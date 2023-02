Et si Volkswagen préparait le retour d’une sportive?

Volkswagen travaille déjà sur un nouveau onduleur d’impulsion.

La possibilité de voir une sportive Volkswagen électrique est bien réelle, mais ce n’est pas une priorité.

Cette sportive profiterait probablement d’une motorisation centrale.

Tous les constructeurs automobiles travaillent sur leur avenir, que ce soit sur un nouveau design, une nouvelle technologie ou même un nouveau type de motorisation. Il y a tellement d’éléments à bord des véhicules de nos jours après tout; ce n’est pas le travail qui manque dans l‘industrie.

Cette fois, c’est Volkswagen qui a profité de sa journée « Technologie » – ou Tech Day 2023 pour reprendre l’expression employée dans le communiqué de presse officiel – pour dévoiler un bref aperçu de ce qui pourrait bien atterrir à bord d’un véhicule Volkswagen dans un avenir rapproché.

Évidemment, il s’agit de véhicules alimenté par l’électricité, puisque le constructeur de Wolfsburg a dédié l’avenir de sa marque à l’énergie alternative, inutile de le rappeler. Volkswagen a aussi déclaré que le développement de tous les composants centraux comme les batteries et les moteurs électriques, mais aussi les onduleurs d’impulsion et les systèmes de gestion thermique. De plus, Volkswagen source son système d’entraînement à partir d’un seul fournisseur, ce qui, aux dires du constructeur, se veut plus efficace et moins coûteux. En fait, Volkswagen affirme qu’il peut gagner jusqu’à 20 % d’efficacité de cette manière.

Toutefois, il y a deux ou trois autres détails significatifs qui ressortent un peu plus de ce bref communiqué de presse, comme celui entourant le premier onduleur d’impulsions conçu par Volkswagen qui peut désormais être installé à bord de n’importe quel futur véhicule électrique de la marque. Volkswagen parle même d’une gamme qui pourrait s’étendre jusqu’à une voiture sport dotée d’une puissance de plus de 500 kW. Ça, c’est plus de 670 chevaux!

Le constructeur affirme aussi que cette technologie est déjà en phase de développement avancée pour éventuellement être employée dans les véhicules basés sur la prochaine génération de la plateforme électrique MEB (pour Modular Electric Drive).

Bien entendu, avec le portrait global du marché de l’automobile, il est clair que Volkswagen va surtout miser sur une gamme de véhicules à vocation utilitaire, mais il est tout de même permis de rêver au retour d’une véritable voiture sport au sein de la marque. Et par voiture sport, disons que le potentiel de puissance pointe davantage vers une voiture munie de capacités incroyables, plus proches des voitures exotiques du moment. Une Porsche Taycan Turbo démontre déjà ce qu’il est possible d’accomplir avec une puissance motrice de 670 chevaux.

Les nostalgiques de la belle époque des sportives de la marque – y a-t-il des amateurs de Volkswagen Scirocco ou Corrado dans la salle ? – ne devraient pas retenir leur souffle pour un tel scénario. Si Volkswagen décide de s’attaquer à une catégorie plus nichée comme celle des voitures sport, il faut davantage croire à une architecture à moteur central, un peu à l’image du concept Nardo W12 dévoilé en 2001 ou même du concept R présenté en 2003. Ces deux études âgées d’une vingtaine d’années sont toutes deux équipées d’une motorisation centrale avec deux roues motrices arrière. Quoique l’avenue de la traction intégrale ne doit pas être écartée non plus.

Le constructeur planche aussi sur de nouveaux systèmes de gestion thermique qui seront remplacés par un module thermique très compact qui contrôlera la climatisation, la batterie haute tension, ce qui aura un effet positif sur l’autonomie et la capacité de charge de la voiture électrique. Le constructeur ajoute même que ce nouveau module est « plus léger, plus robuste et plus efficace » que les systèmes du moment. En cherchant constamment à réduire les coûts de production, Volkswagen cherche à garder le prix des futurs véhicules à un niveau raisonnable, et ce, en maximisant les performances.