Fisker PEAR 2026 : 5 questions à vos réponses

Le Fisker PEAR est un multisegment électrique proposé au prix de 29 900 $ américains avant incitatifs. Avec une autonomie pouvant atteindre 515 kilomètres, il offre des fonctionnalités innovantes et sa production devrait commencer en juillet 2025.

· Le Fisker PEAR est un multisegment électrique disponible à un prix compétitif de 29 900 $ américains avant incitatifs.

· Le véhicule propose deux options de batterie, garantissant une polyvalence avec une autonomie estimée pouvant aller jusqu’à 515 kilomètres.

1. Qu’est-ce que le Fisker PEAR et quel prix commandera-t-il?

Le Fisker PEAR est un mutisegment électrique riche en fonctionnalités et représentera le deuxième SUV de la gamme du fabricant. Il sera proposé à un prix compétitif de 29 900 $ aux États-Unis avant incitatifs.

2. Quelle est l’autonomie du PEAR sur une seule charge?

Le Fisker PEAR proposera deux options de batterie, offrant une autonomie électrique estimée à 290 kilomètres ou 515 kilomètres, répondant ainsi aux besoins variés des clients et des styles de conduite.

3. Comment classerions-nous le Fisker PEAR et quelles caractéristiques notables offre-t-il?

Le PEAR est un multisegment électrique conçu pour la polyvalence. Il est doté de fonctionnalités telles que le Fisker Blade High-Performance Computer, un mini centre de données connecté au cloud, et des places pour cinq ou six personnes, selon la configuration. Il est également conçu avec une perspective d’écoresponsabilité, utilisant des matériaux recyclés et biosourcés.

4. Quand la production de la Fisker PEAR est-elle prévue pour commencer?

Fisker a dévoilé le PEAR pour la première fois le 3 août lors de sa journée « Product Vision Day ». Le modèle destiné à la production a été présenté au Fisker Lounge Munich en septembre, coïncidant avec l’événement IAA Mobility 2023. La fabrication et les livraisons devraient débuter en juillet 2025.

5. Quelles caractéristiques de conception uniques le PEAR offre-t-il pour le rangement et la commodité?

Le PEAR introduit des fonctionnalités innovantes telles qu’un coffre avant en forme de tiroir, ou « froot », et une conception de coffre « Houdini » pour faciliter le chargement et le déchargement dans des espaces de stationnement étroits. De plus, il propose un mode Lounge, où tous les sièges se replient pour créer un grand espace détente.