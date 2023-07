Genesis et Samsung s’unissent dans le but de développer le VUS électrique GV90

Genesis collabore avec Samsung pour développer la technologie de son GV90, un VUS électrique phare visant à renforcer la position de Genesis sur le marché des véhicules électriques.

Genesis s’est associé à Samsung pour développer le GV90, son futur VUS électrique porte-étendard.

Le GV90 sera doté d’une plate-forme à architecture modulaire intégrée avancée et potentiellement d’une batterie de 113,2 kWh.

Le semi-conducteur Exynos Auto V920 de Samsung fournira des fonctions d’aide à la conduite et d’infodivertissement de pointe.

Genesis, la marque de luxe associée au groupe Hyundai Motor, se lance dans le développement de son plus grand VUS électrique à ce jour – le GV90. Ce VUS électrique n’est pas seulement le futur modèle emblématique pour la marque, mais représente également une étape essentielle dans la vision de Hyundai pour la prochaine génération de véhicules, avec une plateforme dédiée, des batteries innovantes et des capacités de production de pointe, soutenues par un investissement important.

Actuellement, la gamme de véhicules électriques de Hyundai est basée sur la plateforme E-GMP, qui comprend des modèles populaires tels que IONIQ 5, IONIQ 6, Kia EV6 et Genesis GV60. Avec le prochain GV90, Hyundai fait un grand pas en avant en introduisant une plateforme à architecture modulaire intégrée (IMA) qui remplacera les modèles E-GMP, dans le but de réaliser de nouvelles avancées dans différentes catégories de véhicules, notamment les VUS, les camionnettes et les modèles phares de la marque Genesis.

L’architecture novatrice du GV90 est agrémentée d’un potentiel énorme bloc-batterie de 113,2 kWh, ce qui pourrait se traduire par l’une des capacités les plus élevées jamais observées dans les véhicules électriques de production. Cette capacité généreuse pourrait offrir une autonomie impressionnante de près de 800 kilomètres.

Dans le cadre d’une collaboration non conventionnelle, la Genesis GV90 intégrera le semi-conducteur de pointe « Exynos Auto V920 » de Samsung Electronics. Ce puissant processeur est conçu pour offrir aux conducteurs une expérience immersive, avec des fonctions d’aide à la conduite avancées, un cockpit numérique de pointe et des fonctions de sécurité essentielles. En outre, le GV90 sera doté d’un système d’infodivertissement sophistiqué avec des services de streaming vidéo, des jeux et d’autres fonctions attrayantes.

Les 10 processeurs de l’Exynos Auto V920 offriront une augmentation remarquable de 70 % des performances par rapport aux générations précédentes. De plus, cette unité de traitement améliore considérablement les performances du Neural Processing Unit (NPU), un composant essentiel pour tirer parti de l’intelligence artificielle.

Cette collaboration marque une étape importante car c’est la première fois que le Hyundai Motor Group incorpore les semi-conducteurs de Samsung Electronics dans ses véhicules. Qui plus est, Samsung Display fournira au GV90 la technologie OLED, ce qui renforcera encore les capacités technologiques du véhicule.

Alors que l’industrie automobile poursuit son évolution vers les véhicules électriques, les efforts ambitieux de Hyundai s’avèrent fructueux. L’objectif de l’entreprise est d’atteindre une rentabilité de plus de 10 % grâce à sa gamme de véhicules électriques de nouvelle génération, en garantissant des capacités de production accrues d’ici à 2030. En adoptant des économies d’échelle, Hyundai vise à rationaliser ses opérations en partageant plus de 80 modules communs entre les différents segments, ce qui favorise la flexibilité et l’efficacité de ses offres.

Le futur véhicule porte-étendard Genesis GV90 représentera une avancée significative pour la marque, qui s’efforce de s’imposer comme un acteur de premier plan sur le marché des véhicules électriques d’ici à la fin de la décennie. Équipé de la technologie Samsung de pointe, d’un intérieur luxueux et de performances exceptionnelles, le GV90 devrait se démarquer sur le marché concurrentiel des véhicules électriques.