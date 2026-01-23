Essai routier Lexus NX 350h 2026 : la formule du luxe intelligent fonctionne toujours

Efficace, raffiné et discrètement sûr de lui, le VUS compact hybride de Lexus continue de faire exactement ce qu’on attend de lui.

Le NX 350h combine efficacité, confort et exécution haut de gamme mieux que la plupart des VUS compacts de luxe actuels.

Le système hybride demeure silencieux, doux et économique, même durant les hivers canadiens rigoureux.

La version hybride rechargeable offre une autonomie électrique, mais l’hybride régulier reste le choix le plus judicieux pour la majorité des acheteurs.

Depuis une vingtaine d’années, Lexus a largement évité les faux pas susceptibles d’affaiblir une marque haut de gamme. À l’image d’Audi, le constructeur s’en est tenu à une formule claire, qu’il a fait évoluer plutôt que de courir après chaque tendance. Oui, il y a eu quelques moments discutables en cours de route, mais dans l’ensemble, l’approche a fonctionné très bien. Le Lexus NX 350h 2026 en est un bon rappel.

Stationné ici dans la neige, le NX n’est peut-être pas le Lexus le plus « Lexus » de la gamme — cet honneur revient désormais au RX, mais il incarne toujours parfaitement les forces fondamentales de la marque. Il marie efficacité, design soigné et juste ce qu’il faut d’aura luxueuse dans un format compact difficile à ignorer. Dans un segment encombré par les Audi Q3, Mercedes-Benz GLA et GLB, ainsi que les BMW X1 et X2, le NX se défend presque sans effort, et ce, pour toutes les bonnes raisons.

J’ai toujours eu un faible pour ce VUS, et une grande partie de cet attachement vient du savoir-faire hybride de Lexus. Il s’agit ici du NX 350h, et non du 350 turbocompressé ni du 450h+ hybride rechargeable. Ce n’est pas non plus la version la plus puissante de la gamme, mais c’est, sans aucun doute, la plus intelligente.

Design et prix

Le style demeure épuré et immédiatement reconnaissable comme un Lexus. Les proportions sont réussies, les détails précis, et la teinte bleu Gracian Water de notre modèle d’essai met particulièrement bien en valeur les lignes. Rien de maladroit ni d’exagéré ici et c’est un compliment.

Le prix débute autour de 61 100 $ frais inclus pour le NX 350h, qui arrive déjà très bien équipé. De série, on retrouve notamment un écran tactile de 9,8 pouces, des roues de 18 pouces, des sièges avant chauffants et un volant chauffant. C’est essentiellement tout ce que les acheteurs canadiens s’attendent à obtenir à ce niveau de prix.

Cet exemplaire précis est un F Sport 3, une option imposante de 13 700 $ qui fait grimper la facture totale à environ 74 000 $. Elle ajoute un toit ouvrant panoramique, des roues de 20 pouces, un écran tactile de 14 pouces, un système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs, un affichage tête haute, des sièges arrière chauffants et une suspension variable adaptative. L’équipement est complet, sans l’ombre d’un doute.

Habitacle et convivialité

Le volume de chargement est évalué à 643 litres, et il est réellement exploitable. L’ouverture est large, le plancher pratique, et les courses du quotidien ne nécessiteront pas de gymnastique particulière.

À bord, l’habitacle livre exactement ce qu’on attend de Lexus. Matériaux, surpiqûres, grilles de haut-parleurs : tout est exécuté avec soin. Le cuir rouge grenat de notre modèle d’essai apporte une touche sportive sans entrer en conflit avec la personnalité du NX.

L’écran tactile de 14 pouces domine la planche de bord et se révèle généralement agréable à utiliser. L’interface est simple, réactive, et appuyée par quelques boutons physiques bienvenus pour le dégivrage avant et arrière. Un léger irritant : les commandes des sièges chauffants et du volant chauffant n’apparaissent pas immédiatement au démarrage, à moins d’utiliser le mode automatique.

La principale source de frustration demeure les commandes tactiles au volant. Un simple effleurement peut changer de menu sans le vouloir, et des actions aussi simples que changer de chanson peuvent demander plus d’efforts que nécessaire, avec deux, voire trois pressions pour passer à la piste suivante. C’est un problème récurrent chez Lexus, et j’espère qu’il disparaîtra à la prochaine génération.

Sur la route

Le NX 350h révèle tout son potentiel une fois en mouvement. Son format représente un juste milieu idéal pour quiconque cherche un VUS compact de luxe, et la motorisation hybride convient parfaitement au véhicule.

Sous le capot se trouve un quatre-cylindres atmosphérique de 2,5 litres jumelé au système hybride bien connu de Lexus. La puissance totale atteint 240 chevaux. Ce n’est pas de quoi vous coller au siège, mais les accélérations sont amplement suffisantes et l’ensemble se montre sûr de lui.

Tout aussi important, l’architecture hybride se distingue par son silence. La transmission eCVT ne devient jamais envahissante, évitant le bourdonnement que l’on retrouve dans certains autres hybrides Toyota. En ville comme sur l’autoroute, l’ambiance demeure calme et raffinée.

L’économie de carburant constitue la principale raison d’opter pour le 350h. Ressources naturelles Canada l’évalue à environ 6,0 L/100 km en cycle combiné. En conditions froides et enneigées, j’ai enregistré une moyenne légèrement inférieure à 8,0 L/100 km. Avec une conduite plus douce et une météo clémente, descendre sous les 7,0 L/100 km est tout à fait réaliste pour un véhicule de ce gabarit et de ce poids.

La suspension variable adaptative des versions F Sport ajoute une dose de souplesse et de polyvalence. Dans mon mode de conduite personnalisé, j’ai conservé la suspension en réglage normal, qui offre un excellent compromis. Le comportement est légèrement sportif sans jamais sacrifier le confort. La direction est bien pondérée, les freins rassurants, et des palettes au volant sont disponibles pour ceux qui souhaitent les utiliser.

Et la version hybride rechargeable ?

Au cours de la même semaine, j’ai également passé du temps au volant du NX 450h+. Il reprend le même moteur de 2,5 litres, mais y ajoute des moteurs électriques plus puissants et une batterie de 18,1 kWh, portant la puissance totale à 304 chevaux. Malgré ces chiffres, il n’offre pas des réactions nettement plus vives que le 350h.

Son véritable avantage réside dans son autonomie électrique pouvant atteindre 60 km. C’est appréciable, mais uniquement si l’on branche le véhicule à chaque occasion. L’envers de la médaille, c’est le poids : le 450h+ traîne plus de 420 livres supplémentaires, et une fois la batterie déchargée, la consommation grimpe à une cote d’environ 6,6 L/100 km selon RNCan.

En tenant compte du prix plus élevé, la proposition de valeur devient moins évidente.

Conclusion

Si vous recherchez le NX le plus rapide, le 350 non hybride demeure le choix à privilégier pour l’instant. Mais pour la majorité des acheteurs, le NX 350h représente clairement le point d’équilibre idéal. Il est efficace, confortable, raffiné et offre l’expérience de luxe attendue d’un Lexus, sans complexité inutile. Dans ce segment, il est difficile à battre.