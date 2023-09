Le Ford F-150 2024 rafraîchi offre un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités

Le Ford F-150 2024 rafraîchi met de l’avant un mélange de fonctionnalités innovantes et de polyvalence, le distinguant dans la longue lignée des camions les plus vendus de Ford.

· Le F-150 introduit le Pro Access Tailgate, améliorant l’accessibilité et l’utilité de la boîte.

· Plusieurs choix de moteurs sont au rendez-vous, dont le 2,7 litres EcoBoost et le V8 5,2 litres suralimenté, offrent diverses options de puissance.

· Des technologies avancées, comme le Ford BlueCruise 1.2 et le Pro Trailer Assist, améliorent l’expérience de conduite.

La constante évolution de Ford dans le secteur des camions est évidente avec le Ford F-150 2024, un modèle qui intègre innovation et tradition. À mesure que les exigences du marché changent, la série F s’adapte, s’assurant de rester à jour en termes de performance, d’utilité et de progrès technologiques. Vous trouverez ci-dessous une liste des changements les plus notables que Ford a apportés pour l’année modèle 2024 à son véhicule le plus vendu.

Innovation du hayon : Pour 2024, la porte arrière du F-150 bénéficie enfin de mises à jour tant attendues. La Pro Access Tailgate disponible en option, conçue pour améliorer l’accessibilité et l’utilité de la boîte, offre aux utilisateurs une porte intégrée qui peut s’ouvrir à 100 degrés, garantissant un accès plus facile à la boîte du camion. La porte, qui s’ouvre du côté du conducteur, est dotée d’arrêts intégrés pour éviter qu’elle ne heurte le cric de la remorque, améliorant l’expérience utilisateur même lors du remorquage.

Améliorations extérieures : Le F-150 2024 présente des phares et des feux arrière redessinés, offrant un look moderne et agressif. Ces éléments sont complétés par les pare-chocs avant et arrière redessinés, qui non seulement améliorent son esthétique mais offrent également une meilleure utilité. L’intégration d’un pare-chocs avant modulaire à l’usine disponible sur certaines finitions permet aux clients d’équiper leur camion avec des accessoires plus conviviaux, tels qu’un kit de treuil Ford Performance installé par le concessionnaire équipé de capteurs de stationnement et de caméras orientées vers l’avant.

Platinum Plus et Groupe FX4: L’un des points forts de 2024 est l’introduction de la finition Platinum Plus, successeur de la variante précédente Limited. Cela garantit que le F-150 peut rester compétitif dans le segment des pick-ups ultra-luxe en croissance constante (par exemple, GMC Sierra Denali Ultimate). De plus, la finition STX bénéficie d’une mise à niveau avec le nouveau package FX4, améliorant ses capacités et son attrait esthétique hors route.

Diversité des moteurs : La puissance sous le capot demeurre l’une des caractéristiques les plus attrayantes du F-150. Le modèle 2024 offre une vaste gamme de moteurs, répondant à divers besoins. Veuillez noter que toutes les informations ne sont pas encore disponibles.

– 2,7 litres EcoBoost : 325 chevaux, 400 lb-pi de couple

– 3,5 litres EcoBoost : À venir

– 3,5 litres PowerBoost Hybrid : 430 chevaux, 570 lb-pi de couple – Le F-150 non-Raptor le plus puissant

– 3,5 litres High Output (F-150 Raptor) : À venir

– 5,0 litres V8 : À venir

– 5,2 litres V8 suralimenté (F-150 Raptor R) : À venir

Fonctionnalités technologiques standard : La technologie n’est plus un luxe dans le F-150 2024, car toutes les finitions sont équipées de série d’un écran d’infodivertissement de 12,4 pouces, garantissant que les conducteurs restent connectés, divertis et informés. Pour compléter cela, il y a le panneau d’instrumentations numérique de 8 pouces, qui fournit des informations essentielles de manière claire et intuitive.

Le camion offre également 10 fonctionnalités d’assistance au conducteur standard, y compris les dernières versions de l’assistance pré-collision avec freinage d’urgence automatique, le système de maintien de voie et le système d’information sur les angles morts avec alerte de circulation transversale. Le modèle introduit également les services de véhicules volés de Ford (SVS), offrant une sécurité renforcée. Cette fonctionnalité aide à localiser et à récupérer les véhicules volés en utilisant des données en temps réel, offrant aux propriétaires une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Améliorations du F-150 Tremor : Le F-150 Tremor est conçu pour les amateurs de hors-route, et le modèle 2024 apporte des changements significatifs. Avec un pare-chocs avant modulaire optionnel et un style amélioré, il est à la fois plus robuste et attrayant. Des fonctionnalités supplémentaires, comme la barre lumineuse et le kit de treuil Ford Performance, renforcent encore ses compétences en tout-terrain.

Pro Power Onboard : L’utilité du F-150 va au-delà de sa boîte et de ses capacités de remorquage (max. 13,500 lbs, lorsque équipée adéquatement). Que ce soit pour alimenter des outils sur un chantier, éclairer un campement ou gérer des urgences, la fonction Pro Power Onboard assure que les propriétaires de F-150 ne manquent jamais de puissance. Deux niveaux de puissance peuvent être choisis, 2,4 kW et 7,2 kW, permettant respectivement jusqu’à 85 et 32 heures d’utilisation.

En résumé, le Ford F-150 2024 symbolise l’engagement de Ford en matière de progrès et de conception centrée sur l’utilisateur. Avec des introductions comme la finition Platinum Plus, des fonctionnalités extérieures améliorées, un large éventail d’options de moteurs et des intégrations technologiques standard de pointe, ce modèle montre l’engagement de Ford en matière de raffinement et de perfectionnement.