Volkswagen veut toujours un pick-up en Amérique du Nord

La compagnie à fait allusion à un futur pick-up plusieurs fois dans les dernières années.

Ce modèle sera probablement basé sur la prochaine génération de l’Atlas, qui n’est pas prévue avant quelques années encore.

VW dit que le prochain Atlas et ce pick-up seront des véhicules hybrides.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps au sujet d’un éventuel pick-up de Volkswagen, et il semble que la branche nord-américaine du constructeur automobile veuille faire de ce modèle une réalité.

La société veut entrer dans ce segment afin de profiter de la récente popularité des petits pick-up aux États-Unis et au Canada.

Selon Pablo Di Si, PDG de VW North America, la proposition d’un futur pick-up sera présentée au conseil d’administration du constructeur en Allemagne au cours du troisième trimestre de l’année.

Le dirigeant a déclaré que pour qu’un futur pick-up soit un succès, il doit être conçu et construit en Amérique du Nord, comme le VUS à trois rangées Atlas.

Il n’est donc pas surprenant que les plans actuels prévoient que le pick-up soit construit sur la même plateforme monocoque que la prochaine génération de l’Atlas.

Comme le modèle actuel vient d’être retravaillé pour 2024, cela signifie qu’un futur pick-up VW n’arrivera pas avant quelques années.

Comme le prochain Atlas, ce modèle sera alimenté par un groupe motopropulseur hybride ou hybride rechargeable, ce dernier pouvant contribuer à le rendre plus abordable que ses concurrents à essence.

En effet, si les batteries utilisées dans un pick-up PHEV construit en Amérique sont également fabriquées à partir de contenu américain, cela pourrait permettre à VW de bénéficier d’incitatifs qui pourraient contribuer à faire baisser le prix du véhicule.

Compte tenu du moment où ce pick-up pourrait arriver sur le marché et du fait qu’il sera électrifié, Volkswagen pourrait décider de le vendre sous sa future marque Scout.

Cela serait logique puisque Scout sera une marque axée sur la construction de camions et de VUS électriques robustes qui devraient être lancés en 2026.

Étant donné que les acheteurs de camions aiment souvent que leurs véhicules aient un style plus aventurier et partagent leur nom avec d’autres produits similaires, un pick-up portant la marque Scout pourrait susciter plus d’intérêt qu’un pick-up portant le logo VW.

Source : Motor Authority