Genesis apporte des changements au GV70 pour 2025

Pour le moment, il s’agit d’une annonce concernant le modèle destiné au marché coréen.

L’écran de 27 pouces change l’apparence de la planche de bord.

L’aile luxueuse de Hyundai a été particulièrement active dernièrement avec quelques dévoilements d’envergure, notamment cette gamme de performance intitulée Magma. Mais, cette activité ne va certainement pas arrêter les stratèges de la marque coréenne. En effet, le constructeur a dévoilé le millésime du populaire multisegment GV70 aujourd’hui.

Il s’agit pour le moment de la variante destinée au marché coréen, mais il serait surprenant que les changements annoncés ne fassent pas partie de ceux prévus pour notre continent. Pour 2025, le Genesis GV70 conserve sa silhouette unique, elle qui a permis au constructeur d’enregistrer 200 000 ventes du modèle depuis ses débuts en décembre 2020.

À l’avant, on y retrouve toujours ces doubles bandes lumineuses au niveau des phares, tandis que la forme du grillage a changé quelque peu. Qui plus est, le dessin de la portion inférieure du bouclier est de nouvelle facture pour l’année qui vient, qu’il s’agisse de la livrée Sport ou de la plus effacée Electrifiée. Les designers ont aussi habiller le véhicule avec de nouvelles jantes de 19 pouces. Il y a aussi des jantes de 21 pouces au programme. Bien entendu, il faudra attendre les détails du modèle nord-américain pour voir si les ensembles de jantes sont également remaniés.

Derrière, la forme du pare-chocs et des pots d’échappement intégrés a elle aussi changé. De plus, les clignotants ont été relocalisés à l’intérieur des doubles bandes lumineuses aux DEL, une manière d’optimiser les intentions du conducteur aux autres usagers de la route. Finalement, à l’intérieur de l’aileron surplombant la lunette arrière, un nouveau module qui intègre la caméra de recul et celle pour le rétroviseur central intérieur, fait désormais partie intégrante du feu d’arrêt.

Et l’habitacle n’est pas en reste non plus, car la planche de bord a troqué ses jauges d’instrumentation classiques pour un vaste panneau numérique d’une largeur de 27 pouces, une solution qui s’étend de plus en plus à bord des véhicules du groupe Hyundai. L’autre modification digne de mention à l’intérieur est ce panneau tactile entre la console centrale et la planche de bord pour le contrôle de la climatisation.

On retrouve toujours deux molettes, une pour la boîte de vitesses et l’autre pour naviguer à l’intérieur de l’écran. L’intégration du vaste écran a forcé les concepteurs à relocaliser les buses de ventilation à l’intérieur de l’ellipse qui caractérise l’habitacle du GV70 depuis ses débuts il y a cinq ans. Notez également deux nouveaux volants, dont un à base aplatie pour la livrée Sport.

Est-ce que Genesis apportera des changements à sa gamme de motorisations? C’est possible, mais pour le moment, le constructeur n’en dit pas plus.