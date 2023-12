Tesla Cybertruck 2024: 5 questions et réponses

En 2019, Tesla a épaté la galerie en dévoilant un prototype du Cybertruck, une camionnette 100% électrique. Quatre ans plus tard, le modèle de production voit finalement le jour.

Le Tesla Cybertruck promet une autonomie de 547 kilomètres.

Il peut remorquer une charge allant jusqu’à 4990 kilogrammes.

Son prix de base est de 49 890 $ US pour le marché américain.

Quelles sont les caractéristiques du Tesla Cybertruck 2024?

Le Tesla Cybertruck n’a rien à voir avec les camionnettes traditionnelles. Non seulement sa silhouette n’a rien d’habituel, mais en plus, elle n’est pas recouverte d’une peinture. Sa carrosserie est faite d’acier inoxydable. Il se distingue aussi par son toit entièrement vitré.

Également, ses vitres sont prétendument très résistantes. Le constructeur affirme qu’elles peuvent résister à l’impact d’une balle de baseball lancée à 112 km/h.

Sur le plan des capacités, le Cybertruck peut transporter dans sa caisse une charge allant jusqu’à 1134 kilogrammes. Il peut tirer une remorque ou une roulotte de 4990 kilogrammes. Sa caisse mesure 4 pieds X 6 pieds. Ainsi, avec le hayon ouvert, on peut très bien imaginer transporter des matériaux de construction dont la taille est de 4 pieds X 8 pieds. Il est intéressant de souligner que la caisse arrière peut également recevoir une tente de camping pouvant accueillir deux personnes.

Les rangements sont nombreux. L’espace sous le capot avant en est d’ailleurs un. En repliant la banquette arrière, on peut obtenir un volume de chargement qui s’élève à 1530 litres.

À l’avant, en plein centre de la planche de bord, un retrouve un écran tactile de 18,5 pouces. À l’arrière, les passagers ont droit à un écran tactile de 9,4 pouces. Il peut d’ailleurs accueillir un maximum de cinq occupants.

Le Tesla Cybertruck peut également servir de génératrice en cas de besoin grâce à ses prises de 120 et 240 V.

Quels sont les moteurs offerts avec le Tesla Cybertruck 2024?

En ce qui a trait à l’autonomie, Tesla promet qu’on puisse parcourir jusqu’à 547 kilomètres avec une seule charge. Un arrêt de 15 minutes à une borne de type Supercharger permet d’emmagasiner suffisamment d’énergie pour retrouver 235 kilomètres d’autonomie.

Le Tesla Cybertruck sera doté d’une batterie de 123 kWh. Une version à deux moteurs, baptisée All-Wheel Drive est proposée. Elle génère une puissance de 600 chevaux. Une version à trois moteurs est également offerte. Elle porte le nom Cyberbeast et elle développe 845 chevaux. Il est prévu qu’une troisième version propulsée par un seul moteur s’ajoute éventuellement.

Il est à noter que l’essieu arrière est directionnel afin d’accroître sa maniabilité. 2,7 secondes lui suffisent pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt lorsque le mode Beast est activé.

Quand arrivera-t-il sur le marché?

Sur le marché américain, Tesla a débuté la livraison des premiers exemplaires du Cybertruck. Au Canada, nous prédisons que la livraison des premiers Tesla Cybertruck aura lieu au cours de l’année prochaine.

Combien coûtera-t-il?

Aux États-Unis, le Tesla Cybertruck est offert à partir du prix estimé de 49 890 $ US. Le prix passe à 68 890 $ US pour une version All-Wheel Drive et à 96 390 $ US pour une version Cyberbeast.

Pour le marché canadien, il nous semble légitime d’estimer un prix de base qui avoisinera les 67 565 $.

Que pensons-nous du Tesla Cybertruck 2024?

Tesla a révolutionné l’industrie automobile en introduisant la Model S sur le marché il y a une décennie. Elle a forcé les constructeurs automobiles à emboiter le pas dans l’électrification des transports.

Avec ce nouveau modèle à la gamme, Tesla s’apprête à entamer une révolution dans le marché des camionnettes. Après avoir développé une solide réputation dans l’univers de l’automobile électrique, Tesla aura le défi de bâtir une expertise dans le monde de la camionnette. Rappelons que Ford commercialise déjà le F-150 Lightning et qu’il en est de même pour Rivian et le R1T. Donc, cette fois, Tesla n’est pas le premier constructeur à débarquer avec un premier modèle électrique dans le segment.

Sur le plan technique, le Tesla Cybertuck a tout pour impressionner. Au cours de la présentation, on a insisté sur l’aspect polyvalent du véhicule et sur les nombreuses possibilités qu’il propose pour les loisirs. Sachant que les camionnettes sont souvent des outils de travail, il sera intéressant de constater la manière dont elle se débrouillera lors du remorquage ou sur un chantier de construction.