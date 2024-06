Rivian lance la deuxième génération du VUS R1S et du pick-up R1T avec des performances et une technologie améliorées

La deuxième génération de VUS R1S et de pick-up R1T de Rivian se caractérise par des performances accrues, de nouvelles technologies et un design modernisé

Les R1S et R1T de Rivian, deuxième génération, offrent des performances accrues et une technologie de pointe.

De nouvelles configurations de moteurs et de batteries permettent d’augmenter l’autonomie jusqu’à 676 km.

Les améliorations apportées à la sécurité et au design améliorent l’expérience de l’utilisateur et la durabilité.

Le fabricant de véhicules électriques Rivian a dévoilé la nouvelle génération de son VUS R1S et de son pick-up R1T, qui se distinguent par des améliorations significatives des performances, l’intégration de technologies de pointe et des designs actualisés.

Les modèles entièrement repensés présentent des centaines d’avancées matérielles, des performances accrues, une expérience logicielle révisée et de nouveaux systèmes de propulsion conçus en interne. Tout en conservant le style extérieur emblématique de Rivian, les véhicules de deuxième génération introduisent une architecture électrique zonale avancée et des plates-formes de calcul et d’autonomie entièrement nouvelles.

« Nos R1S et R1T rénovés repoussent les limites techniques, créant ainsi nos produits les plus performants à ce jour », a déclaré RJ Scaringe, fondateur et PDG de Rivian.

Les performances ont été considérablement améliorées, Rivian lançant ses propres configurations à trois moteurs et à quatre moteurs. La R1T à quadrimoteur, la plus puissante, développe une puissance étonnante de 1 025 chevaux et peut accélérer de 0 à 96 km/h en moins de 2,5 secondes grâce à son couple de 1 198 lb-pi lorsque le mode lancement est enclenché. Une variante à double moteur est également disponible.

L’autonomie a été augmentée grâce à de nouveaux packs de batteries Large et Max offrant une autonomie estimée à 676 km, ainsi qu’un pack standard au lithium-phosphate de fer plus abordable offrant une autonomie de 435 km. L’efficacité est améliorée grâce à un système thermique à pompe à chaleur redessiné et à de nouvelles roues aérodynamiques de 22 pouces.

Au cœur de cette refonte se trouve la toute nouvelle architecture électrique de Rivian, qui consolide 17 unités de contrôle pour n’en garder que 7, maximisant ainsi l’efficacité et réduisant le câblage de 2,6 km par véhicule. La plateforme d’autonomie Rivian fait également son apparition, avec 11 caméras, 5 radars et une prédiction avancée de l’IA alimentée par 10 fois plus de calcul que le système précédent.

La technologie de sécurité a également été améliorée, avec des fonctions de série telles que la surveillance des angles morts par caméra haute résolution et l’aide à la conduite sur autoroute. Un ensemble d’autonomie premium disponible ajoute le changement de voie sur commande dans un premier temps, et l’assistance routière améliorée arrivera plus tard dans l’année.

Sur le plan du design, les R1S et R1T de deuxième génération bénéficient de nouveaux phares avec la future technologie d’éclairage adaptatif, d’un toit panoramique en verre dynamique pouvant être teinté électroniquement et d’un éclairage d’ambiance personnalisable. Les clés de voiture numériques intégrées à Apple Wallet et Google sont proposées, tout comme le nouveau système audio Dolby Atmos de Rivian.

Rivian a également repensé l’expérience d’Infodivertissement, désormais alimentée par le moteur Unreal Engine avec un style graphique ludique. Le nouvel abonnement Connect+ permet de visionner des vidéos en streaming et d’accéder à plus de 3 000 applications sur l’écran central.

Deux versions premium Ascend rejoignent la gamme, ainsi qu’une nouvelle couleur extérieure Storm Blue avec des touches d’occultation en option. Sur le plan du développement durable, les véhicules R1 de nouvelle génération affichent une empreinte carbone à vie inférieure de 15 % à celle de leurs prédécesseurs.

Le prix du Rivian R1S 2024 commence à 111 900 $ CAD, tandis que la camionnette R1T commence à 102 900 $. Les deux modèles commenceront à être livrés au Canada entre septembre et octobre 2024, produits dans l’usine Rivian de Normal, dans l’Illinois.