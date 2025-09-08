Essai routier : Hyundai Elantra Hybrid 2025 : Efficace et confortable

La Hyundai Elantra Hybrid 2025 approche de la refonte sous sa forme actuelle, mais elle demeure l’une des berlines les plus efficaces sur le marché, tout en offrant un équipement complet et un niveau de confort appréciable, en faisant un choix sensé.

Résumé de la Hyundai Elantra Hybrid 2025

La Hyundai Elantra Hybrid 2025 est alimentée par un moteur quatre cylindre de 1,6 L et une batterie de 1,32 kWh, pour une puissance combinée de 139 chevaux et 195 lb-pi de couple.

La consommation combinée est estimée à 4,7 L/100 km par RN Can, ce que j’ai aussi obtenu.

Cela en fait la berline hybride la plus économique sur le marché canadien cette année, avec la Toyota Corolla Hybrid.

Disponible en une seule version, la Hyundai Elantra Hybrid 2025 débute à 33 720 $.

Points positifs

Économie de carburant impressionnante

Équipement complet pour le prix

Confort de roulement appréciable

Points négatifs

Mécanique manque un peu de raffinement

Technologie qui commence à dater

Visibilité arrière compromise

Si les Honda Civic et Toyota Corolla sont les ténors du segment des berlines sous compactes en Amérique du Nord depuis des décennies, la Hyundai Elantra parvient à se tailler une place de choix sur le marché, occupant le troisième rang des ventes année après année.

Une raison qui explique ce succès est la gamme complète de l’Elantra, qui comporte un modèle d’entrée de gamme, une version turbocompressée, une version N très sportive et un modèle hybride hyper économique.

Cette dernière est celle qui nous intéresse ici.

Un design affirmé

Comme toutes les versions de la Hyundai Elantra en 2025, le modèle hybride ne risque pas d’être confondu avec ses compétiteurs. En effet, Hyundai a mis le paquet sur le plan du design lors de la dernière refonte complète de sa plus petite berline, qui remonte déjà à 2021. Cela se traduit par de profondes lignes de carrosserie en forme de « Z » sur les flancs ainsi qu’une face arrière agressive qui s’incline vers l’avant pour ensuite retourner fortement vers l’arrière, formant ainsi un béquet prononcé. L’an dernier, de légères retouches esthétiques ont aminci les phares, donnant à l’avant un aspect plus large.

Si le résultat est plutôt chargé et pas au goût de tous, je trouve l’apparence de l’Elantra 2025 plutôt réussie, même si elle n’a pas l’élégance des Honda Civic et Mazda 3.

À l’exception du badge à l’arrière, rien ne distingue visuellement la version hybride du modèle standard.

Un habitacle accueillant

Alors que l’extérieur de la Hyundai Elantra 2025 ne fait pas l’unanimité, l’habitacle devrait être bien reçu de tous. Effectivement, l’intérieur de l’Elantra Hybrid a fière allure, particulièrement avec la cuirette gris pâle (presque blanche) qui équipait mon modèle d’essai. En ajoutant des empiècements de tissus gris plus foncés sur les portes et derrière les sièges avant, en plus de quelques éléments en métal brossé, Hyundai a su créer une atmosphère chic et accueillante dans un modèle qui demeure somme toute abordable, coûtant plusieurs milliers de moins que les versions haut de gamme des Civic et Corolla.

Un autre aspect qui rend l’habitacle de l’Elantra plus invitant est la générosité de ses dimensions, qui lui permettent d’accueillir quatre adultes en tout confort. Le coffre est de bonne taille lui aussi, avec une capacité de 402 litres, la même que toutes les autres Elantra 2025.

L’intérieur gris souligne le design du tableau de bord, qui enveloppe le conducteur avec un écran central incliné et une console centrale qui divise l’habitacle au centre, formant une poigné de maintien pour le passager.

On remarque toutefois que l’Elantra commence à montrer son âge sous certains chapitres, notamment parce qu’elle n’offre pas la fonction sans-fil pour Apple CarPlay et Android Auto et parce qu’elle utilise l’ancienne génération de bloc d’instrumentation numérique de Hyundai. Ce dernier aspect n’est pas forcément une mauvaise chose, puisque je trouve les nouveaux cadrans digitaux de la marque moins jolis.

Ajoutons à ces quelques critiques la plage arrière fortement inclinée, les piliers C larges et la petite lunette, qui contribuent tous à restreindre la visibilité vers l’arrière.

Une efficacité impressionnante

Bien sûr, la consommation d’essence est probablement le critère le plus important des acheteurs de véhicules hybrides, et l’Elantra Hybrid 2025 ne déçoit pas à ce chapitre.

En effet, la berline Hyundai est la plus économique de son segment, égalée uniquement par la Toyota Corolla hybride à traction avant, avec une consommation moyenne de 4,7 L/100 km selon Ressources Naturelles Canada.

Ce résultat est surprenant compte tenu que contrairement à tous ses compétiteurs, Hyundai n’emploie pas une boîte de vitesse CVT dans ses modèles hybrides.

Effectivement, l’Elantra Hybrid 2025 jumèle une boîte automatique conventionnelle à six-rapports à son tandem moteur quatre-cylindre de 1,6 L / moteur électrique.

Un effet probable de cette transmission automatique est que l’Elantra Hybrid est plus économique sur route (4.5 L/100 km) qu’en ville (4.8 L/100 km), ce qui est inhabituel pour une mécanique électrifiée. En guise de comparison, la Toyota Corolla Hybrid consomme en moyenne 4.4 L/100 km en ville et 5.1 L/100 km sur route.

Il faut souligner aussi qu’il est plutôt facile de rouler en mode électrique avec l’Elantra, ce qui permet de maximiser les économies sans apporter de grands changements à notre façon de conduire.

Avec une conduite majoritairement rurale et autoroutière, j’ai pu obtenir la moyenne annoncée de 4,7 L/100 km sans trop d’efforts.

Une conduite confortable

Sur la route, la Hyundai Elantra Hybrid 2025 se démarque dans son segment par son confort relevé. En effet, les suspensions absorbent efficacement les imperfections de la route et les sièges offrent un bon support, rendant les longs trajets plus relaxants.

Bien que peu impressionnante sur papier, la puissance de 139 chevaux de l’Elantra Hybrid s’avère tout à fait suffisante en conduite quotidienne, en bonne partie grâce au couple qui atteint 195 lb-pi en raison du moteur électrique.

L’utilisation d’une boite de vitesse automatique permet aussi à l’Elantra Hybrid d’offrir une expérience de conduite conventionnelle, avec des changements de rapports fluides, qui plaira à ceux qui ont horreur des boîtes CVT.

Si le confort est priorisé, la tenue de route demeure compétente, bien qu’elle ne puisse rivaliser avec la Honda Civic.

La direction de la berline coréenne est un autre point fort à mon avis, car son assistance soyeuse et bien dosée donne l’impression de conduire un véhicule plus grand et plus luxueux. Encore une fois, l’accent n’est pas sur la dynamique, mais celle-ci n’est pas pénalisée outre mesure.

Un point qui mériterait une amélioration est la gestion de la mécanique, qui semble parfois un peu confuse. Par exemple, le moteur à essence de ma voiture d’essai démarrait et arrêtait souvent à quelques secondes d’intervalle alors que je reculais dans mon entrée, et certains de ces démarrages étaient plutôt brusques.

Un peu plus d’insonorisation serait aussi la bienvenue, puisque le moteur est bruyant en accélération.

Dans l’ensemble, la conduite de la Hyundai Elantra Hybrid 2025 demeure plaisante au quotidien, et on ne sent pas qu’on doit faire des compromis pour bénéficier de son économie à la pompe.

À Surveiller

Pour le moment, Transport Canada ne recense aucun rappel pour la Hyundai Elantra Hybrid 2025, mais trois campagnes ont visé ce modèle depuis 2021, une au sujet des ceintures de sécurité, une au sujet de la caméra de recul, et une concernant un risque d’accélération spontanée.

La Hyundai Elantra Hybrid 2025 semble généralement fiable, mais plusieurs propriétaires rapportent des problèmes avec la batterie 12 volts sur les forums en ligne. Bien sûr, Hyundai n’a pas la réputation de Honda ou de Toyota en matière de fiabilité, mais le constructeur coréen garantit ses véhicules pare-chocs à pare-chocs pendant 5 ans ou 100 000 km, alors que ses compétiteurs s’en tiennent à 3 ans ou 60 000 km.

De même, les modèles Hyundai ne conservent généralement pas une aussi bonne valeur que leurs concurrents japonais. L’Elantra n’est donc pas le meilleur choix pour les conducteurs qui changent de véhicule régulièrement.

Prix de la Hyundai Elantra Hybrid 2025

La Hyundai Elantra hybrid 2025 est offerte en une seule version, Luxury, avec un prix de vente de 33 721 $ sur le marché canadien. Le modèle Luxury est la version la mieux équipée de l’Elantra, à l’exception du modèle N-Line à moteur turbo compressé. Le système hybride représente une dépense supplémentaire de 2 500 $ par rapport à l’Elantra Luxury à motorisation standard.

Comme elle se situe au sommet de la gamme, l’Elantra Hybrid est bien équipée et ne nous force pas à avoir recours à la liste d’options, qui ne compte d’ailleurs que des couleurs extérieures facturées 250 $.

Mon modèle d’essai, peint en Gris amazone, affichait donc un prix de 33 971 $.

Face à la concurrence, la Hyundai Elantra Hybrid 2025 apparaît comme une bonne valeur, mais la Toyota Corolla Hybrid lui donne du fil à retordre.

En effet, Toyota offre plusieurs versions de sa plus petite berline hybride, ce qui lui permet d’afficher un prix de départ moindre en échange d’un équipement plus succinct. Ainsi, la Corolla Hybrid LE est disponible à partir de 29 919 $ et la SE AWD, dont l’équipement est comparable à l’Elantra Hybrid, débute à 33 559 $. La version la plus dispendieuse de la Corolla Hybrid, la XSE AWD, coûte 39 184 $. Soulignons toutefois que la Corolla est passablement moins logeable que l’Elantra, ce qui limite son attrait pour les jeunes familles.

Chez Honda, la Civic Hybrid mise sur de meilleures performances et une excellente réputation pour justifier un prix passablement plus élevé. Ainsi, la Civic Sport Hybride débute à 36 948 $, malgré un équipement moins complet que celui de l’Elantra Hybrid. À équipement comparable, la Civic Sport Touring Hybride se facture 40 448 $.

Conclusion

La Hyundai Elantra Hybrid 2025 est une berline compacte électrifiée qui possède de nombreuses qualités lui permettant de se démarquer de ses deux principales rivales. Ainsi, si la Toyota Corolla Hybrid représente une valeur sûre et que la Honda Civic Hybride offre une dynamique de conduite supérieure, la Hyundai Elantra Hybrid se distingue par son confort, son économie et son style audacieux.

Puisque la génération actuelle de l’Elantra a été introduite en 2021, il ne serait pas surprenant de voir une nouvelle Elantra arriver pour l’année modèle 2027. D’ici là, l’Elantra Hybrid demeure un bon choix dans son segment, bien que sa valeur ne soit plus aussi évidente qu’avant face à la Corolla Hybrid.

Modèle Hyundai Elantra Hybrid Honda Civic Sport Hybride Toyota Corolla Hybrid SE AWD Prix de vente 33 721 $ 36 948$ 33 559 $ Moteur 4 cyl. 1,6L + 1 moteur électrique 4 cyl. 2,0L + 2 moteurs électriques 4 cyl. 1,8L + 2 moteurs électriques Puissance 139 ch 200 ch 138 ch Couple 195 lb-pi 232 lb-pi 156 lb-pi (est.) Transmission / rouage Automatique à 6 rapports / traction avant eCVT / traction avant eCVT / traction intégrale Consommation moyenne (RN Can) 4,7 L/100 km 4,9 L/100 km 5,3 L/100 km Espace à la tête (AV/AR) 989 mm / 947 mm 956 mm / 942 mm 965 mm / 942 mm Espace aux jambes (AV/AR) 1 074 mm / 964 mm 1 074 mm / 950 mm 1 067 mm / 883 mm Volume du coffre 402 L 419 L 371 L Taille de l’écran tactile 10,25 po 7 po 8 po