Le Kia EV9 arrivera en 2023 avec une technologie de conduite autonome de niveau 3

Le grand VUS électrique est prévu pour une introduction dans la première moitié de l’année.

Il pourra être équipé du Highway Driving Pilot, une technologie de niveau 3 lancée avec la Genesis G90.

Kia dit de s’attendre à un prix de départ d’environ 50 000$ aux États-Unis.

Les acheteurs à la recherche d’un grand véhicule électrique à trois rangées n’ont pas beaucoup de choix actuellement, mais cela va changer en 2023, notamment grâce au lancement du Kia EV9.

Ce futur véhicule a été présenté fin 2021 sous forme de concept, mais l’entreprise affirme qu’il sera officiellement lancé au cours de la première moitié de l’année.

Présenté comme une alternative électrique au Telluride de la marque, l’EV9 sera en fait plus petit que son homologue à essence.

Cette différence de taille pourrait toutefois ne pas affecter l’espace intérieur puisque l’EV9 bénéficiera d’un empattement plus long grâce à l’utilisation de la plateforme E-GMP, vue pour la première fois sous la Kia EV6 et la Hyundai Ioniq 5.

Comme il utilisera cette plateforme, l’EV9 sera l’un des rares véhicules électriques à utiliser une architecture de batterie de 800 volts, qui permet des taux de charge plus rapides que les architectures habituelles de 400 volts.

En effet, Kia a fait allusion à la capacité de charge de 350 kW du VUS, qui pourrait permettre de faire passer la batterie de 10 % à 80 % en 20 à 30 minutes environ.

Selon le constructeur, une batterie pleine devrait permettre à l’EV9 de rouler jusqu’à 483 kilomètres (300 miles) suivant les lignes directrices de l’EPA.

En plus d’être le premier VUS électrique à trois rangées de sièges de Kia, l’EV9 sera son premier véhicule à inclure des technologies d’assistance au conducteur de niveau 3.

Dévoilé lors du lancement de la nouvelle Genesis G90, ce système appelé Highway Driving Pilot permettra au véhicule de se conduire lui-même dans presque toutes les situations, ne nécessitant l’intervention du conducteur que pour éviter les accidents potentiels.

Bien que le marché des VÉ soit très populaire et que l’EV9 soit un véhicule technologiquement avancé, Kia indique qu’il faut s’attendre à un prix de base d’environ 50 000 dollars aux États-Unis, ce qui est similaire à Telluride tout-équipé et nettement moins cher que le Tesla Model Y, plus petit, qui démarre actuellement à 68 990 dollars en configuration sept passagers.