, le nombre de véhicules rappelés est fixé à 256 603, dont 0,3 % devraient être réellement touchés.

Au Canada, 6 632 unités de l’Accord hybride font l’objet du rappel, selon les documents déposés auprès de Transports Canada.

Toutes les berlines concernées ont été fabriquées entre le 11 novembre 2022 et le 24 octobre 2025, date à laquelle un logiciel révisé a été introduit en production.

Honda commencera à contacter les propriétaires par courrier vers le 5 janvier 2026. À ce moment-là, les concessionnaires pourront mettre à jour le processeur de l’ICM avec le nouveau logiciel, ce qui devrait empêcher les réinitialisations involontaires du processeur et ainsi prévenir toute perte de puissance inattendue.

Source : NHTSA et Transports Canada