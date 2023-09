Fiat ouvre les commandes pour le nouveau quadricycle Topolino en Italie

Le nouveau quadricycle Topolino de Fiat, conçu pour la mobilité urbaine durable, est maintenant disponible pour commande en ligne en Italie avec des options de livraison à domicile.

Le quadricycle Topolino de Fiat met l’accent sur la mobilité durable, disponible à partir de 39€ par mois, équivalent à un abonnement de transport collectif local.

Grâce à « Sois le Premier », plus de 10 000 exemplaires ont été enregistrées en ligne avant même l’ouverture des commandes officielles.

Fiat est pionnier dans un parcours d’achat entièrement en ligne, de la commande à la livraison à domicile, pour le quadricycle.

Fiat, le célèbre constructeur automobile italien, a lancé les ventes en Italie pour son exclusif quadricycle Topolino. Présenté comme le summum de la mobilité durable, le véhicule incarne l’essence de la commodité urbaine et du style de vie « Dolce Vita ». Conçu spécifiquement pour les trajets urbains et de courte distance, le Topolino offre une solution accessible à tous.

Le 4 juillet, Fiat a lancé la campagne « Sois le Premier », une plateforme en ligne permettant aux acheteurs potentiels de manifester leur intérêt pour le Topolino électrique. Cette initiative a connu un succès retentissant, recueillant l’intérêt pour plus de 10 000 exemplaires. Les passionnés italiens peuvent désormais officiellement passer leurs commandes.

Fiat simplifie l’expérience d’achat en exploitant les outils numériques. Dès janvier 2024, le processus de livraison s’annonce simple, avec des véhicules livrés directement au domicile des clients. Cette évolution numérique est l’une des initiatives les plus accessibles et directes de Fiat à ce jour.

L’objectif principal de Fiat est de promouvoir la mobilité urbaine durable. Le Topolino, 100% électrique et mesurant seulement 2,53 mètres de long, offre une agilité surpassant les voitures traditionnelles. Cela s’aligne parfaitement avec le paysage urbain moderne orienté vers les transports écologiques.

L’ensemble du processus d’achat client a été repensé. S’inspirant des principales plateformes de commerce électronique, Fiat a rationalisé le processus d’achat. Les acheteurs potentiels peuvent accéder à des informations complètes, visualiser le modèle en 3D et finaliser leur achat en quelques clics. Une fois la commande passée, Fiat propose une fonctionnalité unique : un suivi complet du développement du Topolino, de l’usine jusqu’à la porte du client ou au concessionnaire le plus proche.

En termes de tarification, le Topolino est disponible pour une mensualité de 39€ pendant 48 mois après un acompte de 2 582€. Cette stratégie tarifaire vise à stimuler la mobilité électrique en milieu urbain.

Les spécifications du Topolino répondent aux besoins urbains alors que la bagnole propose une autonomie de 75 km, une vitesse maximale de 45 km/h et des solutions de recharge simples à domicile. Ses éléments de design, tels que le Rear Carriage et les miroirs à effet chrome vintage, combinent fonctionnalité et esthétique.