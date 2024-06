La production de la Honda Civic Hybride 2025 démarre en Ontario

Honda Alliston fabrique la Civic et le CR-V

60 % des ventes canadiennes devraient concerner la version hybride

Honda a commencé à construire la Civic Hybride au Canada. La production des premières Civic Hybrides 2025 a commencé à l’usine d’Alliston, en Ontario, marquant la première construction de la Honda Civic Hybride au Canada.

C’est le résultat final d’un investissement de 1,38 milliard de dollars que Honda a réalisé dans le secteur manufacturier canadien à partir de 2022. L’usine est désormais le principal site nord-américain pour les modèles CR-V et Civic Hybride.

« Honda of Canada Manufacturing est un fier exemple d’innovation canadienne qui investit stratégiquement dans la technologie et ses associés sur la voie de l’électrification », a déclaré Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada inc. « Les entreprises comme Honda sont confrontées à une grande complexité et à de nombreux défis dans le cadre de l’évolution et de la transition de leurs activités vers un avenir électrifié. Nous avons accompli beaucoup jusqu’à présent, mais il nous reste encore beaucoup à faire pour que les véhicules électriques à batterie et à pile à combustible représentent 100 % de nos ventes de véhicules en Amérique du Nord d’ici 2040.

Les deux lignes de production de Honda Canada Manufacturing à Alliston sont désormais capables de fabriquer des véhicules hybrides. Honda prévoit que la Civic hybride représentera 60 % des ventes de Civic dans ce pays. Honda envisage également de construire une usine de batteries pour véhicules électriques à Alliston afin de fabriquer des cellules pour ses futurs véhicules électriques.