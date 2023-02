Essai routier Ford F-150 Lightning 2022 : Un camion électrique de luxe pour ceux qui n’ont pas vraiment besoin d’un camion

Les points forts du Ford F-150 Lightning 2022 :

– La puissance est addictive, et la grosse batterie offre une bonne autonomie.

– Le Lightning est l’un des camions les plus raffinés jamais construits.

– Le fait qu’il s’agisse d’un F-150 électrique est génial.

Les points faibles du Ford F-150 Lightning 2022 :

– L’unique combinaison cabine double et de boite courte limite ses capacités de camion.

– Bien que décente sur papier, la petite batterie semble être une mauvaise idée pour presque toutes les applications du Lightning.

– Les vitesses de recharge sont moyennes.

Le Ford F-150 Lightning n’est plus une nouvelle, c’est un fait. Et bien que Rivian ait battu l’ovale bleu sur la chaîne de montage avec le R1T, cela ne fait presque aucune différence. Le Ford F-150 est maître et souverain de son domaine et de sa catégorie, et maintenant qu’il existe une version électrique, et qu’elle est arrivée avant les efforts de Ram et GM, il demeure en place encore longtemps.

En termes simples, le nouveau Ford F-150 Lightning est un cours magistral en 2022-2023 pour donner aux gens ce qu’ils veulent. S’il ya bien chose que les gens désirent, en bien, c’est un F-150, ou un camion qui est presque identique à un F-150 ordinaire, mais qui est juste assez différent pour être remarqué.

Les clients du F-150 veulent un F-150

Les concepteurs de Ford ont été brillants en gardant le style général du Lightning identique à celui du F-150 de base, avec un éclairage à DEL et des roues uniques. Certains peuvent penser qu’il s’agit d’une erreur, mais je suis d’avis que le propriétaire d’un F-150 typiquement conservateur sera probablement plus à l’aise avec une camionnette au style traditionnel. Il ne faut pas oublier que le F-150 de Ford est une sorte de religion dans de nombreuses régions d’Amérique du Nord.

Il en va de même pour l’habitacle, qui est lui aussi essentiellement repris du F-150 « régulier ». Encore une fois, en ce qui me concerne, c’était la bonne décision. Je dis souvent que l’intérieur des véhicules Ford est terne, à l’exception de celui du F-150, qui est essentiellement une marque et un modèle à part entière.

Un habitacle immense et luxueux

De série, le Lightning est équipé d’un tableau de bord numérique de 12 pouces et d’un écran tactile de même taille. En option, un écran de 15,5 pouces, repris de la Mustang Mach-E, apporte encore plus de surface lisse et brillante. Ce niveau de technologie, par opposition à un écran qui s’étend d’un pilier à l’autre, par exemple, est probablement plus conforme aux attentes des clients typiques du F-150. Ne nous leurrons pas : Ford sait exactement ce qu’il fait avec ce camion, car il a tout à perdre. Mais ils ne le perdront rien.

La grande et luxueuse cabine Super Crew, le seul style disponible, est merveilleusement assemblée et étonnamment confortable. Le Lariat testé comprenait des sièges avant en cuir chauffants et refroidissants, un volant chauffant, un système audio B&O, et bien d’autres choses encore pour donner aux occupants l’impression d’être à bord d’un véhicule haut de gamme. Une autre caractéristique ultra-cool est le système Pro Power Onboard de 9,6 kW de série, qui permet d’alimenter ou de recharger presque tous les accessoires.

L’habitacle gagne grâce au coffre

J’ai mis la cabine à profit lorsque la famille et moi sommes allés faire un voyage au chalet et l’avons remplie de gens et de matériel. Nous avons également profité de l’amusant coffre.

Bien qu’il s’agisse de l’astuce numéro 1 du Ford F-150 Lightning, il s’avère également une bénédiction. Avec jusqu’à 400 litres de volume accessible, les bagages, un sac à dos et quelques articles de plein air pour les activités hivernales peuvent tous y entrer, libérant ainsi le plancher de la deuxième rangée. Le capot à commande électrique est massif et inclut la calandre. J’ai découvert un problème avec cette configuration lors d’une recharge où, une fois branché, je ne pouvais pas accéder au coffre avant. La longueur du cordon m’a forcé à être trop près des poteaux de protection du chargeur pour pouvoir l’ouvrir — un élément à prendre en compte lors d’un arrêt.

Normalement, je fixerais quelques pièces dans la boite standard de 5,5 pieds, mais les conditions hivernales représentent un défi. À ce sujet, je recommande fortement à Ford et aux propriétaires d’installer une housse de protection. J’ai retiré environ 250 livres de neige et de glace de la caisse le jour où j’ai pris possession du Lightning — quand il s’agit d’autonomie, chaque livre compte.

Autonomie

L’autonomie a été rendue possible par le bloc-batterie optionnel de 131 kWh configuré avec le F-150 Lightning testé. Grâce à elle, le camion électrique de Ford offre une autonomie estimée à 515 km, contre une batterie de 98 kWh qui est limitée à 380 km. Comme vous pouvez le constater dans la galerie d’images, le voyage s’est déroulé dans des conditions de conduite très hivernales.

Avec une charge complète effectuée pendant la nuit avec mon chargeur domestique de niveau 2 (14 heures selon Ford), nous sommes partis avec une autonomie indiquée de 501 km, mais après environ 120 km, l’autonomie était tombée à un peu plus de 200 km. Une charge de 40 minutes sur un chargeur de 100 kW nous a ramené à une charge de 80 %, mais pas sans incident. Après seulement 15 minutes de charge, un message d’erreur indiquant que la buse surchauffait a interrompu le processus.

Le voyage de retour a également nécessité une recharge, une fois de plus sur un chargeur de 100 kW. Les deux fois, la Ford Lightning a atteint une vitesse maximale de recharge de 77 kW (max possible de 155) et cette fois, après 50 minutes, nous sommes partis avec un état de charge de 72 % contre 28 % lors de notre arrivée. À noter que nous avons eu de la chance d’arriver à la station au moment où nous l’avons fait, car deux des cinq chargeurs (350 kW et 160 kW) étaient hors ligne, laissant un seul chargeur de 100 kW et deux de 50 kW…

L’autonomie est également affectée par le manque d’aérodynamisme du Lightning qui, combiné à la vitesse, fait perdre des kilomètres au compteur. La différence entre le réglage du régulateur de vitesse à 92 km/h et celui à 112 km/h a un impact considérable sur l’autonomie.

De la puissance, beaucoup de puissance

La grosse batterie alimente les deux moteurs en énergie pour produire 580 ch et 775 lb-pi de couple. En dépit d’un poids supérieur à 8 000 livres, le Ford F-150 Lightning se catapulte vers l’horizon avec une force alarmante. La puissance n’est évidemment pas destinée à la course, bien que vous pourriez le faire, elle est là pour compenser le poids et offrir aux utilisateurs certaines capacités.

Ainsi, le Lightning peut transporter jusqu’à 2 000 livres et, s’il est correctement équipé, remorquer 10 000 livres. Compte tenu de mon expérience avec le F-150 électrique, sans remorquer, ces chiffres sont facilement crédibles. En fait, 20 000 lb ne semble pas irréaliste compte tenu de la puissance, mais la vraie question est de savoir comment l’autonomie est affectée. J’espère pouvoir en faire l’expérience un jour.

En ce qui concerne l’expérience de conduite, le Lightning est le camion pleine grandeur le plus agréable, le plus doux et le plus silencieux. La suspension entièrement indépendante à ressorts hélicoïdaux gère toutes les surfaces avec une facilité déconcertante, tout en offrant une stabilité rassurante sur l’autoroute. La masse de la camionnette ne peut cependant pas être camouflée, mais là encore, je ne peux pas imaginer que quelqu’un fasse un rallye avec un F-150 Lightning, même si cela ferait des images très divertissantes.

Conclusion

J’en veux un. Si j’avais eu l’argent, un camion de l’année-modèle 2022, tel que testé, aurait été la solution. De 2022 à 2023, les prix moyens par modèle ont augmenté d’au moins 10 000 $ sans qu’il y ait de grands changements autres que, d’après ce que je peux lire, l’inclusion de la station de charge Ford lorsqu’on opte pour la batterie à autonomie prolongée, maintenant à 16 000 $ (quelle générosité).

Avec tout le respect que je dois au nouveau Ford F-150 Lightning, pour le moment, c’est la camionnette pleine grandeur parfaite pour les gens qui n’ont pas vraiment besoin d’un gros pickup pour le travail sérieux.