Genesis veut des modèles hybrides… le plus tôt possible!

On ne connaît pas encore le type d’hybridation envisagée.

Le constructeur veut rapidement s’ajuster avec cette forte demande pour la technologie hybride.

Le virage électrique est plus difficile depuis quelques mois. Le prix élevé et les taux d’intérêt très salés forcent certains consommateurs à se tourner vers des options munies de motorisations thermiques. D’ailleurs, on observe même un retour à la technologie hybride depuis quelque temps.

C’est le cas de la division Genesis qui, pourtant, avait déjà confirmé son intention d’offrir une gamme 100 % électrique d’ici 2030. Or, selon ce qu’a évoqué le directeur de la marque, Mike Song, à l’occasion du Festival de la Vitesse en Angleterre il y a quelques jours à peine.

Le principal intéressé a déclaré en entrevue avec le magazine britannique TopGear que l’objectif d’offrir un alignement électrique était toujours dans les plans, mais que pour l’instant, la demande se concentrait davantage sur la technologie hybride. Genesis a donc l’intention de bonifier sa gamme avec plusieurs nouveautés hybrides, et ce, aussitôt que possible.

Pour l’instant, les véhicules de la marque luxueuse du groupe Hyundai sont soit mues par des motorisations thermiques turbocompressées ou soit par des mécaniques 100 % électriques. Reste maintenant à savoir quel sera le choix de la haute direction. Les modèles hybrides de Genesis seront-ils des variantes hybrides traditionnelles ou plutôt le penchant hybride rechargeable? Genesis pourrait même ajouter des systèmes hybrides légers.

Le constructeur coréen n’est pas le seul à changer sa vision d’avenir. En effet, des marques comme Cadillac et Mercedes-Benz, pour ne nommer que celles-là, ont indiqué que la technologie hybride allait faire partie de leurs stratégies propres à court terme.