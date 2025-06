Honda Fastport: un nouveau micro-véhicule électrique pour la livraison urbaine

Honda se diversifie en matière de mobilité en dévoilant le Fastport, un micro-véhicule électrique destiné à la livraison urbaine.

Le Honda Fastport est un quadricycle électrique qui servira entre autres à la livraison du dernier kilomètre.

Sa production devrait débuter à la fin de l’année 2025.

Son autonomie est de 37 kilomètres.

Dans le cadre de l’événement Eurobike qui se tiendra la semaine prochaine à Francfort en Allemagne, Honda présentera le Fastport, son nouveau quadricycle électrique dont la mission sera d’accomplir les livraisons du dernier kilomètre. Le constructeur affirme que ce type de livraison est complexe sur le plan de la logistique alors que la demande ne cesse de croître et que la circulation est de plus en plus dense dans les grandes villes.

Il s’agit d’un projet réalisé par Honda New Business Innovation Lab. Il a été conçu de manière à pouvoir être utilisé sur les pistes cyclables, là où la réglementation municipale le permet.

Pas de cabine et un guidon

Comme on peut le voir sur les photos, ce véhicule à vocation commerciale ne dispose que d’un seul siège. On ne retrouve pas réellement de cabine ni de portières latérales, seulement un grand pare-brise ainsi qu’un toit vitré. Le Honda Fastport ne reçoit pas de volant, mais plutôt un guidon.

Honda compte offrir deux formats de son quadricycle électrique. Le plus petit mesure 3,4 mètres alors que le plus grand mesure 3,65 mètres. À titre de référence, la longueur d’une Honda Civic 2025 est de près de 4,7 mètres.

Quant à la capacité de chargement maximale, elle s’élève à 295 kilogrammes. La vitesse maximale est limitée à 20 km/h.

37 kilomètres d’autonomie

Le Honda Fastport est muni de la batterie Honda Mobile Power Pack (MPP) qui a la particularité d’être interchangeable. Le constructeur annonce que le Fastport de grand format peut parcourir jusqu’à 37 kilomètres lorsqu’il est pleinement chargé.

Le tableau de bord numérique est doté de la technologie d’intelligence artificielle afin de faciliter la gestion de flotte et d’optimiser l’utilisation par le conducteur.

Le Honda Fastport sera assemblé à l’usine Honda Performance Manufacturing Center (PMC) en Ohio. La livraison des premières unités devrait avoir lieu dès la fin de 2025.

Pour l’heure, le constructeur n’a pas été en mesure de confirmer la venue de ce quadricycle électrique au Canada.