Fisker dévoile les plans détaillés du multisegment compact PEAR

Fisker Inc, qui s’est engagé à produire des véhicules électriques durables et innovants, a dévoilé des détails supplémentaires sur son nouveau multisegment PEAR. Proposé à un prix compétitif de 29 900 $ aux EU avant toute incitation, ce futur véhicule électrique (EV) offre une multitude de fonctionnalités et une autonomie impressionnante sur le marché grand public.

La société prévoit de présenter un modèle de production du PEAR au Fisker Lounge de Munich du 4 au 10 septembre, dans le cadre de l’événement IAA Mobility 2023 à Munich. Fisker avait déjà dévoilé la PEAR le 3 août lors de sa toute première journée « Product Vision Day », en annonçant qu’elle serait fabriquée aux États-Unis en collaboration avec Foxconn dans une usine de l’Ohio.

Conçue pour être polyvalente, la PEAR proposera deux options de batterie offrant une autonomie estimée à 180 miles ou 320 miles, pour les déplacements en ville comme pour les trajets plus longs. En termes de performances, elle devrait passer de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes, avec des configurations optionnelles de roues arrière ou de transmission intégrale. En outre, une variante haute performance, la Fisker PEAR Extreme, fera partie de la gamme.

Ce véhicule sera équipé de Fisker Blade, l’ordinateur haute performance conçu en interne par la société, qui sera déployé pour la première fois sur un véhicule Fisker. Conçu pour la vitesse, l’efficacité énergétique, la sécurité et la cybersécurité, Fisker Blade offrira une expérience client entièrement connectée et numérique. Le système servira de colonne vertébrale au réseau sans fil 5G/Wi-Fi6 du véhicule, faisant du PEAR un mini centre de données connecté au cloud.

Conçue avec une empreinte compacte, la PEAR de 15 pieds de long pourra accueillir cinq ou six personnes, selon la configuration. À l’intérieur, la conception de l’habitacle met l’accent sur la durabilité, en éliminant les pièces mobiles fragiles, ce qui le rend adapté aux applications d’autopartage ou aux familles qui ont besoin d’un vaste espace de stockage. Le véhicule proposera même un mode Lounge, où tous les sièges se rabattent à plat pour créer un grand espace de détente. Un écran rotatif de 17,1 pouces peut être ajouté en option pour améliorer le divertissement dans ce mode.

Fisker a également mis l’accent sur le développement durable avec la PEAR. L’intérieur sera composé de matériaux recyclés et biosourcés, conformément à l’objectif de l’entreprise de créer un véhicule neutre en carbone d’ici à 2027. Parmi les autres caractéristiques, citons un coffre avant en forme de tiroir, ou « froot », pour un rangement sans odeur, et un coffre Houdini unique en son genre pour faciliter le chargement et le déchargement dans les places de stationnement étroites.

La fabrication et les livraisons devraient commencer en juillet 2025, ce qui fait de la PEAR un véhicule à suivre sur le marché en plein essor des véhicules électriques.