Grâce à Car and Driver, on en sait plus sur le futur Kia EV9

Le prix de base aux États-Unis serait de 56 000 $.

L’autonomie la plus petite serait de 220 milles (354 km).

Le Kia EV9 pourrait proposer une mécanique à deux moteurs livrant 400 chevaux et un couple de 380 lb-pi.

Le constructeur Kia est bel et bien avancé dans le développement de son futur multisegment à trois rangées de sièges électrique, mais pour le moment, outre le fait que l’EV9 reposera sur la même plateforme e-GMP que les autres VÉ du groupe Hyundai et qu’il ressemblera au véhicule concept du même nom, on n’en sait pas trop à son sujet.

Mais, il semble qu’un lecteur du magazine Car and Driver ait obtenu des informations privilégiées, le principal intéressé qui a d’ailleurs divulgué ce qu’il a obtenu à la publication américaine. Bien entendu, rien n’est officiel au moment d’écrire ces lignes, mais en revanche, les informations sont très plausibles pour un VUS de cette taille.

On apprend notamment que le prix de départ aux États-Unis sera de 56 000 $ pour une livrée munie d’un seul moteur monté sur l’essieu arrière. Cette variante moins puissante profiterait d’un moteur livrant 200 chevaux et un couple optimal de 250 lb-pi. Son autonomie entre les recharges serait de 220 milles (354 km) et un temps d’accélération 0-96 km/h de 8,5 secondes.

Le niveau supérieur (qui débuterait à 61 000 $) conserverait sa configuration à deux roues arrière motrices, mais serait vraisemblablement équipé d’une plus grosse batterie puisque sa capacité de remorquage serait de 2 000 livres et son autonomie serait de 290 milles (467 km), une distance plus intéressante.

Quant à l’option à quatre roues motrices, elle sera plus coûteuse avec un prix de base de 63 000 $ avec une puissance de 400 chevaux et un couple de 380 lb-pi, quoique ce poids supplémentaire aurait une incidence sur l’autonomie qui passe à 260 milles (418 km), mais la capacité de remorquage passerait à 3 500 livres. Avec les jantes de 20 pouces et un prix de 68 000 $, l’autonomie serait une fois de plus réduite… à 240 milles (386 km)

Finalement, le haut du pavé serait assuré par la livrée à 73 000 $ et une autonomie semblable de 240 milles, tandis que la capacité de remorquage grimperait à 4 500 livres, en plus d’être habillé de jantes de 21 pouces, de plusieurs détails assombris et d’une garde au sol supérieure.

On en saura plus à son sujet d’ici quelques semaines, car Kia a l’intention de greffer ce nouveau venu à sa gamme nord-américaine avant la fin de l’année.