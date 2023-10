GM retarde la production de plusieurs modèles de VÉ pour augmenter leur rentabilité

GM reporte la production de ses VÉ Equinox, Silverado et GMC Sierra, en plus de réveler des mises à jour sur l’Ultium Bolt suite à leur rapport de résultats du T3.

GM modifie son calendrier de production pour se concentrer sur la rentabilité et répondre à la demande actuelle de VÉ.

L’Ultium Bolt bénéficiera d’améliorations, y compris de batteries LFP, la rendant plus accessible que la génération sortante.

Malgré un retard, GM reste déterminé à atteindre des marges bénéficiaires significatives sur les VÉ d’ici 2025.

Selon une publication récente d’Electrek, General Motors (GM) a décidé de reporter la production de plusieurs de ses véhicules électriques (VÉ), dont l’Equinox EV, le Silverado EV et le GMC Sierra EV. Cette décision stratégique a été révélée peu après l’annonce des résultats financiers du troisième trimestre de l’entreprise. Cette décision a été prise en fonction de la stratégie de GM qui consiste à privilégier la rentabilité et s’adapter à la dynamique changeante du marché des VÉ.

Mary Barra, PDG de GM, a clarifié la position de l’entreprise, affirmant que les ajustements au calendrier de production sont faits pour garantir que les VÉ soient plus rentables à produire, ce qui permettra une rentabilité accrue à long terme. Elle a souligné que ces changements affecteraient certains modèles basés sur la plateforme Ultium. Bien qu’aucun calendrier précis n’ait été spécifié, Barra a laissé entendre un retard de plusieurs mois.

Ironiquement, un développement notable au troisième trimestre a été l’augmentation de la production de VÉ basés sur cette plateforme Ultium. Il y a eu une augmentation de production de 23% par rapport au trimestre précédent, avec un total de 32 000 VÉ produits, attribuée à la résolution des défis de la chaîne d’approvisionnement. Pour le trimestre à venir, GM prévoit qu’une majorité de sa production de VÉ comprendra des modèles tels que le Cadillac Lyriq, le Chevrolet Blazer EV, le Chevrolet Silverado EV (édition Work Truck) et le GMC Hummer EV.

De plus, la prochaine Bolt EV, qui sera basée sur l’Ultium, bénéficiera de plusieurs améliorations, Barra mentionnant qu’il s’agira d’un modèle supérieur à celui de la génération sortante. Une mise à niveau importante comprend l’intégration des batteries LFP, qui devraient réduire les coûts et rendre le VÉ plus abordable pour les consommateurs.

Parmi ces développements, GM a également pris du recul par rapport à ses prévisions annuelles en raison de la grève de l’UAW, indiquant que des perspectives financières plus claires émergeraient après la signature de nouveaux contrats. Dans un contexte financier plus large, GM a signalé une augmentation de revenus de 5,4% d’une année à l’autre, atteignant 44 milliards de dollars. Cependant, une légère baisse a été observée dans la marge bénéficiaire nette et le revenu net pour le troisième trimestre par rapport à l’année dernière.