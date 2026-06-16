Audi dévoile la toute nouvelle séduisante A6 allroad avec motorisation hybride rechargeable

La plus récente Audi A6 allroad adopte une carrosserie élargie, des groupes motopropulseurs électrifiés, une suspension adaptative et de nouvelles technologies numériques.

La première A6 allroad hybride rechargeable développe 369 ch et offre jusqu’à 95 km d’autonomie électrique.

Une carrosserie plus large, une garde au sol accrue et une suspension adaptative augmentent les capacités hors route et la polyvalence.

Les commandes en Europe débuteront le 18 juin, tandis que les livraisons auront lieu à l’automne.

Audi a dévoilé la cinquième génération de l’A6 allroad, dotée d’une carrosserie redessinée de façon séduisante, d’une électrification accrue et de capacités hors route améliorées pour ce familial multisegment de longue date.

Pour la première fois, l’A6 allroad adopte une silhouette à la poupe élargie. La carrosserie du véhicule est 11 centimètres plus large que celle de l’A6 Avant, ce qui lui confère une allure plus imposante, particulièrement à l’arrière. De grandes roues en alliage pouvant atteindre 21 pouces ainsi que des éléments extérieurs spécifiques au modèle distinguent l’allroad du familial standard.

Le familial à vocation hors route mise à jour combine cette posture élargie à des améliorations fonctionnelles. La garde au sol augmente de 34 mm (1,3 pouce) par rapport à l’A6 Avant, tandis qu’une suspension pneumatique adaptative de série offre une plage de réglage de 55 mm (2,16 pouces). Cette configuration vise à assurer le confort au quotidien tout en procurant une garde au sol supplémentaire sur les surfaces plus difficiles.

L’A6 allroad est évidemment livrée de série avec le rouage intégral quattro et un système de roues arrière directrices optimisé. Les roues arrière peuvent tourner jusqu’à 5 degrés dans le sens opposé aux roues avant à basse vitesse afin d’améliorer la maniabilité. À une vitesse plus élevée, les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant jusqu’à 2 degrés afin d’améliorer la stabilité et la précision de la direction. La fixation de la direction progressive est plus rigide afin d’accroître la réactivité et la rétroaction au conducteur.

À bord, Audi a mis l’accent sur la technologie numérique et le confort. L’habitacle s’articule autour de l’écran panoramique MMI, qui combine un combiné d’instruments numérique de 11,9 pouces et un écran tactile de 14,5 pouces. Les acheteurs peuvent également choisir un écran passager de 10,9 pouces. Parmi les autres technologies figurent des phares numériques Matrix DEL avec signatures lumineuses diurnes personnalisables ainsi que des feux arrière numériques OLED de deuxième génération.

Les éléments de confort comprennent des sièges contour ventilés et massants offerts en option, une climatisation automatique à quatre zones et un toit panoramique en verre à opacité réglable. Une banquette arrière modulable et des solutions de chargement montées sur le toit sont également proposées.

Audi étend également l’électrification à l’ensemble de la gamme. La nouvelle A6 allroad sera la première à être livrée avec la technologie hybride rechargeable e-hybrid. Le groupe motopropulseur combine un moteur à essence de 2,0 L développant 248 ch à un moteur électrique produisant jusqu’à 141 ch. La puissance totale du système atteint 369 ch et 369 lb-pi de couple.

Le système hybride rechargeable repose sur une batterie d’une capacité brute de 25,9 kWh qui, lorsqu’elle est pleinement chargée, offre une autonomie électrique pouvant atteindre 95 km selon le cycle WLTP ou 81 km selon les normes EPA. La recharge en courant alternatif est possible jusqu’à 11 kW, une recharge complète nécessitant environ deux heures et demie.

Les clients à la recherche d’une motorisation diesel pourront opter pour un V6 TDI de 3,0 L développant 295 ch et 428 lb-pi de couple. Ce moteur intègre le système MHEV plus d’Audi, comprenant un alternateur-démarreur à courroie, un générateur de groupe motopropulseur et un compresseur électrique.

La nouvelle Audi A6 allroad sera offerte à la commande en Europe à compter du 18 juin 2026, avec des arrivages chez les concessionnaires prévus à l’automne. Les prix débutent à 77 250 €.

Aucun détail n’a encore été communiqué concernant la disponibilité ou les prix au Canada. La génération précédente était offerte à partir de 85 000 $.