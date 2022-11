La Honda Accord 2023 arrive avec plus de technologies et une nouvelle mécanique hybride

La nouvelle Accord est disponible avec la première application de Google Built-in par Honda.

La compagnie croit que les versions hybrides compteront pour la moitié des ventes de l’Accord en Amérique du Nord.

L’Accord 2023 est aussi plus longue que le modèle précédent.

La nouvelle génération de la Honda Accord arrivera sur le marché en tant que modèle 2023 avec plusieurs changements dans ses groupes motopropulseurs et sa technologie d’info divertissement, en plus de ses styles extérieurs et intérieurs entièrement nouveaux.

Honda a été très occupé cette année avec le lancement de nouvelles générations de plusieurs de ses modèles les plus vendus, comme le HR-V, le CR-V et le Pilot. Malgré cela, le constructeur japonais a également décidé de dévoiler la prochaine génération de sa berline de taille moyenne, l’Accord.

De l’extérieur, cette nouvelle génération qui arrivera prochainement pour l’année modèle 2023 se distingue de la précédente Accord par sa face avant qui adopte une calandre trapézoïdale et des phares qui rappellent le nouveau CR-V.

De côté, la nouvelle Accord est plus similaire au modèle précédent, sauf qu’elle est plus longue de 70 millimètres, ce qui lui donne une allure plus fuyante.

L’arrière se démarque fortement de tous les modèles Honda actuels puisqu’il présente une barre lumineuse horizontale qui relie les deux feux arrière horizontaux à DEL.

À l’intérieur, l’Accord 2023 sera très familière aux personnes qui ont vu la génération actuelle de la Civic ou le nouveau CR-V puisque le tableau de bord semble presque identique à ceux que l’on trouve dans ces deux modèles.

Cela signifie que l’intérieur adopte un thème horizontal qui est mis en évidence par la bande de grillage qui va du volant à l’extrémité du tableau de bord du côté passager, dissimulant les bouches d’aération.

En outre, le système de climatisation est contrôlé par un panneau comportant trois boutons proéminents, et l’écran d’info divertissement est placé au sommet de la console centrale.

Cet écran est livré de série sous la forme d’un écran de 7,0 pouces sur le modèle d’entrée de gamme EX, mais il peut être mis à niveau vers une unité plus grande de 12,3 pouces qui intègre les versions sans fil de la connectivité Apple CarPlay et Android Auto de série sur les modèles Sport et Touring.

La version Touring haut de gamme utilisera également cet écran pour accueillir la première application du système d’info divertissement Google Built-in de Honda. Ce système d’exploitation est déjà utilisé dans certains véhicules comme la Polestar 2 et l’ensemble de la gamme Volvo, et il propose des technologies telles que Google Assistant et Google Maps.

Quel que soit le système d’infodivertissement dont elle est équipée, chaque Honda Accord 2023 peut recevoir des mises à jour par internet de la plupart des systèmes du véhicule, ce qui permet de modifier certains paramètres du véhicule sans avoir à se rendre chez un concessionnaire.

Sous le capot, la Honda Accord 2023 bénéficie d’un nouveau groupe motopropulseur hybride à deux moteurs qui est plus puissant que le système précédent, avec une puissance combinée de 204 chevaux et un couple de 247 lb-pi.

Les modèles Sport et Touring seront tous deux équipés de ce nouveau groupe motopropulseur, c’est pourquoi Honda prévoit qu’il représentera environ la moitié de toutes les ventes d’Accord en Amérique du Nord.

Le modèle d’entrée de gamme EX utilisera une version mise à jour du moteur turbo 1,5 L existant qui délivre 192 chevaux et 192 lb-pi de couple aux roues avant via une transmission CVT qui a également été revue afin de réduire le bruit du moteur.

En termes de sécurité, l’Accord 2023 est équipée d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités afin de protéger les occupants, comme la nouvelle génération d’airbags conducteur et passager qui a été vue pour la première fois sur la Civic 2022, des airbags pour les genoux pour les occupants avant et des airbags latéraux arrière.

Afin d’aider à prévenir les accidents, la suite de systèmes d’aide à la conduite Honda Sensing a été dotée d’une caméra à grand angle, et le Traffic Jam Assist est disponible pour la première fois sur l’Accord.

Honda n’a pas encore annoncé le prix ou les cotes de consommation de carburant de l’Accord 2023, mais ces détails sont attendus prochainement puisque le modèle fera son entrée chez les concessionnaires canadiens de la marque à temps pour la prochaine année modèle.