Premier essai routier Subaru Outback 2026 : Pas un Compromis

Difficile à voir de l’extérieur, mais la nouvelle Outback 2026 est plus spacieuse que la majorité des VUS vendus au même prix.

Faits saillants Subaru Outback 2026

2 280 litres d’espace cargo total

Moteur turbo 2,4 litres offert sur toutes les versions sauf la Touring

Design plus haut et plus carré, mais même empattement qu’avant

Capacité de remorquage de 2 700 lb

Points forts Subaru Outback 2026

Polyvalence exceptionnelle et immense espace de chargement

Moteur turbo efficace

Comportement routier plus proche d’une berline que d’un VUS

Points faibles Subaru Outback 2026

Habitacle peu inspirant visuellement

Écart de prix important entre la version Touring et les versions turbo

Réaction parfois lente lors des dépassements

En parcourant les routes du nord de l’Arizona et quelques chemins de terre étonnamment glissants après une pluie soudaine, une chose s’est imposée d’elle-même : même si la Subaru Outback 2026 est plus haute, plus carrée et plus “VUS” que jamais, elle conduit encore comme une familiale. On ne se sent pas perché, la visibilité est superbe et la conduite rappelle toujours la Legacy. Les ingrédients de la recette qui a fait le succès de l’Outback au pays n’ont pas été changés. Subaru a simplement bonifié le confort et la polyvalence déjà impressionnante du modèle. Cette nouvelle génération ne déstabilisera pas les puristes, tout en élargissant son attrait auprès des acheteurs qui n’ont d’yeux que pour un VUS.

Design : Plus robuste, plus droit, mais toujours une Outback

La septième génération de l’Outback adopte une allure nettement plus utilitaire, tout en préservant sa silhouette longiligne qui plaît tant aux fidèles du modèle. Le nouveau devant — phares superposés verticalement, calandre plus droite — évoque davantage un petit camion qu’une familiale. À l’arrière, les feux horizontaux élargissent visuellement la voiture et introduisent la nouvelle signature visuelle de Subaru.

Libérée des contraintes de la Legacy, l’Outback 2026 profite d’une carrosserie supérieure entièrement redessinée : hauteur accrue, toit plus haut, hayon plus carré. Ces choix servent autant l’esthétique que la fonctionnalité.

Malgré cette silhouette plus massive, Subaru a amélioré l’aérodynamisme et le silence de roulement. Les barres de toit sont profilées pour réduire le bruit du vent, des évents dans les passages de roues diminuent la portance, et des panneaux sous la caisse stabilisent l’écoulement d’air. La vitre du pare-brise et des portes avant est maintenant insonorisée et de nouveaux panneaux internes en résine empêchent les infiltrations d’air.

Habitacle : Plus propre, plus calme et nettement plus moderne

L’intérieur privilégie la simplicité et la facilité d’utilisation. Subaru a revu l’ensemble de l’interface et des commandes. Le système multimédia — entièrement développé à l’interne après de nombreuses séances de tests avec des clients — est plus rapide, mieux organisé et plus intuitif. Le nouveau combiné numérique de 12,3 pouces propose plusieurs affichages, allant des jauges classiques à la carte de navigation pleine largeur.

Au Canada, tous les modèles reçoivent des matériaux plus raffinés qu’aux États-Unis, incluant un tableau de bord entièrement recouvert de matériaux souples et l’absence totale de tissu, même sur la version Touring. À l’avant, davantage d’espace pour les jambes et plus de débattement pour les sièges améliorent le confort, tandis que tous les occupants profitent d’un dégagement supplémentaire pour la tête grâce à la nouvelle hauteur de toit.

Quelques détails pratiques rendent la vie plus facile : un petit passe-fil pour éviter que les câbles de recharge tombent sur les jambes, plus d’espaces pour téléphones, des porte-bouteilles capables d’accueillir une bouteille Nalgene de 32 oz sans bruit grâce à un revêtement en tissu, et des sièges chauffants/ventilés offrant une couverture plus large et une meilleure ventilation.

Polyvalence et espace : le grand avantage de l’Outback

La polyvalence demeure la raison numéro un d’acheter une Outback, et cette génération renforce cette position. Avec son plancher plus long, son ouverture plus carrée et son volume vertical accru, l’Outback 2026 offre maintenant 2 280 litres d’espace de chargement, surpassant la majorité des VUS compacts et même plusieurs modèles intermédiaires.

L’espace augmente de 57 litres avec la banquette en place et de 139 litres au maximum par rapport à l’ancien modèle.

Les barres de toit ont été considérablement renforcées : 363 kg de capacité statique, presque le double de la génération précédente. On peut désormais envisager une tente de toit et deux adultes sans souci. Subaru abandonne toutefois les anciennes barres transversales rabattables : il faut maintenant acheter des traverses, mais la capacité accrue compense largement.

Groupes motopropulseurs : La priorité aux performances

Subaru affirme que les propriétaires d’Outback réclamaient plus de puissance, pas un hybride. Le message est clair en 2026 : toutes les versions au-dessus de Touring sont équipées du moteur turbo 2,4 litres, plus nerveux, plus coupleux, et capable de remorquer 2 700 lb, ou 1 588 kilos.

Les rumeurs d’une Outback hybride proviennent surtout des États-Unis, mais Subaru Canada ne confirme rien. Du côté du Forester, ce sont les acheteurs qui réclament une motorisation électrifiée; les acheteurs d’Outback, eux, veulent du turbo. Quant au modèle Touring, il propose toujours un quatre cylindres de 2,5 litres avec 182 chevaux. Sans l’avoir essayé lors de ce premier lancement, ce moteur est identique à celui qui alimentait la majorité des versions de l’Outback précédente. La performance est passablement moins vive

Comportement routier : Une familiale sur échasses

Sur la route, l’Outback reste fidèle à elle-même : une familiale rehaussée, stable et prévisible. Subaru a ajusté l’entraînement intégral pour améliorer la précision en virage, ce qui réduit les petites corrections au volant et donne une sensation plus détendue et plus directe. Le confort demeure excellent, autant sur l’asphalte abîmé que sur les chemins détrempés.

L’habitacle est plus silencieux grâce au vitrage insonorisant et aux ajustements aérodynamiques. Le moteur turbo met encore un bref instant à livrer toute sa puissance lors des dépassements, mais une fois lancé, il répond avec confiance.

Sécurité et technologie semi-autonome

La Subaru Outback 2026 introduit la plus récente évolution des systèmes d’aide à la conduite de la marque, un ensemble provisoirement nommé EyeSight X. Grâce à un mélange de radars, de caméras stéréoscopiques et d’une nouvelle carte haute définition intégrée au véhicule, l’Outback peut maintenant offrir une conduite mains libres sur les grandes autoroutes lorsque les conditions le permettent.

Il n’est plus nécessaire de toucher le volant toutes les minutes pour garder le système actif : l’Outback se désengage automatiquement dans la circulation dense ou dans les virages prononcés, puis se réactive seul lorsque la situation se stabilise. Le système peut également effectuer des changements de voie automatiques.

La nouvelle fonction d’arrêt d’urgence rehausse la sécurité. Si le conducteur devient inactif, l’Outback multiplie les alertes, applique des pulsations de freinage, ralentit, active les feux de détresse et s’immobilise. Avec un abonnement MySubaru, les services d’urgence sont automatiquement contactés. Dans la version Premier, le véhicule peut même se ranger sur l’accotement avant de s’immobiliser.

Ajoutez à cela une caméra 3D à vue panoramique, une meilleure visibilité grâce à des montants redessinés, des phares et feux conçus pour empêcher l’accumulation de neige et une structure de carrosserie renforcée — l’Outback 2026 excelle dans l’ensemble.

Versions et prix : un écart plus grand qu’avant

Le plus grand changement stratégique de Subaru en 2026 se situe dans l’offre et la tarification. La version Convenience disparaît, laissant la Touring comme nouveau modèle d’entrée, au prix de 43 718 $. Elle conserve le moteur 2,5 litres atmosphérique de 182 ch et 176 lb-pi. Ce moteur demeure suffisant pour un usage quotidien, mais le passage aux versions turbo exige maintenant un écart financier beaucoup plus important qu’avant.

Toutes les versions au-dessus de Touring adoptent exclusivement le moteur turbo — et les prix grimpent en conséquence. En 2026, la première version turbo dépasse maintenant les 51 000 $, alors que l’Outback turbo 2025 débutait à 48 313 $ (transport et frais inclus). L’ancienne Premier XT se vendait 50 918 $, soit moins cher que la Limited XT 2026.

Au final, Subaru élimine trois versions qui occupaient auparavant la tranche de 42 000 $ à 46 000 $, laissant un fossé notable entre la Touring et les modèles supérieurs. C’est clairement une stratégie : Subaru répond à la demande pour plus de puissance, mais uniquement dans des versions plus équipées et plus coûteuses. Les acheteurs satisfaits du 2,5 litres auront maintenant beaucoup moins d’options accessibles.

Prix Subaru Outback 2026

Version Prix (PDSF) Touring 43 718 $ Limited XT 51 018 $ Wilderness 52 018 $ Premier XT 54 018 $

Conclusion : Une meilleure Outback, pas une Outback différente

La Subaru Outback 2026 raffine une formule déjà très réussie. Elle demeure l’un des véhicules les plus polyvalents et les plus confortables de sa catégorie, réussissant à combiner les avantages d’une familiale et d’un VUS sans sacrifier le caractère propre de l’un ou de l’autre. Son nouveau design plus robuste plaira à un public plus large, tandis que les fidèles retrouveront la conduite caractéristique et la fonctionnalité impressionnante qu’ils aiment.

L’habitacle demeure visuellement sobre et le moteur turbo manque encore un peu de vivacité lors des accélérations soudaines, mais ces défauts s’effacent devant l’ensemble des qualités proposées. Pour les acheteurs qui veulent la polyvalence d’un VUS sans la lourdeur d’un gros utilitaire — et la tenue de route d’une familiale sans renoncer à l’espace intérieur — l’Outback 2026 continue de démontrer qu’elle n’est pas un compromis. C’est l’un des rares modèles à réussir à offrir le meilleur des deux mondes.