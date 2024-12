Essai routier Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 : L’évolution extrême avec un attrait surprenant

Une refonte audacieuse qui remet en question les attentes, offre une efficacité hybride et répond aux besoins de la famille.

Un style audacieux, une efficacité hybride et une valeur exceptionnelle font du Santa Fe un concurrent unique.

Intérieur spacieux avec des sièges polyvalents, mais une troisième rangée étroite ; idéal pour un usage occasionnel.

Augmentation malheureuse de 1 500 $ du prix de la version de base Hybrid Preferred pour l’année-modèle 2025.

Lorsque Hyundai redessine un véhicule, elle ne se contente pas d’y apporter des modifications, elle le démolit et le reconstruit, souvent dans l’optique d’en faire un gros ou de s’en aller. C’est particulièrement vrai pour le tout nouveau Hyundai Santa Fe 2024, qui se démarque de façon particulièrement audacieuse de ses prédécesseurs aux formes plus arrondies. Au départ, je n’étais pas convaincu. Le design caissonné, inspiré de Land Rover, donnait l’impression que Hyundai essayait trop fort d’être différent en copiant. Mais après avoir passé du temps avec le modèle hybride, j’en suis venu à apprécier son caractère — et son côté pratique. Voici pourquoi ce VUS mérite un second regard.

Un nouveau look audacieux qui prend de l’ampleur

La première chose que vous remarquerez à propos du Hyundai Santa Fe, c’est son allure résolument carrée. Finies les lignes douces et fluides des générations précédentes. Au lieu de cela, ce VUS adopte des arêtes droites, des angles aigus et une partie arrière qui est, franchement, polarisante. Les feux arrière sont bas et le mot « SANTA FE » est gravé en gras sur le hayon, complétant ainsi l’ambiance rétro-moderne. Étonnamment, cela fonctionne, surtout dans la peinture Pebble Blue de notre modèle d’essai, qui ajoute un subtil reflet doré et contraste joliment avec l’habillage.

Les jantes de 20 pouces incluses dans l’ensemble Trend renforcent encore le look de la voiture. Elles équilibrent parfaitement les proportions de la carrosserie et lui confèrent un aspect haut de gamme. Même si le style ne vieillira pas avec élégance, il est indéniablement frappant aujourd’hui.

Prix et valeur : Agissez rapidement sur les modèles 2024

Au Canada, le modèle de base hybride 2024 (version Preferred) est offert à partir de 40 999 $ pour 2024. Ajoutez l’ensemble Trend et vous atteindrez 44 999 $. Il s’agit encore d’un excellent rapport qualité-prix par rapport à la concurrence, surtout si l’on tient compte des caractéristiques de série : sièges et volant chauffants, écran tactile de 12,3 pouces, traction intégrale et hayon à commande électrique. Pour 2025, les prix augmentent sans changement apparent, ce qui fait des modèles 2024 une évidence si vous pouvez en trouver un.

La simplicité au service de la praticité

À l’intérieur, le Santa Fe fait la part belle à la fonctionnalité. Les solutions de rangement abondent, des bacs de porte profonds aux compartiments astucieux. Les deux écrans incurvés de 12,3 pouces (affichage numérique faisant partie de l’ensemble Trend) dominent le tableau de bord, et bien que les matériaux tendent vers le côté économique, ils devraient résister à la vie de famille. Le panneau tactile du système de chauffage, de ventilation et de climatisation est l’un des points faibles. Il est trop compact et demande plus d’attention qu’il n’en faudrait pendant la conduite. La troisième rangée est étroite — à réserver aux enfants ou aux cas d’urgence — mais la deuxième rangée est spacieuse et confortable.

Lorsque la troisième rangée est utilisée, l’espace de chargement est limité à 413 litres, ce qui est parfait pour les courses, mais pas beaucoup plus. En rabattant la troisième rangée, vous obtenez 1 148 litres, ce qui est beaucoup plus pratique pour les transports plus importants. Les barres de toit surélevées de série facilitent l’ajout d’un coffre si vous avez besoin de plus d’espace.

Efficacité en douceur

Le groupe motopropulseur hybride associe un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre à un moteur électrique, pour une puissance de 231 chevaux et un couple de 274 lb-pi. Le couple démarre tôt et reste fort, rendant la conduite en ville et sur autoroute sans effort. Hyundai estime que la consommation combinée est de 6,9 litres aux 100 km, mais ma semaine de conduite en conditions réelles m’a permis de constater une consommation plus proche de 8,0 litres aux 100 km. Bien qu’un peu plus élevé que promis, c’est encore respectable pour un VUS de taille moyenne qui a roulé avec une boîte sur son toit pendant quelques jours.

La qualité de roulement est solide, avec seulement quelques petits problèmes sur les bosses à basse vitesse. La direction et le freinage sont prévisibles. Rien d’extraordinaire, mais tout à fait compétent pour un VUS à vocation familiale.

En vaut-il la peine ?

Le Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 atteint un équilibre intrigant entre un design audacieux, une efficacité hybride et un aspect pratique pour la famille. Oui, le style pourrait vieillir rapidement, et la troisième rangée est plus un usage occasionnel qu’un usage quotidien. Mais pour le prix — en particulier les modèles 2024 — il est difficile de battre la valeur. Ajoutez à cela les coûts d’exploitation inférieurs de l’hybride, et vous obtenez un ensemble qu’il est difficile de ne pas apprécier.

Je ne m’attendais pas à aimer autant le Hyundai Santa Fe. Sans aucun doute, mon appréciation est influencée par le groupe motopropulseur hybride, qui est un choix plus judicieux que le moteur à essence turbocompressé de 2,5 L à mon avis. Hyundai a pris un risque, et pour l’instant, il est payant. Si vous êtes à la recherche d’un VUS intermédiaire avec du flair et de l’efficacité, le Santa Fe Hybride mérite votre attention.