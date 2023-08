Essai routier Maserati Grecale 2023 : Seulement avec l’argent de quelqu’un d’autre

Maserati Grecale 2023 Points fort:

– Magnifique intérieur chic et ultra-premium.

– Style attrayant.

Maserati Grecale 2023 Points faible :

– Le prix est complètement démesuré par rapport au segment.

– La qualité de roulement est épouvantable.

– Le groupe motopropulseur MHEV est bruyant et peu raffiné.

Les petits VUS haut de gamme sont devenus un champ de bataille pour les constructeurs automobiles de luxe, où l’on gagne de l’argent et où l’on atteint des volumes de vente. En fait, et comme nous le savons, il suffit de proposer un VUS pour que les nouvelles livraisons montent en flèche. Chez Maserati, ils ont quelque chose à se mettre sous la dent, car le Levante n’a jamais réussi à laisser une petite trace dans son segment. Le prochain round sera celui de la Grecale.

Mais ce n’est pas le cas

Tout d’abord, Maserati est un constructeur très exclusif à faible volume qui ne devrait pas concurrencer directement Genesis, Volvo, Lexus, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Audi ou BMW, mais plutôt Porsche. Comme cette dernière, le constructeur italien ne vend pas des voitures « bon marché », mais plutôt un style de vie ambitieux et huppé. Or, aussi légendaire et exotique que soit la Maserati, son pedigree ne détournera pas les acheteurs du super-quatuor allemand ni beaucoup des autres.

Si le style de la Grecale fait tourner les têtes, notamment grâce à sa calandre et à son bouclier époustouflants, les consommateurs se détourneront d’elle lorsqu’ils apprendront ce que Maserati demande pour le modèle de base. À plus de 77 000 dollars hors taxes, la GT de base est plus chère qu’une Audi SQ5 et qu’une BMW X3 M40i, toutes deux plus équipées et bien plus puissantes. Et les choses ne font qu’empirer à partir de là.

Un savoir-faire exceptionnel

Il n’y a pas que du mauvais, évidemment. Comme pour tous les véhicules Maserati, l’intérieur est d’une grande beauté, composé de matériaux fantastiques, d’une attention particulière aux détails et d’un luxe inouï. Et surtout, il n’y a plus aucun vestige de la poubelle de Chrysler dans l’habitacle.

L’habitacle de mon modèle d’essai était particulièrement beau, à en donner l’eau à la bouche. L’intérieur en cuir haut de gamme (en option) est digne d’une Bentley, tandis que la finition est superbe. Il y a de la place pour quatre adultes et quelques affaires dans le coffre, ce qui garantit que tout le monde sera impressionné une fois à bord. Enfin, jusqu’à ce qu’ils entendent les différentes tonalités qui suivent le démarrage… Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Les passagers seront impressionnés par les écrans d’affichage, mais en tant qu’utilisateur, vous trouverez que les écrans sont lents à répondre et surchargés de commandes, en particulier sur l’unité inférieure qui contient les commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

La coque extérieure de la Maserati Grecale 2023 n’est pas aussi exquise, en particulier pour le modèle GT de base. Le modèle Modena, testé à près de 88 000 $, apporte des améliorations visuelles telles que des jantes et des pneus plus grands, ainsi que quelques ajouts sportifs à la carrosserie. La Grecale que vous voyez ici comprend des jantes de 21 pouces en option, le cuir susmentionné et bien d’autres caractéristiques pour un total époustouflant qui avoisine les 110 000 $.

Pourquoi une telle somme ?

Il n’y a pas de bonne façon de le dire, mais à part l’habitacle très luxueux, le Porsche Macan surpasse le Grecale à tous les égards, y compris au niveau de la valeur ! Un Macan S est proposé à partir de 85 000 dollars, tandis qu’un magnifique Macan GTS démarre aux alentours de 100 000 dollars. Personne ne dira que Maserati est une marque plus prestigieuse ni que la Grecale sera plus exclusive.

Une fois de plus, comparée à toutes les autres, y compris la Genesis Electrified GV70 ou une éventuelle Mercedes-AMG GLC 43, la Maserati offre moins de fonctionnalités, moins de puissance, et probablement la pire expérience de conduite.

Ce qui le tue pour de bon

Les deux versions inférieures sont propulsées par un moteur turbocompressé hybride léger de 2,0 litres à 4 cylindres. La GT développe 296 ch et la Modena 325, avec un couple de 332 lb-pi dans les deux cas. Malheureusement, ce moteur est bruyant, bourdonne, tremble au ralenti et sa sonorité n’est pas très convaincante. La boîte automatique ZF à 8 rapports fait de son mieux pour faire avancer les choses, mais elle n’arrive jamais à se mettre en place. Le résultat final est un groupe motopropulseur qui n’est jamais stabilisé, qui manque de raffinement et qui est généralement désagréable.

Au niveau du comportement, les amortisseurs réglables inclus ne sont jamais sportifs et n’offrent aucun niveau de confort. En mode sport, ils ne pardonnent pas et n’améliorent en rien la tenue de route. En fait, il n’y a aucun moyen d’apprécier l’expérience de conduite.

Si c’est l’argent de quelqu’un d’autre…

En réalité, le seul avantage de la Grecale est qu’il s’agit d’une Maserati, ce qui semble exotique. En tant que dépense d’entreprise, pour un an peut-être, allez-y, mais assurez-vous de prendre toutes les précautions nécessaires en matière de couverture.

Sinon, faites comme les voisins et achetez une BMW X3, une Audi Q5 ou une Benz GLC. Pour une expérience ultime, achetez un Macan ou un GV70 électrifié.