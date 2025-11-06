Honda confirme un nouveau moteur V6 hybride pour ses VUS de grande taille d’ici deux ans

Les nouveaux groupes motopropulseurs hybrides promettent des gains majeurs en performance et en efficacité d’ici 2027.

Honda lancera des V6 hybrides pour ses grands VUS nord-américains vers la fin de 2027.

Le nouveau système vise une amélioration de 30 % du rendement énergétique et une accélération 10 % plus rapide que les modèles à essence actuels.

Les technologies de batterie et de moteur hybrides sont conçues pour offrir des capacités de remorquage accrues, une conformité environnementale et répondre aux besoins du marché.

Honda prévoit introduire un groupe motopropulseur V6 hybride de nouvelle génération destiné à ses VUS les plus imposants — et peut-être à une minifourgonnette — avec un lancement prévu avant la fin de 2027. L’arrivée d’un moteur hybride de plus grande cylindrée est une réponse directe à la demande croissante pour les véhicules hybrides (HEV) en Amérique du Nord, particulièrement dans le segment D (intermédiaire) et au-delà.

Le nouveau système hybride est conçu pour offrir une amélioration de plus de 30 % du rendement énergétique par rapport aux modèles à moteur à combustion interne actuellement offerts dans le même segment, notamment les Honda Pilot et Passport. Honda souhaite également améliorer les performances d’accélération à pleine charge de plus de 10 %. Bien que fluide et relativement efficace, l’actuel V6 de 3,5 L de Honda consomme près de 12 L/100 km, comparativement à moins de 7 L/100 km pour le Toyota Highlander Hybrid AWD en conduite mixte.

Selon l’entreprise, la plateforme hybride V6 combinera un moteur amélioré à des unités motrices hautement efficaces et à une gestion énergétique de nouvelle génération. Le système est conçu pour offrir à la fois un rendement environnemental élevé et des capacités telles qu’une forte aptitude au remorquage, répondant ainsi aux attentes des consommateurs de véhicules utilitaires de grande taille.

Il est peu probable que ce nouveau V6 hybride partage des composantes, si minimes soient-elles, avec le groupe motopropulseur V6 hybride turbocompressé de l’Acura NSX désormais retirée du marché.

Les blocs-batteries du nouveau système sont développés dans une optique d’efficacité des coûts et de conformité environnementale. Honda indique que ces améliorations permettront d’offrir de meilleures performances de conduite dans une variété de conditions tout en respectant les normes environnementales.

L’Amérique du Nord constitue un marché clé pour ces développements, témoignant de l’intérêt des consommateurs pour des VUS à la fois performants et économes en carburant. L’entreprise a présenté ces projets lors d’un récent atelier de presse, certaines des technologies ayant déjà été dévoilées au Salon de la mobilité du Japon 2025.

Honda n’a pas encore confirmé quels modèles seront les premiers à adopter ce nouveau système V6 hybride. L’actuelle Odyssey de 5e génération, lancée en 2018, pourrait être une bonne candidate. Toutefois, de façon plus réaliste, les Ridgeline (dont la dernière refonte complète remonte à 2017), Pilot et Passport devraient être les premiers à en bénéficier.