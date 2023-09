Ford dévoile le Mustang Mach-E Rally : un VUS électrique pour les passionnés de rallye

Ford présente le Mustang Mach-E Rally, un VUS électrique inspiré du rallye conçu pour la performance et la vitesse sur des surfaces non asphaltées.

· Le Mustang Mach-E Rally est équipé d’une batterie de 91kWh offrant une autonomie estimée à 400 kilomètres, et un temps d’accélération de 0-100 km/h de 3,5 secondes.

· Le véhicule arbore des éléments de design uniques tels que des jantes blanches de 19 pouces, des phares antibrouillard inspirés du rallye, et un aileron arrière.

· Prévu pour entrer en production l’année prochaine, le VUS est affiché au prix de 65 000 $ américains.

Ford a officiellement annoncé son plus récent véhicule électrique, le Mustang Mach-E Rally. Ce VUS est une variante du Ford Mustang Mach-E, adaptée au rallye. Contrairement à ses concurrents, le Mach-E Rally est spécifiquement conçu pour ceux qui recherchent à la fois la vitesse et les capacités tout-terrain.

Le Mach-E Rally est alimenté par une batterie de 91kWh, visant une autonomie estimée à 400 kilomètres. Curieusement, il dépasse légèrement le Mustang Mach-E GT en termes d’accélération, complétant le 0-100 km/h en seulement 3,5 secondes. La charge est également optimisée pour la rapidité : selon Ford, une charge de 10 à 80 % peut être obtenue en 36,5 minutes avec un chargeur rapide.

En termes de design, le Mach-E Rally se distingue par son apparence frappante. Il est doté de jantes en alliage blanc de 19 pouces, de phares antibrouillard inspirés du rallye, d’un aileron arrière distinctif rappelant celui du Ford Focus RS, et de bandes de course uniques. Pour ceux qui s’intéressent aux choix de couleurs, les options incluent Grabber Blue, Shadow Black, Eruption Green et Grabber Yellow, avec Star White et Glacier Gray disponibles moyennant un supplément.

En termes de performance, le Mach-E Rally est conçu pour impressionner. Il partage sa motorisation avec le Mustang Mach-E GT, offrant une puissance d’au moins 480 chevaux et 650 livres-pieds de couple. La suspension du véhicule a été rehaussée de 20 millimètres, et il est équipé de ressorts avancés, d’amortisseurs, de disques de frein, et d’une plaque protectrice située sous la carosserie pour les moteurs avant et arrière.

À l’intérieur, le VUS présente des accents blancs sur divers éléments, dont le tableau de bord et le volant, complétés par une couture contrastante sur les portes. De plus, le Mach-E Rally est offert avec un mode de conduite RallySport, spécialement adapté pour la conduite hors des sentiers battus.

Avec un prix de départ de 65 000 $ américains, le Mustang Mach-E Rally devrait entrer en production au début de l’année prochaine. Cette addition diversifie l’offre électrique de Ford, répondant à un segment de consommateurs désireux de VÉ avec des capacités tout-terrain. Les détails sur le prix et la disponibilité au Canada seront dévoilés sous peu.