GM Prépare un Coupé Électrique

Un coupé électrique est à prévoir dans un avenir rapproché chez GM.

Ce futur modèle sera basé sur la plateforme Ultium.

Est-ce que le constructeur prépare déjà le retour de la Camaro ou même d’une Corvette à propulsion électrique?

Mais à quoi General Motors fait référence dans sa dernière courte vidéo? Dans une parution sur sa chaîne YouTube, le géant américain aborde la nouvelle fonction de recharge V2H (pour « Vehicle To Home »), mais glisse aussi cette information qui s’avère intéressante pour les inconditionnels de voitures sport.

En effet, lors d’une énumération où le constructeur explique dans quel type de véhicule cette application de recharge du domicile sera disponible, GM glisse aussi le mot « Coupe », ce qui veut dire qu’un futur véhicule électrique doté d’un toit fuyant est au menu pour les prochaines années.

Certes, ça ne veut pas obligatoirement dire qu’une Corvette ou une Camaro à propulsion électrique soit déjà prête pour ses premiers tests sur route, mais le consommateur qui aime ses véhicules avec une silhouette plus aérodynamique peut au moins se mettre à rêver à un retour de l’une ou l’autre de ces sportives d’antan à l’ère électrique.

Il est possible que ce ou ces coupés prennent la forme d’un VUS coupé, voire d’un coupé quatre portes. Après tout, parmi les voitures électriques les plus rapides du moment, on retrouve des modèles comme la Lucid Air, la Porsche Taycan ou, sans surprise, la Tesla Model S Plaid.

D’ailleurs, le fait que cette offensive de coupés soit basée sur la plateforme Ultium ne garantit pas nécessairement un retour à un format rivé au sol comme l’actuelle Camaro ou la plus exotique Corvette.

Voilà qui devrait semer la confusion un peu plus parmi les mordus des deux modèles de performance les plus connus du nœud papillon. Remarquez, il n’est pas exclu que GM ramène un autre nom tiré de sa glorieuse histoire. Y a-t-il des amateurs de Cavalier Z24 dans la salle, à moins que vous soyez plus du type Chevelle ou Nova SS?

Ce qui semble être confirmé pour le moment, c’est que GM prépare un véhicule à la forme coupé pour son avenir électrique.