Ford F-150 2024 : 5 réponses à vos questions

Le Ford F-150 de 2024 introduit des caractéristiques innovantes, une gamme de groupes motopropulseurs et une technologie avancée, établissant de nouvelles normes dans l’héritage des camionnettes de Ford.

Le Ford F-150 de 2024 présente le Pro Access Tailgate et intègre une technologie avancée telle que le Ford BlueCruise 1.2.

Le véhicule propose diverses options de moteur, y compris l’efficace EcoBoost de 2,7 litres et le puissant V8 suralimenté de 5,2 litres.

Parmi ses offres, la finition Raptor R devrait se distinguer comme le pick-up le plus puissant sur le marché.

1. Quelles sont les nouvelles caractéristiques du Ford F-150 2024?

Le Ford F-150 de 2024 regorge de plusieurs fonctionnalités innovantes. Le Pro Access Tailgate améliore l’accessibilité de la boîte. Esthétiquement, la camionnette arbore des phares et des feux arrière redessinés. À l’intérieur, les conducteurs trouveront un écran d’infodivertissement de 12,4 pouces et une technologie de pointe telle que le Ford BlueCruise 1.2 et le Pro Trailer Assist, améliorant l’expérience de conduite et d’utilisation.

2. Comment le choix du moteur a-t-il évolué pour le modèle 2024?

Le modèle 2024 propose divers moteurs, assurant des options pour tous les besoins. La gamme comprend l’EcoBoost de 2,7 litres avec 325 chevaux, un robuste PowerBoost Hybrid de 3,5 litres produisant 430 chevaux, et le V8 suralimenté de 5,2 litres anticipé pour le F-150 Raptor R. Les détails complets pour certains moteurs restent inconnus, promettant plus de surprises à venir.

3. Y a-t-il des changements pour les finitions Raptor et Raptor R pour 2024?

Absolument. Les finitions Raptor et Raptor R 2024 sont disponibles avec des amortisseurs FOX Dual Live Valve améliorés en option, optimisant les performances hors route. Ils présentent un pare-chocs avant modulaire, des crochets de remorquage plus larges et des éléments de design uniques. Notamment, le Raptor R vise à revendiquer le titre de camionnette la plus puissante du marché.

4. Quelle est la structure de prix duFord F-150 2024 au Canada?

Le prix du F-150 2024 débute à 49 655 $ pour la version XL de base (4×2) et monte à 106 500 $ pour la Raptor de base. Le forfait supplémentaire Raptor R est tarifé à 41 680 $. Plusieurs finitions et forfaits supplémentaires varient en prix, avec des coûts supplémentaires pour la livraison et les fonctionnalités spécifiques.

5. Quand les clients peuvent-ils commencer à commander le Ford F-150 2024?

Les commandes pour le Ford F-150 2024 sont déjà en cours. Étant donné la domination historique du camion en termes de ventes et son évolution constante en réponse aux exigences du marché, il est prévu qu’elle reste la camionnette la plus vendue pour 2023 et 2024. Les livraisons pour l’année-modèle 2024 devraient commencer début 2024.