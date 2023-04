Le nouveau concept Genesis GV80 Coupe semble prêt à prendre la route

Le Genesis GV80 Coupe Concept a été présenté ce soir au Genesis House avant l’ouverture du Salon international de l’auto de New York.

Le nouveau concept Genesis GV80 Coupe donne un aperçu des futurs modèles Genesis orientés vers la performance.

La production du modèle n’est pas dans les plans pour le moment

Aucune information sur le groupe motopropulseur n’a été communiquée

La popularité des VUS compacts et intermédiaires haut de gamme a poussé de nombreux constructeurs à multiplier les versions et les styles au sein d’une gamme de modèles, ce qui se traduit généralement par une offre plus sportive, de type « coupé ». Le Genesis GV80 Coupe Concept présenté ce soir, quelques jours avant l’ouverture officielle du Salon de l’auto de New York, pourrait bien être la réponse de Genesis au BMW X6 ou au Mercedes-Benz GLE Coupé, même si pour l’instant le constructeur coréen de voitures de luxe n’en dit pas plus sur le potentiel de production du modèle.

Genesis décrit le concept GV80 Coupe comme un « aperçu des futurs programmes de Genesis » et une rampe de lancement pour les futurs modèles orientés vers la performance. Pour un concept, il faut avouer que celui-ci n’est pas si exagéré. Bien au contraire, le GV80 Coup eConcept pourrait probablement être commercialisé dès demain avec un minimum de modifications.

Comme tous les concepts, le GV80 Coupe reprend les éléments de style typiques de son constructeur et les accentue. Les traditionnelles barres lumineuses doubles à DEL que l’on retrouve sur tous les nouveaux produits Genesis sont maintenant dotées d’une technologie à lentilles multiples pour une présence encore plus brillante, tandis que la calandre massive que Genesis appelle Double G-Matrix Patterned Crest Grille est noircie et complétée par des prises d’air latérales tout aussi imposantes, elles aussi noircies.

Les jantes, noires aussi, sont énormes, mais pas au point d’être impossibles à transposer sur un modèle de production. Quant à l’arrière, il arbore un aileron intégré qui vient compléter une lunette arrière fortement inclinée, donnant au profil latéral un style qui n’est pas sans rappeler l’Aston Martin DBX. La peinture extérieure orange vif, appelée Magma, renforce l’idée que le GV80 Coupe Concept est axé sur la performance, tout comme le toit en fibre de carbone.

À l’intérieur, le GV80 coupé est équipé de quatre sièges individuels à fort rembourrage et d’un volant à trois branches, mais nous n’avons pas pu nous approcher suffisamment pour voir d’autres différences par rapport au tableau de bord ou à l’agencement du GV80 actuel. Rien n’est dit non plus sur les motorisations, électriques ou non.

Inspiré du X Speedium Coupe Concept présenté au Salon international de l’auto de New York l’année dernière, le GV80 Coupe Concept est prometteur. Il conserve l’élégance traditionnelle de Genesis, mais avec beaucoup plus d’agressivité et de sportivité. Si la marque devait lancer un modèle de série à l’image de ce concept, elle aurait un succès commercial assuré.

Mais pour l’instant, nous devons attendre de voir ce que Genesis va faire. Il est plus que probable que la marque attende de voir la réaction du public et qu’elle verra à partir de là.