Essai du Chevrolet Bolt EUV 2023 : l’année pour briller

Le Chevrolet Bolt EUV 2023 se détaille à partir de 42 348 $, frais de transport et de préparation inclus.

Bonne autonomie, polyvalence intéressante, prix accessible.

Dossiers de sièges arrière non inclinables, vitesse de recharge rapide pourrait être mieux, pas vraiment plus logeable que le Bolt EV.

La carrière du Chevrolet Bolt EUV n’a pas très bien débuté. Non seulement son lancement a été prévu durant la pandémie, mais un rappel majeur sur le bloc-batteries du véhicule a causé une longue pause de sa production. Le millésime 2022 introducteur était gâché.

Toutefois, le véhicule lui-même n’est pas à blâmer, COVID-19 est plus ou moins sous contrôle, et les propriétaires de Bolt EUV se font lentement, mais sûrement, remplacer les batteries dans leurs véhicules. Le Chevolet Bolt EUV 2023 peut maintenant vanter sa grande autonomie, sa liste d’équipement de série et livrable, ainsi que ses avantages par rapport au Chevrolet Bolt EV.

Pour l’année-modèle 2023, le Bolt EUV obtient un nouvel ensemble décor Édition Redline (ou Édition Distinction selon la littérature francophone de GM), une nouvelle teinte de carrosserie, et c’est tout. La gamme consiste toujours des déclinaisons LT et Premier.

Les deux variantes du Bolt sont équipées d’un moteur électrique connecté aux roues avant. Il produit 200 chevaux et un couple de 266 livres-pied, suffisants pour des décollages vifs et atteindre une vitesse de croisière sans effort. Non, elles ne sont pas aussi rapides qu’une Tesla Model 3, mais leurs performances se comparent à celles des autres électriques abordables, tels que le Kia Niro EV, le Kia Soul EV, le Subaru Solterra, le Toyota bZ4X, le Hyundai Kona électrique, la Nissan LEAF et la MINI Cooper SE. À l’instar de la plupart des VÉ, on peut aussi conduire à une pédale dans le Bolt EUV.

Le Chevrolet Bolt EUV propose une autonomie de 397 kilomètres sur une seule charge, alors que la consommation d’énergie en conduite mixte s’élève à 18,3 kWh/100 km, ou l’équivalent de 2,1 Le/100 km. Son utilisation d’énergie est plus ou moins similaire à celles chez la concurrence, à un ou deux kilowatts/heure près. L’autonomie est également similaire à celles des Kona et Niro, et meilleure que celles des Mazda MX-30, Solterra, bZ4X, LEAF et Cooper SE. Lors de notre essai hivernal, durant une semaine particulièrement froide alors que l’on roulait le chauffage au maximum, on a observé une consommation de 34,1 kWh/100 km. En général, côté motorisation et autonomie, le Bolt EUV est efficace.

L’habitacle du Chevrolet Bolt EUV 2023 est spacieux, compte tenu du gabarit du véhicule, sa ligne de toit élevée aidant à ce que les occupants puissent d’asseoir bien droits. Par rapport au Bolt EV, le EUV roule sur un empattement légèrement plus long, et s’avère un peu plus long hors tout, mais les dimensions intérieures sont quasi identiques dans tous les aspects sauf le dégagement pour les jambes à l’arrière, plus généreux. Ironiquement, l’aire de chargement du Bolt EUV est marginalement plus petite que celle du Bolt EV, mais demeure toujours plus grande que celle du Kona électrique.

Derrière le volant, le Bolt EUV présente une interface ergonomique comprenant un écran multimédia tactile de 10,2 pouces, des commandes de climatisation faciles à utiliser ainsi qu’une instrumentation numérique du conducteur nous informant clairement ce qui se passe avec la motorisation électrique et comment l’on se débrouille au chapitre de la consommation d’énergie. Alors que les premières années de la Bolt étaient équipées de sièges offrant peu de soutien, ceux dans le Bolt EUV et le Bolt EV rafraîchi sont plus confortables pour les longues distances.

Notre véhicule à l’essai était aussi équipé du système de conduite semi-autonome Super Cruise, disponible en option dans la déclinaison Premier. Évidemment, on ne devrait pas l’utiliser en hiver sur des chaussées glissantes, mais lors d’une journée ensoleillée durant laquelle les routes étaient sèches, on l’a activé et il a fonctionné sans le moindre problème — sur les routes sur lesquelles le système est compatible, bien entendu. La voiture a négocié les courbes d’autoroute comme une championne, demeurant au centre de la voie sans zigzaguer, et même sur le virage d’un viaduc incliné avec des joints de dilatation protubérants, une portion de route notoire pour déranger l’équilibre d’un véhicule. Évidemment, le conducteur doit rester vigilant en tout temps, et une caméra sur la planche de bord surveille notre comportement afin de s’assurer que c’est le cas. La cartographie de Super Cruise prendra de l’expansion avec le temps, mais seulement dans les véhicules GM plus récents ayant été développés sur sa plus récente architecture électronique. Ce n’est pas le cas du Bolt, qui profite tout de même de 354 000 kilomètres de routes compatibles à travers le Canada et les États-Unis.

Le prix débute à 42 348 $ en incluant les frais de transport et de préparation. Ça, c’est pour une version LT de base qui comprend une suite complète de dispositifs de sécurité avancés, ainsi que des roues en alliage de 17 pouces, un câble de recharge à deux niveaux, un siège du conducteur à réglage électrique, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, une surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière ainsi qu’un sonar de recul. La version Premier à 45 348 $ ajoute un éclairage d’ambiance dans l’habitacle, un rétroviseur intérieur à caméra arrière, des sièges arrière chauffants, des sièges avant ventilés et un régulateur de vitesse adaptatif, alors qu’une chaîne audio Bose à sept haut-parleurs, un système de navigation et Super Cruise sont livrables. L’ensemble décor Édition Distinction (ou Redline) est disponible sur les deux déclinaisons.

Le Chevrolet Bolt EUV 2023 est l’un des électriques les plus abordables sur le marché canadien, et l’on peut actuellement profiter d’un rabais fédéral allant jusqu’à 5 000 $ ainsi qu’un rabais provincial, là où ils sont offerts. Au Québec, le rabais accordé à l’achat d’un véhicule 100 % électrique atteint 7 000 $, signifiant qu’on peut soustraire jusqu’à 12 000 $ sur le prix de la voiture, mais après le calcul des taxes. Autrement dit, on doit payer les taxes de vente sur le plein prix de la voiture.

Le Bolt EUV n’a pas de défauts majeurs, bien qu’il ne soit pas une voiture ultra palpitante à conduire. Il est rapide au décollage, il propose une bonne autonomie, son habitacle est suffisamment logeable et son prix n’est pas exorbitant pour une électrique. GM prévoit construire 70 000 unités des Bolt EV et Bolt EUV durant le calendrier 2023, alors leur disponibilité devrait être plus grande que l’an dernier. C’est l’année pour briller dans le cas du Bolt EUV.

Une chose qui aurait peut-être besoin d’être améliorée, mais qui n’arrivera probablement pas à cause de son architecture vieillissante, c’est sa vitesse de recharge rapide limitée à 50 kW. On a branché notre véhicule d’essai dans une borne rapide, et la vitesse n’a jamais dépassé les 41 kW, et ce pic fut bref. La nouvelle génération de VÉ de GM, basée sur sa technologie de batteries Ultium et de motorisations Ultium Drive, offre des vitesses de recharge plus rapides. Bien sûr, si l’on charge toujours à la maison, et c’est la solution la moins chère de toute façon, la vitesse de recharge sur les bornes rapides ne sera pas un gros problème.

Le Bolt EV pourrait prendre sa retraite après le millésime 2023, laissant toute la place au Bolt EUV pour se faire valoir sur le marché des VÉ abordables, alors que GM amorcera et accélérera la production du Chevrolet Equinox EV. Ce dernier arrivera au Canada tôt en 2024 et son prix de base sera plus bas que celui du Bolt EUV, en plus d’offrir un rouage intégral livrable.

Entre-temps, le Chevrolet Bolt EUV est un véhicule électrique abordable, généralement fiable et vraisemblablement peu coûteux à entretenir, maintenant que les problèmes de batteries ont été réglés.