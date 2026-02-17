Genesis GV70 2026 : écolo ou pas?

Le Genesis GV70 2026 se défend très bien dans son segment, malgré la présence de celui-ci de rivaux bien établis provenant des quatre coins du globe. Genesis est-il parvenu à élever le prestige de son écusson par rapport à ceux des marques allemandes, japonaises et américaines?

Lancé lors de l’année-modèle 2022, le multisegment compact GV70 a causé un certain remous. Au lieu de simplement créer un véhicule procurant une présence à Genesis dans cette catégorie chaudement disputée, et lucrative de surcroît, la marque a pleinement exploité le talent des ingénieurs allemands récemment embauchés par la Hyundai Motor Company. On a donc créé un véhicule complet, performant, luxueux et affichant du caractère. Et maintenant, le Genesis GV70 2026 obtient quelques changements stylistiques et d’améliorations pour demeurer dans le coup.

D’ailleurs, cette concurrence comprend l’Acura RDX, l’Alfa Romeo Stelvio, l’Audi Q5, le BMW X3, le Cadillac XT5, le Jaguar F-PACE maintenant discontinué, le Range Rover Evoque, le Lexus NX, le Lincoln Corsair maintenant discontinué, le Mercedes-Benz GLC, le Porsche Macan et le Volvo XC60.

Les changements sont subtils, avec une partie avant comprenant une nouvelle grille de calandre, de nouveaux phares et un pare-chocs retravaillé, bien que le curieux chevauchement du capot par-dessus la calandre demeure. Le pare-chocs arrière a également été redessiné avec des découpures d’échappement biseautées au lieu de rondes, alors que de nouvelles teintes de carrosserie et roues en alliage font leur apparition. Malgré tout, ça prend un œil de faucon pour distinguer un modèle 2026 des éditions précédentes.

Six variantes du Genesis GV70 2026 sont disponibles. La liste inclut les 2,5T Advanced, 2,5T Advanced Tech, 2,5T Prestige et 3,5T Sport, de même que les GV70 Électrifié Advanced et Prestige.

Trois motorisations figurent une fois de plus au menu. Le moteur de base consiste en un quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres, produisant 300 chevaux et un couple de 311 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à huit rapports et à un rouage intégral. En option, un V6 biturbo de 3,5 litres générant 375 chevaux et 391 livres-pied, assorti de la même boîte de vitesses. Pas pire comme duo mécanique côté performances, et aucun de ses rivaux n’offre autant de puissance de série. Il y a aussi la motorisation 100 % électrique, produisant jusqu’à 483 chevaux et un couple de 516 livres-pied, mais pour cet essai, on se concentre sur les variantes à essence.

L’agrément de conduite est au rendez-vous, grâce à ses moteurs puissants ainsi qu’aux excellents réglages du châssis et de la suspension. La version 3.5T Sport est particulièrement sportive, comme son nom l’indique, et n’a aucun complexe par rapport aux Audi SQ5, BMW X3 M50 et Mercedes-AMG GLC 43, bien que sa conduite ne soit pas aussi chirurgicale que celle des Porsche Macan S/GTS. Et pourtant, le confort de roulement n’est pas compromis par la rigidité de la suspension et les pneus à profil bas, alors on obtient un bon équilibre ici.

Voici les cotes de consommation, et évidemment, l’essence super est obligatoire pour les deux moteurs :

Moteur Ville/route/mixte (L/100 km) L4 turbo de 2,5 L 12,0 / 8,9 / 10,6 V6 biturbo de 3,5 L 13,1 / 9,4 / 11,5

Lors de notre essai du GV70 3.5T Sport, nous avons observé une moyenne raisonnable de 11,2 L/100 km. Disons que ça pourrait être mieux. Le BMW X3 est le moins énergivore du segment parmi les modèles non hybrides (OK, le X3 profite d’une hybridation légère) avec une cote mixte de 8,1 L/100 km, le Lexus NX hybride consomme à peine 6,0 L/100 km, et l’on retrouve plusieurs hybrides rechargeables dans cette catégorie. Genesis ne propose pas de motorisations hybrides pour l’instant, mais cela pourrait changer d’ici la prochaine année.

Le GV70 n’est pas seulement impressionnant par son comportement routier, puisque son design intérieur ainsi que la qualité de finition dans l’habitacle le sont également. On oserait même dire que ledit habitacle est plus chic que celui de plusieurs rivaux dans le segment. Tout nous semble solide, bien assemblé, comme si la marque avait oublié de consulter le département de comptabilité pour établir les coûts de production des matériaux choisis.

Le système multimédia est très convivial, aidé par les nombreuses commandes à notre disposition. Outre la molette multifonction, on retrouve des boutons physiques sur la planche de bord pour accéder aux menus principaux du système, de même que la reconnaissance vocale, comme c’est le cas dans la plupart des voitures d’aujourd’hui et, bien sûr, l’écran tactile. L’interface est facile à comprendre et à utiliser, et la liste de caractéristiques à bord est exhaustive également. On peut même afficher la carte de navigation d’Apple CarPlay/Android Auto dans l’affichage du conducteur, et ce n’est pas tous les constructeurs qui offrent cette fonction pratique.

On se répète, mais la molette du système multimédia et celle de la boîte de vitesses sont très similaires, peut-être un peu trop, et si l’on utilise la molette multimédia plus souvent que l’autre, pourquoi est-elle la plus éloignée de notre main droite? Ce n’est pas un gros problème, mais il nous semble qu’inverser ces deux commandes serait bénéfique. De plus, la vitesse d’exécution du système multimédia n’est pas très rapide. Encore une fois, ce n’est pas un défaut majeur, mais des délais qui finissent par agacer.

Enfin, le panneau de commande de la climatisation comporte de petites zones de boutons difficiles à pointer du doigt lorsque le véhicule est en mouvement. Le volant comporte désormais des boutons physiques, et c’est une bonne chose, à l’exception d’une commande, une zone tactile grosse comme le bout d’un doigt, dont le fonctionnement n’est pas des plus faciles.

L’équipement de série du Genesis GV70 2026 comprend les jantes en alliage de 19 pouces, l’éclairage extérieur à DEL, les rétroviseurs chauffants et rabattables à commande électrique, les essuie-glaces à capteur de pluie, la clé intelligente, le hayon électrique à mains libres, l’assistance active au stationnement, le climatiseur automatique à deux zones, les sièges en similicuir, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, la planche de bord garnie de similicuir, les sièges à 12 réglages électriques pour le conducteur et 8 pour le passager avant, la chaîne audio à neuf haut-parleurs, le panneau à DELO de 27 pouces intégrant l’instrumentation du conducteur et l’écran tactile du système multimédia, le système de navigation, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la recharge de téléphones par induction, la compatibilité de clé numérique, le régulateur de vitesse adaptatif ainsi que la mitraille habituelle d’aides à la conduite sécuritaire.

La version 2.5T Advanced Tech ajoute les roues de 21 pouces, l’éclairage au sol monté sous les rétroviseurs, le toit ouvrant panoramique, la colonne de direction à réglage électrique, le climatiseur automatique à trois zones, la fonction mémoire de position pour le conducteur, le système de caméras à vue périphérique, l’affichage à tête haute, les sièges en cuir et les sièges avant ventilés. La 2,5L Prestige profite aussi de sièges en cuir nappa à texture matelassée, d’un pavillon de toit en suédine, de garnitures en aluminium dans l’habitacle, de sièges à 16 réglages électriques pour le conducteur et 12 pour le passager avant, de sièges arrière chauffants et du système ambiophonique Bang & Olufsen à 16 haut-parleurs.

En passant à la version 3.5T Sport, on obtient aussi la gestion électronique de la suspension et du différentiel à glissement limité, les garnitures en fibre de carbone, les pédales en alliage ainsi que les sièges recouverts de cuir nappa à texture matelassée ou en cuir avec insertions de suède.

Le Genesis GV70 2026 est offert entre 60 100 $ et 85 800 $, incluant la taxe du climatiseur, et la marque n’annonce aucuns frais séparés pour le transport et la préparation. En passant, le GV70 Électrifié est disponible entre 78 600 $ et 89 100 $.

L’expérience d’achat ne cause pas de tracas. Les consommateurs commandent leur véhicule sur internet, sans négociation de prix, et leur nouvelle acquisition se fait livrer à domicile. Les propriétaires profitent de l’entretien prescrit sans frais durant une période de cinq ans ou 100 000 km, selon la première éventualité, y compris le service de voiturier. Les consommateurs obtiennent aussi un bon choix de couleurs de carrosserie, dont quatre au fini mât, et de plusieurs coloris dans l’habitacle, alors il n’est pas trop difficile de personnaliser notre bagnole.

Si l’on privilégie l’agrément de conduite, mais que l’on a besoin d’un véhicule pour trimbaler la famille, le GV70 est définitivement un choix à considérer dans son segment. Il coûtera quelques milliers de dollars de moins que ses équivalents chez BMW et Mercedes-Benz, et un point important à mentionner, c’est qu’il n’est pas simplement un modèle Hyundai embourgeoisée avec des sièges en cuir de meilleure qualité — contrairement à ce que quelques consommateurs pourraient penser. Si nous ne sommes pas convaincus, on peut toujours réserver un essai routier et un représentent Genesis nous rencontrera chez nous ou au travail avec un véhicule entre les mains.

Et cet écusson sur le capot, est-il important? Serions-nous aussi fiers d’arriver au volant d’un Genesis pour rencontrer des clients, au lieu d’un Audi, d’un BMW ou d’un Cadillac? À notre humble avis, la réponse est non, et la marque semble résonner avec la génération de jeunes professionnels à la recherche d’un véhicule luxueux et stylisé, alors que les marques traditionnelles les intéressent peut-être moins. On a noté quelques défauts, mais en général, le Genesis GV70 2026 s’avère un utilitaire solide, puissant et attrayant, offert à prix très concurrentiel. Est-il un choix écolo, sans l’option d’une motorisation hybride? Il y a pire dans le segment, mais plusieurs rivaux font mieux à ce chapitre.

