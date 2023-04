Shelby Mustang Mach-E GT : 100 exemplaires destinés à l’Europe

Seulement 100 exemplaires de ce Mustang Mach-E GT spécial seront réalisés.

La base de cette version Shelby est un Mustang Mach-E GT.

Les modifications sont esthétiques, mais enlèvent aussi quelques livres.

Le constructeur Ford compte déjà sur l’impressionnant Mustang Mach-E GT, le multisegment électrique le plus puissant du côté de Dearborn. Mais, qu’en est-il de l’écusson Shelby. Cette année marque le 100e anniversaire de naissance du célèbre préparateur texan, Carroll Shelby, et pour souligner cet honorable passage, l’entreprise Shelby American basée à Las Vegas a procédé au dévoilement de cette livrée toute spéciale du multisegment électrique.

Baptisé Shelby Mustang Mach-E GT, le véhicule est en fait une livrée GT du véhicule à laquelle on a greffé quelques composantes allégées comme des jantes spéciales, un capot et un aileron avant en fibre de carbone, ainsi qu’une suspension abaissée.

Il y a aussi des coquilles de rétroviseurs extérieurs et des composantes de panneaux de portière en fibre de carbone, des bandes décoratives – presque obligatoires sur un modèle Shelby –, des moquettes exclusives et des écussons ici et là, tandis qu’une plaque numérotée identifie le numéro de série du multisegment électrique spécial.

Malheureusement, les amateurs nord-américains de la marque Shelby qui souhaiteraient ajouter un nouvel item à leur collection devront commander leur exemplaire à partir de l’Europe. Limité à 100 exemplaires, cet ensemble de performance n’est disponible qu’aux clients du vieux continent.

« Nous avons choisi de proposer le Shelby Mustang Mach-E GT uniquement en Europe parce que les ventes de VÉ y augmentent beaucoup plus rapidement qu’aux États-Unis », a déclaré Aaron Shelby, membre du conseil d’administration de Carroll Shelby International et petit-fils du fondateur de l’entreprise. « Entre 2016 et 2021, le nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques a augmenté de 431 % en Europe. C’est une question de bon sens pour Shelby American », a-t-il ajouté.

La maison de performance a également indiqué qu’il serait possible pour n’importe quel client déjà propriétaire d’un Mustang Mach-E GT de commander l’ensemble et de le faire installer sur le véhicule en question.

Mais, puisque tous les modèles tatoués de l’écusson Shelby sont des bolides qui se font remarquer par leur incroyable sonorité ravageuse, le nouveau membre de la famille a aussi droit à sa symphonie musclée. En effet, les concepteurs ont intégré le faux système d’échappement développé par la maison Borla. Sous le plancher du véhicule, le dispositif consiste à projeter une sonorité similaire à celle d’un gros V8 américain à l’aide d’un haut-parleur pointé vers le sol.

Donc, ce nouveau produit Shelby va se déplacer comme une Shelby, mais sonnera aussi comme l’une des créations de la célèbre entreprise.