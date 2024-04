Hyundai Elantra 2024 : écolo ou pas?

La Hyundai Elantra 2024 se détaille à partir de 23 774 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

Peu énergivore, habitacle spacieux, système multimédia facile à utiliser.

Volume du coffre moyen, piliers avant larges obstruant la visibilité, moteur de 2,0 L avec boîte à variation continue lents à réagir.

Qu’est-ce qui arrive lorsqu’un constructeur conserve un nom de modèle dans sa gamme pendant de longues années, et à travers plusieurs générations dudit véhicule? À moins que la voiture soit un véritable désastre, ce qui arrive rarement, on lui bâtit une reconnaissance de la marque et elle devient un nom commun, et c’est maintenant le cas de la Hyundai Elantra 2024.

Cette voiture compacte vient de recevoir une mise à jour de mi-génération. Elle n’en avait pas réellement besoin d’un point de vue du design, alors que sa carrosserie inspirée de l’origami la distingue de la concurrence. Malgré tout, la berline dispose d’une partie avant redessinée, alors que la calandre ne cascade plus jusqu’à la base du pare-chocs, maintenant sectionnée horizontalement d’une bande à la mi-hauteur donnant l’effet d’un nez de requin. Les phares sont plus minces, connectés par une mince bande métallisée. Les feux arrière n’ont pas changé, mais le pare-chocs a été révisé. On note également de nouvelles couleurs de carrosserie et de jantes en alliage.

Côté sécurité, les coussins gonflables latéraux arrière figurent désormais de série, tout comme un aide-mémoire pour les ceintures de sécurité arrière, tandis que le volant obtient un retour haptique pour les systèmes d’aide au maintien de la voie, de l’alerte de trafic transversal arrière et de la surveillance des angles morts.

Dans l’habitacle, la Hyundai Elantra 2024 bénéficie de points de contact plus mous sur les portes avant, davantage de ports USB-C, d’une zone de recharge de téléphones par induction révisée, d’un nouvel affichage de 4,2 pouces pour le conducteur dans les déclinaisons de base, d’une nouvelle sellerie de cuir dans les versions mieux équipées, et de nouveaux coloris. La chaîne audio comprend maintenant six haut-parleurs de série, alors que le système Bose à huit haut-parleurs et l’écran tactile de 10,25 pouces du système multimédia sont disponibles dans des versions plus abordables.

La très performante Elantra N reçoit aussi des retouches esthétiques à la carrosserie, de même que des raffinements mécaniques pour réduire la vibration du moteur, des révisions à la suspension et à la direction, des changements à la programmation du contrôle de stabilité électronique, et plus.

Pas de changements toutefois pour les motorisations. Les versions Essential, Preferred, Preferred avec ensemble Tech et Luxury sont équipées d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres et d’une boîte automatique à variation continue, acheminant la puissance aux roues avant tout en générant 147 chevaux et un couple de 132 livres-pied. Un système hybride consistant d’un quatre cylindres de 1,6 litre, d’un moteur électrique et d’une boîte à six rapports avec double embrayage est aussi disponible dans la version Limited, développant un total de 139 chevaux et 195 livres-pied. La version N Line Ultimate profite d’un quatre cylindres turbo de 1,6 litre et d’une boîte à sept rapports avec double embrayage, bons pour 201 chevaux et 195 livres-pied. L’Elantra N abrite un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec une puissance maximale de 286 chevaux et un couple de 289 livres-pied, disponible avec soit une boîte manuelle à six rapports, soit une automatique à huit rapports avec double embrayage.

Moteur/boîte de vitesses Puissance (ch @ tr/min) Couple (lb-pi @ tr/min) Ville/route/mixte (L/100 km) I4 2,0 L / à variation continue 147 @ 6 200 132 @ 4 500 7,3 / 5,7 / 6,5 (Essential)

7,6 / 5,9 / 6,8 (Preferred et Luxury) I4 1,6 L hybride / 6 rapports avec double embrayage 139 195 4,8 / 4,5 / 4,7 I4 1,6 L / 7 rapports avec double embrayage 201 @ 6 000 195 @ 1 500 à 4 500 8,3 / 6,8 / 7,6 (N Line Ultimate) I4 turbo 2,0 L / manuelle à 6 rapports 276 @ 5 500 à 6 000 (286 avec fonction de surpuissance) 289 @ 2 100 à 4 700 11,0 / 8,1 / 9,7 (N) I4 turbo 2,0 L / 8 rapports avec double embrayage 276 @ 5 500 à 6 000 (286 avec fonction de surpuissance) 289 @ 2 100 à 4 700 11,8 / 8,6 / 10,4 (N)

Lors de notre essai hivernal d’une Elantra Preferred avec ensemble Tech, nous avons obtenu une moyenne de 7,5 L/100 km.

En gros, l’Elantra figure parmi les moins énergivores de la catégorie des voitures compactes. En fait, en version de base, c’est celle qui consomme le moins en ce qui concerne les motorisations non hybrides, et même la cote mixte de la version hybride est identique à celle de la Corolla hybride. L’Elantra N consomme plus que la Toyota GR Corolla et la Volkswagen Golf R, mais à peine.

Concernant la conduite, c’est sans histoire avec le moteur de base qui fait son travail de façon impeccable. Par contre, la boîte automatique est lente à réagir, puisqu’elle est programmée pour maximiser l’économie de carburant – ce qu’elle fait très bien. On peut atténuer ce désagrément en activant le mode de conduite Sport. La version N Line Ultimate est nerveuse, mais n’a pas la fougue absolue de la Volkswagen Golf GTI ou de la Jetta GLI. L’Elantra N est loin d’être engourdie, mais le bruit de la route et de l’échappement peuvent devenir lassants à la longue.

L’habitacle de l’Elantra est spacieux, surtout pour les gens assis à l’arrière qui profitent d’un grand dégagement pour les jambes et d’une entrée/sortie aisée. En revanche, sa ligne de toit est basse et certains occupants risquent de se sentir un peu claustrophobes. Et à cause de l’angle d’inclinaison du pare-brise, les piliers avant sont larges et obstruent la visibilité vers l’avant. Le coffre est d’une taille moyenne sans plus, et pourquoi n’y a-t-il pas une poignée à l’intérieur du couvercle afin l’éviter de se salir la main en hiver? Ça coûterait probablement 2 $ par voiture.

La Hyundai Elantra 2024 se détaille entre 23 774 $ et 33 124 $, incluant les frais de transport et de préparation. Les prix de l’Elantra N ne sont pas encore disponibles, mais l’édition 2023 coûte entre 39 474 $ et 41 074 $. Dommage toutefois que la seule version hybride disponible au Canada soit plus chère que la Corolla hybride. Cette dernière propose quatre niveaux de finition incluant des versions à rouage intégral, mais une seule version de l’Elantra hybride est offerte à partir de 32 274 $.

Comme toujours, l’Elantra propose un bon rapport prix-équipement. La version de base comprend la prévention de sortie de voie, les feux de route automatiques, les sièges avant chauffants, le régulateur de vitesse, l’écran tactile de 8,0 pouces pour le système multimédia ainsi que l’intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil. En option, on peut équiper l’Elantra d’un toit ouvrant, de sièges en cuir, de l’écran tactile de 10,25 pouces avec navigation, de l’instrumentation de 10,25 pouces pour le conducteur, du climatiseur bizone, du volant chauffant, d’une clé intelligente avec démarrage à distance, le régulateur de vitesse adaptatif et bien plus. C’est la version Preferred avec ensemble Tech qui propose le meilleur rapport prix-équipement à 27 774 $.

Pour est-il si important pour la Hyundai Elantra 2024 de profiter d’une reconnaissance de la marque? Parce que la plupart de ses rivales ont également cette reconnaissance. Les Honda Civic et Toyota Corolla existent depuis toujours, alors que les Nissan Sentra, Volkswagen Golf et Volkswagen Jetta sont apparus à la fin des années 70 ou au début des années 80. La Subaru Impreza est arrivée pour le millésime 1993, la Mazda3 pour 2004 et la Kia Forte pour 2010, alors elles sont plus récentes. Cette longévité sur le marché confère un sentiment de qualité et de durabilité, et Hyundai peut être fière de dire que le nom Elantra, introduite pour l’année-modèle 1991, devient également un synonyme de ces qualités. C’est une concurrente de taille dans le segment des compactes et les consommateurs devraient absolument lui jeter un coup d’œil. Et en prime, l’Elantra est drôlement écolo.