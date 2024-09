Essai routier de l’Alfa Romeo Tonale 2024 : on se branche

L’Alfa Romeo Tonale 2024 se détaille à partir de 48 690 $, frais de transport et de préparation inclus.

Caractère sportif, design attrayant, motorisation hybride rechargeable très efficace.

Sièges et suspension fermes, moteur de 2,0 litres plus gourmand, fiabilité à prouver.

La marque italienne Alfa Romeo trempe son pied dans les eaux électrifiées tout en introduisant un tout nouveau modèle dans un segment de marché qu’elle n’avait pas encore exploré. Le résultat, c’est l’Alfa Romeo Tonale 2024 et sa nouvelle motorisation hybride rechargeable.

Pour ceux qui n’avaient pas encore remarqué, la compagnie mère Stellantis a mis au point non pas un, mais deux modèles afin de maximiser son investissement. Le Tonale et le Dodge Hornet sont des cousins quasi identiques, partageant la même plate-forme, l’architecture électrique et même des composants dans l’habitacle. Ils sont également très similaires quant au design extérieur, surtout vus de l’arrière.

L’Alfa Romeo Tonale 2024 se mesure donc à l’Audi Q3, aux BMW X1 et BMW X2, au Cadillac XT4, au Jaguar E-Pace, au Lexus UX, aux Mercedes-Benz GLA et Mercedes-Benz GLB, au MINI Countryman et au Volvo XC40. On peut aussi considérer les modèles 100 % électriques comme le Genesis GV60, le Mercedes-Benz EQB, le Polestar 2, le Tesla Model Y, le Volvo C40 et le Volvo XC40 Recharge.

Au Canada, le petit utilitaire d’Alfa est disponible en déclinaisons Sprint et Veloce, avec un choix de deux motorisations. Il propose un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 268 chevaux et un couple de 295 livres-pied, géré par une boîte automatique à neuf rapports. Le rouage intégral figure de série. Le Tonale muni de cette mécanique a en fait été introduit en tant que modèle 2023, et ses cotes de consommation ville/route/mixte s’élèvent à 11,2 / 8,2 / 9,8 L/100 km.

Pour le millésime 2024, le Tonale se voit ajouter un quatre cylindres turbo de 1,3 litre jumelé à deux moteurs électriques, à une boîte automatique à six rapports et à une batterie de 15,5 kWh, pour une puissance combinée de 285 chevaux et un couple de 347 livres-pied. En conduite 100 % électrique, l’autonomie est estimée à 53 km. Quant à la consommation, elle est estimée à 8,1 L/100 km, ou à 3,1 Le/100 km en tenant compte de l’apport électrique. Lors de notre essai, nous avons obtenu une excellente moyenne de 2,7 L/100 km en branchant le véhicule après chaque sortie sur la route.

La motorisation hybride rechargeable s’avère puissante, permettant de belles performances au Tonale, tout en étant peu énergivore. En passant, on doit mentionner que le Hornet muni de la même mécanique affiche 288 chevaux et 383 livres-pied, et propose aussi une fonction de surpuissance temporaire en appuyant sur un bouton, ajoutant 30 chevaux supplémentaires afin de rehausser la vivacité du véhicule. Un gadget plus ou moins utile que l’Alfa n’a pas besoin.

Si le Tonale hybride est drôlement écolo, il en va autrement pour le non-hybride, alors que sa consommation est plus élevée que celle de la plupart de ses adversaires. Au moins, on peut utiliser de l’essence ordinaire dans les deux cas, ce qui compense un peu.

Quant à la capacité de remorquage, l’Alfa Romeo Tonale 2024 peut tirer jusqu’à 1 500 kilogrammes ou 3 307 livres avec le moteur de 2,0 litres, et jusqu’à 907 kg ou 2 000 livres avec la motorisation hybride rechargeable.

On aime le comportement routier du Tonale, sportif sans l’être trop. Cela dit, les sièges sont fermes et la suspension l’est également, gommant un peu le confort de roulement, mais ce n’est pas aussi désagréable au quotidien qu’à bord des Mercedes-AMG GLA 35 et GLB 35, par exemple. Surtout avec les roues de 20 pouces disponibles en option, entourées des minces pneus 235/40R20. Les variantes équipées du moteur de 2,0 litres sont plus maniables, alors que l’on ressent les 275 kg ou 600 livres supplémentaires du système hybride rechargeable en conduite plus sportive.

Dans l’habitacle, on profite d’un bon espace pour les passagers, affichant des dimensions dans la moyenne du segment, ou légèrement au-dessus de la moyenne. La console centrale s’élargit en joignant la planche de bord, et notre genou droit appuyait constamment dessus, alors la position de conduite n’est pas parfaite pour tout le monde. Les occupants à l’arrière s’assoient bien droit avec une assise relativement haute, mais l’angle des dossiers n’est pas réglable. Dans le Tonale non hybride, le volume de chargement s’élève à 765 litres avec les dossiers relevés et à 1 550 litres les sièges rabattus, alors que dans les unités hybrides, le volume chute respectivement à 648 et 1 430 litres.

Le design de l’habitacle est joli, pas trop chargé, proposant des commandes de climatisation faciles à utiliser en conduisant. Le système multimédia Uconnect 5 est convivial, peut-être pas autant que la 4e génération de l’interface présentant des zones de boutons plus grosses, mais l’on aimerait bien que le système soit plus rapide d’exécution. Avec une taille de 10,25 pouces, l’écran lui-même est un peu petit par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais ça passe.

L’équipement de série comprend entre autres les phares et les feux à DEL, les essuie-glaces à capteur de pluie, le climatiseur automatique bizone, les sièges en cuir, les sièges avant et le volant chauffants, l’éclairage d’ambiance, l’instrumentation numérique du conducteur de 12,3 pouces, l’intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil et la recharge de téléphones par induction. Côté sécurité, on profite du freinage autonome d’urgence, de la surveillance des angles morts, de l’alerte de circulation transversale arrière, de la prévention de sortie de voie, du régulateur de vitesse adaptatif, de l’avertissement de somnolence du conducteur ainsi que le sonar de stationnement avant et arrière.

En option, on peut équiper l’Alfa Romeo Tonale 2024 d’un siège du conducteur à huit réglages électriques, d’une sellerie en alcantara, d’une assistance active du stationnement, d’un système de caméras à 360 degrés, de sièges avant ventilés, d’un toit ouvrant d’une chaîne audio Harman/Kardon à 12 haut-parleurs. Toutes les variantes proposent des étriers de freins Brembo, une direction à assistance électrique et un système de modes de conduite avec réglages Dynamic (sport), Natural (normal) et Advanced Efficiency (électrique), alors que les déclinaisons Veloce obtiennent aussi des amortisseurs adaptatifs et l’exclusivité des roues de 20 pouces.

Pourquoi choisirait-on le Tonale dans le segment? Pour sa rareté, alors que l’on voit des BMW et des Mercedes à la tonne sur nos routes, mais aussi pour son caractère sportif et, dans le cas des versions hybrides rechargeables, pour leur grande efficacité énergétique. En revanche, la distinction entre l’Alfa et son cousin Dodge n’est peut-être pas assez grande.

En revanche, si la fiabilité et la paix d’esprit figurent parmi nos critères d’achat principaux, il faudra peut-être regarder ailleurs. Aucun problème mécanique majeur n’a été rapporté jusqu’à maintenant, mais les voitures construites en Italie traînent la réputation d’être problématiques. Au pire des cas, on peut opter pour la location avant l’achat. En parlant d’achat, le Tonale est offert entre 48 690 $ et 71 985 $, frais de transport et de préparation inclus. La motorisation hybride rechargeable est disponible à partir de 59 190 $, et le véhicule est éligible aux rabais gouvernementaux à l’acquisition de véhicules électrifiés.

Écolo, sportif et joli, l’Alfa Romeo Tonale 2024 est un choix intéressant dans le segment des sous-compacts, et l’un des rares à proposer une motorisation hybride ou hybride rechargeable, si jamais l’on n’est pas prêts à faire le saut dans un véhicule 100 % électrique, et son prix est même concurrentiel. Est-il désirable ou séduisant au même titre que les autres produits de la marque? Pas vraiment, mais son caractère est tout de même présent.

Maintenant, Tonale ou Hornet? Puisque leurs prix sont étonnamment similaires et qu’ils partagent la même mécanique, les mêmes composants dans l’habitacle et les mêmes technologies embarquées, on pencherait pour l’écusson Alfa.