Essai routier Kia Telluride 2023 : Quand on est aussi bon, il est difficile de résister

Points forts Kia Telluride 2023 :

– Ce VUS a du style, plein d’équipement et beaucoup d’espace pour tout.

– Le lifting et les autres améliorations pour 2023 sont significatifs pour un rafraîchissement de milieu de cycle.

– Il est impossible d’ignorer la première impression.

– Toutes les versions sont exceptionnellement raffinées.

Points faibles Kia Telluride 2023 :

– La durabilité à long terme est encore discutable.

– La consommation de carburant est un peu élevée.

J’ai envie de baisser la garde, de faire fi de la prudence et de dire à tous ceux qui lisent cet article que l’achat d’un nouveau Kia Telluride 2023 fraîchement mis à jour est la meilleure chose à faire. Je suis vraiment tenté d’oublier le passé, qu’il soit récent ou qu’il remonte à une décennie, et d’affirmer qu’il s’agit du meilleur VUS intermédiaire à trois rangées de sièges, point final.

Au cours des cinq derniers mois environ, j’ai plongé dans les gammes de produits du groupe Hyundai Motor, du Kia Sportage à la Genesis G90, en passant par de nombreux modèles intermédiaires. Tous impressionnent et sont populaires — il n’est pas étonnant que Hyundai soit aujourd’hui le troisième plus grand constructeur automobile au monde, derrière Volkswagen et Toyota.

Le Telluride a été lancé en 2019 pour l’année modèle 2020, et il témoigne de la volonté inébranlable de Kia. Ce n’est qu’un de ses nombreux VUS, mais en tant que fleuron de la marque (je t’aime Stinger !), il bénéficie d’un soupçon de plus de tout, ce qui le rend encore plus exceptionnel.

Un look à la hauteur

Dès le départ, le Kia Telluride a été l’un des VUS les plus séduisants de son segment. Le véhicule de l’année-modèle 2023 a été lancé avec un léger lifting, parmi quelques autres changements. Visuellement, le VUS reçoit une calandre redessinée, des pare-chocs avant et arrière, et de nouvelles jantes, et c’est très bien. Pour une raison inexplicable, les designers ont cru bon de revoir les phares en supprimant le halo ambré qui les caractérisait déjà — une erreur minime, mais significative à mon avis.

La grande victoire physique est l’ajout des nouveaux modèles X-Line et X-Pro. Comme nous le savons tous, tout ce qui est robuste est en train de gagner (le début des années 2010 était amusant) et Kia a maintenant capitalisé sur cette tendance. Ils se distinguent par leurs accents sombres, leurs barres de toit en pont noir brillant, leur calandre, leurs jantes exclusives (18″ X-Pro ou 20″ X-Line) et leurs pneus tout-terrain (pour le X-Pro).

Le X-Line testée, qui se vend 61 195 $, peint en blanc glacial, avait fière allure. Cela s’explique en partie par la garde au sol supplémentaire de 10 mm et par l’intérieur en cuir Terracotta Brown.

Un intérieur impeccable également

Comme pour la plupart des véhicules Hyundai et Kia, les constructeurs automobiles améliorent également l’habitacle. Les améliorations apportées en 2023 comprennent un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces, un écran tactile de 12,3 pouces et bien d’autres fonctions.

Lors de l’essai, la X-Line propose des sièges chauffants et réfrigérés aux première et deuxième rangées, des fauteuils capitaines à la deuxième rangée, un affichage tête haute, et bien d’autres choses encore. La liste des équipements est immense, mais ce n’est qu’un aspect. L’attention portée par Kia aux détails et les matériaux utilisés donnent l’impression que le Telluride est un véhicule haut de gamme. Il offre également le meilleur mélange entre les écrans et les boutons physiques. Cette Kia propose des commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation en dur, ce qui signifie qu’en hiver, les sièges et le volant chauffants peuvent être activés pendant que l’écran démarre.

En ce qui concerne le coffre, le Telluride offre un volume utile de 1 300 litres derrière la deuxième rangée. Avec la troisième rangée, ce chiffre tombe à 600 litres. Au-delà de ces chiffres, les passagers des deux premières rangées bénéficient d’un espace considérable. Les occupants de la troisième rangée n’ont cependant pas la même chance, et s’asseoir dans la dernière rangée n’est pas vraiment une torture, même pour un adulte d’1m70.

La grande Kia est une bonne conductrice

Comme le Hyundai Palisade, le Telluride apaise et offre exactement ce que les consommateurs attendent d’un grand VUS familial. En fait, il vendra officiellement le véhicule à tous ceux qui le conduiront. L’impression immédiate est celle du raffinement, du confort et même du luxe, du groupe motopropulseur à la conduite.

Le moteur V6 de 3,8 litres, de série, est suave et percutant. Avec la boîte de vitesses automatique à 8 rapports qui lui a été greffée et qui fonctionne de manière presque invisible, ce VUS de deux tonnes se déplace bien. Le V6 développe 291 ch et 262 lb-pi de couple, ce qui est plus que suffisant pour sortir le Telluride de son propre chemin. Malgré les nombreux modes de conduite, j’ai trouvé que le mode confort était celui qui correspondait le mieux à la vraie raison d’être du gros Kia, qui est de transporter des choses et des gens. Malgré cela, la transmission et le V6 s’animent lorsqu’on les sollicite. Cependant, poussé ou non, la consommation de carburant du Telluride est un problème car j’ai obtenu plus de 14 L/100 km par rapport aux 11,4 L/100 km estimés par Kia.

Sur la route, le Kia Telluride 2023 se comporte avec la plus grande civilité. La suspension entièrement indépendante offre un contrôle et un confort satisfaisants, quel que soit l’état de la chaussée. L’habitacle reste silencieux même à vitesse d’autoroute, ce qui contribue à accroître la sérénité générale qui y règne.

Je suis partagé

Je suis déchiré parce que j’aime VRAIMENT le Kia Telluride 2023 et que si j’étais à la recherche d’un VUS intermédiaire à trois rangées de sièges, il figurerait en haut de ma liste de souhaits, même si je ne signais finalement pas pour lui.

Comme je l’ai mentionné dans mon essai du Hyundai Palisade 2023, les alternatives aux Coréens comprennent le Toyota Highlander, le nouveau Mazda CX-90, le Honda Pilot, le Nissan Pathfinder, le Dodge Durango et le Jeep Grand Cherokee L., tous ont beaucoup à offrir. Si je devais choisir, je mettrais ma famille dans le panier du Toyota.