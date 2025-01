Essai routier Volvo XC90 T8 2025 : Un style familier, rapide et un peu désuet

Le VUS Volvo XC90 PHEV 2025 allie le design scandinave à des mises à jour bien pensées, mais il lui manque un certain je ne sais quoi.

Le confort exceptionnel et le design scandinave intemporel renforcent l’attrait du XC90 malgré une plateforme vieillissante.

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable offre une autonomie électrique décente, mais peine à être efficace par temps froid.

Son prix élevé rend sa valeur discutable par rapport à des rivaux comme le BMW X5 et le Genesis GV80.

En tant que journaliste automobile, j’apprécie les fêtes de fin d’année parce qu’elles me permettent de passer deux semaines prolongées avec un véhicule de presse. La saison dernière, j’ai passé du temps avec le Volvo XC90 T8 PHEV 2025, un VUS que je n’avais pas revu depuis six ans. Dans sa livrée bleu denim, le XC90 est toujours aussi captivant visuellement, mais comment se comporte-t-il dans sa 11e année de vie ? Parlons-en.

Une élégance qui vieillit avec grâce

Le style du XC90 est un chef-d’œuvre de simplicité scandinave. Les phares en forme de marteau de Thor, emblématiques de Volvo, ont été subtilement modifiés, tout comme les pare-chocs, mais le design général est resté pratiquement inchangé depuis ses débuts en 2015. Ce n’est pas une critique : les lignes épurées et les proportions équilibrées vieillissent aussi gracieusement que Brad Pitt et Salma Hayek. Les jantes de 21 pouces et les touches de chrome discrètes ajoutent à son aura premium, tandis que l’intérieur respire la sophistication avec son cuir Nappa véritable et ses garnitures en bois naturel.

Cependant, un design intemporel ne peut pas tout faire. La configuration à sept places du XC90 est fonctionnelle, mais compromet l’espace. Même mes enfants, âgés de six et huit ans, se sont sentis à l’étroit dans la troisième rangée. Le fait de glisser les sièges de la deuxième rangée vers l’avant n’aide guère, et tout le monde se plaint de l’espace pour les jambes.

Technologie intérieure : Premium, mais pas parfait

L’habitacle du XC90 T8 est truffé de technologies, avec notamment un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et un écran tactile de 9 pouces. Bien que fonctionnel, l’écran tactile n’est pas à la hauteur des attentes pour un VUS haut de gamme à près de six chiffres. Les commandes du système de chauffage, de ventilation et de climatisation sont enfouies dans des sous-menus, ce qui rend les réglages délicats, surtout avec des gants d’hiver.

L’Apple CarPlay sans fil n’est toujours pas présent, mais au moins il est là. Et puis il y a le fameux système d’entrée sans clé de Volvo — la moitié du temps, le véhicule refusait de se déverrouiller sans utiliser manuellement le porte-clés. Pour une marque qui s’enorgueillit de la sécurité et de la commodité, de tels problèmes sont frustrants et déplacés.

En revanche, le système audio Bowers & Wilkins en option est phénoménal, et les sièges avant avec fonction de massage sont parmi les meilleurs du marché. Le XC90 excelle à rendre les longs trajets sereins, même si l’espace de rangement limité et l’accès malaisé à la troisième rangée nuisent à son côté pratique.

Groupe motopropulseur et efficacité : Des progrès à nuancer

Le T8 associe un moteur turbocompressé de 2,0 litres à une batterie de 18,8 kWh, délivrant une puissance généreuse de 455 chevaux et un couple de 523 lb-pi. Elle est rapide — de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes — mais la vitesse n’est pas son principal argument de vente. La capacité accrue de la batterie offre une autonomie respectable de 53 km en mode électrique, contre 41 km pour les modèles précédents.

Malheureusement, le froid nuit gravement à son efficacité. Bien que j’aie branché le véhicule avec diligence, je n’ai pas pu obtenir plus de 35 km d’autonomie électrique réelle pendant les froides matinées de la fin décembre et du début janvier au Québec. Ma consommation moyenne de carburant a oscillé autour de 10 L/100 km, ce qui est loin des 8,9 L/100 km annoncés par Volvo.

La transition entre l’électricité et l’essence, un point sensible pour Volvo, s’est grandement améliorée. Le système hybride est fluide, raffiné et vraiment agréable à utiliser. Cependant, l’attrait de l’hybride rechargeable diminue lorsque des rivaux comme le Range Rover Sport VEHR offrent une plus grande autonomie électrique pour un prix similaire.

La suspension pneumatique de Volvo, une option qui coûte 2 350 $, est indispensable. Elle assure une conduite confortable, absorbant les chocs de manière experte sans sacrifier la maniabilité. La direction est légère, mais directe, et le XC90 se conduit intelligemment, en toute confiance, même sur les routes enneigées, grâce à son système de transmission intégrale bien calibré.

Le XC90 est-il encore pertinent ?

À près de 100 000 $ au moment de l’essai, le Volvo XC90 T8 2025 est pris entre son design intemporel et sa plateforme vieillissante. Bien qu’il offre un luxe et un confort indéniables, il est difficile d’ignorer son prix et ses bizarreries, comme l’accès sans clé incohérent et l’exiguïté des sièges.

L’espace est très limité pour les familles par rapport à des rivaux comme le BMW X5, le Genesis GV80 ou même le Honda Pilot (qui est plus spacieux, aussi bien équipé et au moins aussi confortable pour 40 000 $ de moins). Cependant, pour les acheteurs qui apprécient l’esthétique scandinave et l’expérience de conduite hybride raffinée, le XC90 T8 reste un choix convaincant, bien que coûteux.

Le recommanderais-je ? Compte tenu de mon expérience avec l’EX30 et des mauvaises critiques sur l’EX90, je conseillerais de louer le XC90 plutôt que de s’engager à le posséder. Il s’agit d’un produit de qualité, mais qui n’est plus la vedette qu’il était dans ce segment très concurrentiel .