Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé et GLS 63 : le V8 biturbo se réinvente pour durer

Le constructeur de Affalterbach dévoile une version profondément remaniée de ses deux SUV haute performance. Au programme : un moteur V8 biturbo modernisé, une électrification légère et un design revu de fond en comble — sans jamais sacrifier l’âme qui fait la réputation de la marque.

Ce qu’il faut retenir :

Le V8 biturbo M177 EVO de 4,0 litres atteint 603 ch. et 627 lb-pi de couple, et est accompagné d’un système hybride léger à 48 volts

Un vilebrequin à plan plat inédit qui affûte la réponse-moteur et prépare le bloc aux futures réglementations mondiales

On retrouve les éléments AMG partout sur les carrosseries.

Des suspensions pneumatiques adaptatives capables de passer du tout-terrain au circuit en quelques secondes

Un moteur iconique réinventé, pas abandonné

C’est la question que tout amateur de cylindrées s’était posée : quel avenir pour le V8 face au durcissement des normes environnementales ? Mercedes-AMG y répond sans équivoque Plutôt que de se débarrasser du M177, les ingénieurs d’Affalterbach l’ont repensé pour lui assurer une longévité commerciale et surtout réglementaire.

Approche généralement réservé à la piste, le nouveau M177 EVO hérite d’un vilebrequin à plan plat. Il s’agit d’une première dans cette lignée, celà allège les masses en rotation, améliore la montée en régime et affine la précision des réponses à la pédale. À cela s’ajoutent un système d’injection optimisé, des conduits d’admission et d’échappement retravaillés, un arbre à cames d’admission révisé ainsi que des améliorations sur la roue du compresseur et le carter du turbocompresseur. Le tout est désormais associé à un filtre à particules monté en série partout dans le monde, ce qui permet au bloc de satisfaire aux normes d’émissions les plus récentes.

Les chiffres restent impressionnants : 603 chevaux, et un couple maximal de 627 lb-pi disponible entre 2 500 et 4 500 tr/min. Le 0 à 100 km/h est bouclé en 3,9 secondes pour le GLE 63 S et en 4,2 secondes pour le GLS 63, avant une vitesse maximale électroniquement limitée à 280 km/h.

Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G* Das neue Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energieverbrauch kombiniert 13,4-13,1 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 303-297 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé, 2026. Mercedes‑AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé | Energy consumption combined 13.4-13.1 l/100 km | CO2 emissions combined 303-297 g/km | CO2 class: G*

Michael Schiebe, membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG et président du directoire de Mercedes-AMG GmbH se montre très fier : « Notre V8 est un composant central de notre ADN performance et le cœur idéal pour les nouveaux GLE 63 S et GLS 63. Avec la nouvelle génération M177 EVO, nous avons fondamentalement révisé le groupe motopropulseur et assuré sa présence dans notre gamme sur le long terme. Le résultat est un moteur qui impressionne par sa réponse agile, ses performances élevées et son appétit prononcé pour les hauts régimes — tout en répondant à des réglementations de plus en plus exigeantes à l’échelle mondiale. »

L’électrification au service du tempérament

Pour ne pas rompre avec l’esprit de la marque tout en répondant aux exigences contemporaines, AMG intègre un générateur-démarreur intégré (ISG) 2.0 couplé à un système électrique 48 volts. Ce module hybrid léger ajoute 23 ch. et 151 lb-pi de couple supplémentaires, renforçant notamment la disponibilité du couple à bas régime — là où un turbo seul peut encore accuser un léger temps de réponse. L’ISG assure également la récupération d’énergie au freinage et permet des redémarrages-moteur plus fluide.

L’échappement AMG Performance a été entièrement revu. Grâce à des clapets pilotés électroniquement, le conducteur peut moduler la voix du V8 selon son humeur : discret en mode Confort, franchement théâtral en Sport+, avec coupures d’allumage à l’appui.

Une architecture dynamique pensée pour tout terrain

Sous les carrosseries retravaillées, la suspension AMG RIDE CONTROL+ — à air comprimé et amortissement adaptatif — constitue l’un des atouts maîtres de ces deux SUV. Infiniment variable, elle autorise un réglage ferme et sportif aussi bien qu’une filtration souple pour les longs trajets. En mode Trail, la garde au sol grimpe de 55 mm, tandis que l’ensemble des paramètres — distribution du couple, contrôle de la traction, amortissement — s’adapte automatiquement aux exigences du hors-route.

L’antilouvoiement actif AMG ACTIVE RIDE CONTROL, présent en série, sollicite des stabilisateurs électromécaniques capables d’analyser la situation jusqu’à 1 000 fois par seconde. En virage, le roulis devrait est quasi imperceptible. Le différentiel arrière à glissement limité à commande électronique complète le dispositif, en redistribuant intelligemment le couple entre les roues arrière.

Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G* Der neue Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G1 [1] Die Angaben sind vorläufig. Es liegen bislang weder bestätigte Werte von einer amtlich anerkannten Prüforganisation noch eine EG-Typgenehmigung noch eine Konformitätsbescheinigung mit amtlichen Werten vor. Abweichungen zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.;Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Energieverbrauch kombiniert 13,7-13,4 l/100 km | CO2 Emissionen kombiniert 312-305 g/km | CO2 Klasse: G* The new Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ SUV, 2026. Mercedes‑AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G1 [1] The figures are preliminary. No confirmed values from an officially recognized testing organization, EC type approval, or certificate of conformity with official values are available at this time. Deviations between the figures and the official values are possible.;Mercedes AMG GLS 63 4MATIC+ SUV | Combined energy consumption 13.7-13.4 l/100 km | Combined CO₂ emissions 312-305 g/km | CO₂ class: G*

Définitivement AMG

À l’extérieur, on conserve la traditionnelle approche d’AMG en matière de style. Le tout commence par l’intégration de la grille de calandre de style Panamericana avec ses lattes verticales. Le bouclier évolue avec une approche légèrement différente. Les « babines » relevées demeurent, mais offrent un style plus dystinctifs, notamment sur le GLS avec deux bandes de chrome.

Au profil, les jantes iront jusqu’à 23 pouces. Pour soutenir le tout, des jupes cerclent le bas de la carrosserie. À l’arrière, c’est contenu avec un parechoc plus sportif que les versions régulières, les traditionnels pots d’échappement au nombre de 4 sont reconduits.

Un intérieur à la hauteur des ambitions extérieures

L’habitacle mise sur un mélange de sportivité assumée et de raffinement haut de gamme. Le volant AMG Performance de dernière génération, disponible en cuir Nappa, en microfibre MICROCUT ou en carbone, donne le ton. Les selleries se déclinent en plusieurs cuirs Nappa, dont des teintes exclusives comme le rouge poivre ou le bleu yacht, tandis que les garnitures en carbone ou aluminium brossé montrent leur dynamisme.

L’interface MB.OS, affichée sur les 3 écrans haute résolution, centralise toutes les données de conduite en temps réel : répartition du couple, forces G, paramètres moteur détaillés. Le programme MANUFAKTUR élargit encore le champ des possibles, avec des teintes carrosserie exclusives — parmi lesquelles un Ireland vert métallisé ou un Côte d’Azur bleu clair — et des intérieurs personnalisés jusqu’aux surpiqûres décoratives.