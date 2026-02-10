Ferrari baptise son premier VE Luce et dévoile un habitacle exceptionnel

Le design de l’habitacle pourrait devenir le principal sujet de discussion autour de la Luce, même avant que nous sachions à quoi elle ressemble extérieurement

Ferrari confirme le nom Luce pour son premier véhicule électrique, en dévoilant un habitacle dirigé par Ive avant la présentation extérieure prévue ultérieurement.

L’habitacle de la Luce met l’accent sur des commandes physiques, une construction en aluminium et une technologie d’affichage OLED avancée.

Ferrari positionne la Luce comme une refonte globale, et non comme un simple remplacement électrique de ses modèles à moteur à combustion.

Ferrari a confirmé que son premier véhicule entièrement électrique portera le nom de Luce, abandonnant officiellement l’appellation de projet Elettrica utilisée jusqu’ici. Le constructeur a dévoilé l’habitacle du véhicule dans le cadre de la deuxième phase d’un lancement en trois étapes, la présentation extérieure étant attendue à une date ultérieure.

La Luce marque le premier modèle électrique de série de Ferrari et une étape majeure pour le constructeur basé à Maranello. Bien que les spécifications du groupe motopropulseur et les prix demeurent inconnus, Ferrari positionne le véhicule comme une redéfinition complète de l’expérience de conduite plutôt que comme un simple exercice d’électrification conventionnel.

Tout commence par l’habitacle, développé en collaboration avec LoveFrom, le collectif de design fondé par l’ancien chef du design d’Apple Jony Ive et le designer industriel Marc Newson. Ive et Newson ont travaillé avec les équipes de Ferrari sur l’architecture de l’habitacle, les matériaux et l’interface utilisateur.

Au centre de l’habitacle se trouve un combiné d’instruments orienté vers le conducteur, solidaire du mouvement du volant. Il regroupe trois cadrans principaux, dont un compteur de vitesse central qui associe une aiguille physique en aluminium anodisé à des écrans OLED superposés afin de créer un effet de profondeur en couches. Ferrari indique que ce design s’inspire des instruments classiques Veglia et Jaeger utilisés sur ses modèles antérieurs.

Le volant est doté de commandes entièrement physiques et de palettes. La palette de droite gère la distribution du couple, tandis que celle de gauche contrôle le freinage régénératif. Un sélecteur manettino retravaillé commande les réglages du châssis, et une molette distincte ajuste les modes du groupe motopropulseur.

Un écran tactile central de 10,12 pouces est monté sur une articulation sphérique, lui permettant de pivoter vers le conducteur ou le passager. Sous l’écran se trouvent des interrupteurs physiques à bascule pour les fonctions essentielles, notamment la climatisation. Un repose-paume en forme de poignée, ou de mini pare-broussailles, est intégré afin de stabiliser la main lors de l’interaction avec l’affichage.

Les matériaux jouent un rôle central dans l’ensemble de l’habitacle. Ferrari a éliminé tout plastique visible, misant plutôt sur des composants en aluminium anodisé usinés par CNC. De nombreuses pièces sont fraisées à partir de blocs pleins à l’aide d’usinage trois et cinq axes, y compris le volant, qui se compose de 19 éléments distincts en aluminium fabriqués à partir d’un alliage recyclé.

La console centrale et l’ensemble du sélecteur utilisent du verre Corning Gorilla Glass ainsi que des procédés de fabrication jamais appliqués auparavant aux intérieurs automobiles. Des lasers ont servi à créer des milliers de microperforations dans le verre, permettant le dépôt d’encre pour des graphismes d’une grande uniformité. D’autres détails comprennent un panneau de commandes au pavillon inspiré de l’aviation et un support de clé magnétisé situé à côté du sélecteur.

Le président exécutif de Ferrari, John Elkann, a déclaré que le nom Luce avait été choisi pour évoquer bien plus que la seule électrification, décrivant le projet comme une volonté de créer quelque chose de durable et d’intemporel. La Luce pourrait d’ailleurs sembler familière aux amateurs de Mazda…

Ferrari n’a pas confirmé le calendrier de production, les prix, ni les données de performance finales. D’autres informations sont attendues dans les semaines et les mois à venir, en amont de la présentation complète de la Luce.

Source: TopGear