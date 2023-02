Volkswagen pourrait appeler son futur VUS électrique ID. Tiguan

Cela va à l’encontre de la nomenclature numérique actuelle pour les VÉ de la marque.

Le Tiguan est un modèle populaire sur tous les continents.

Volkswagen pourrait aussi renommer la ID.2 en ID. Golf.

Changer le nom d’un modèle populaire est toujours une décision risquée et Volkswagen semble l’avoir compris puisque les rumeurs disent que son prochain VUS électrique sera nommé ID. Tiguan.

C’est surprenant car le constructeur essaye d’établir une nouvelle convention de dénomination avec les modèles ID.3, ID.4, ID.5 et ID.6 vendus dans le monde entier depuis quelques années.

La décision de conserver le nom Tiguan pour le futur modèle qui devrait être dévoilé en 2026 est probablement due à la popularité de l’actuel Tiguan en Amérique du Nord et en Europe.

Peu de détails sont encore connus sur l’ID.Tiguan, sauf qu’il utilisera la plateforme MEB Plus mise à jour et qu’il devrait être similaire en taille et en apparence générale au modèle actuel.

Le Tiguan ne sera probablement pas le seul à conserver un ancien nom dans l’ère électrique puisque les rumeurs disent maintenant que l’ID.2 pourrait être renommé ID. Golf avant son lancement.

En effet, Volkswagen affirme que ses modèles emblématiques continueront d’exister malgré son engagement envers l’appellation ID. pour ses VÉ.

Cela signifie qu’il est possible que les numéros et les noms complets coexistent dans la gamme, les numéros étant utilisés sur les nouvelles additions à la marque et les noms signifiant les successeurs des modèles actuels.

Puisque son lancement est prévu en 2026, le ID. Tiguan pourrait préfigurer le Trinity EV, dont le lancement a été reporté à la fin de la décennie en raison de problèmes de développement logiciel.

Comme le projet Trinity est censé « révolutionner Volkswagen », ce retard crée un vide de quelques années qui devrait être comblé par l’ID. Tiguan.

La production de ce modèle devrait avoir lieu dans l’usine phare de l’entreprise à Wolfsburg, où la capacité de production est actuellement limitée en raison d’un manque de puces électroniques.

Source : Electrek