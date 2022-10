Essai routier de la Volvo XC40 Recharge 2022 : Toujours attrayante et amusante, mais elle s’essouffle

– Le prix de départ est de 62 365 $ au Canada.

– Le segment des petits VUS électriques haut de gamme se réchauffe.

– Le XC40 Recharge est aussi amusant et fougueux que jamais.

Beaucoup de choses ont changé depuis que le Volvo XC40 Recharge et moi sommes entrés en contact pour la première fois. Plus précisément, de nombreux nouveaux VUS électriques sont arrivés ou ont été annoncés, augmentant la compétition avec la Volvo. Malgré cela, le XC40 reste une alternative vraiment intéressante parmi tous ces véhicules.

L’esthétique du petit VUS n’est qu’un des aspects qui le font vendre à mes yeux. Contrairement à de nombreux autres VUS électriques, qu’ils soient haut de gamme ou non, le Volvo XC40 Recharge n’est ni plus ni moins qu’un XC40 électrique. Les concepteurs du constructeur suédois n’ont pas recréé ou réinventé leur produit avec l’introduction d’une nouvelle plateforme électrique – ils ont simplement repris une carrosserie existante.

Il ressemble à un VUS Volvo typique

À mon avis, c’est brillant. Contrairement à l’Audi e-tron, à la Ford Mustang Mach-E, ou même à la IONIQ 5, la XC40 ne sera pas repéré sur la route, car elle n’attirera pas l’attention. Des constructeurs automobiles tels que Hyundai et Kia (Kona et Soul) ont exploré cette voie, comme d’autres, car les VÉs sont de moins en moins un objet de prestige.

Malgré cela, la Volvo XC40 est, à mon avis, le VUS le plus attrayant de la gamme Volvo. Ses proportions sont parfaites, les porte-à-faux sont minimes, et l’éclairage caractéristique de Volvo reste aussi unique et enchanteur que jamais.

Luxe et qualité véritables

J’ai toujours dit que Volvo est la marque haut de gamme des personnes réfléchies. Cette pensée englobe de nombreux points, notamment la facilité avec laquelle il est possible de vivre avec un véhicule. Dans le cas du XC40 Recharge, le hayon électrique rapide et de série me vient à l’esprit. Les grandes ouvertures des portes arrière sont un autre exemple. Et enfin, la qualité des matériaux, l’ajustement et la finition, ainsi que le design sont tous de premier ordre. Le petit VUS Volvo, même dans sa version Core de base, a une qualité presque sur mesure.

Franchement, l’habitacle est si accueillant qu’il peut être difficile de le laisser derrière soi une fois le voyage terminé. Les sièges, toujours excellents, témoignent de la volonté constante et soutenue de Volvo de rendre ses clients confortables et heureux. Malgré les dimensions extérieures restreintes du VUS, il peut accueillir sans effort quatre adultes pendant de longues périodes. Ceux qui sont à l’avant sont témoins d’un tableau de bord qui n’est ni trop vide ni trop chargé. Il trouve un équilibre parfait entre l’apaisement et la fonctionnalité. Ou presque.

De série, la XC40 Recharge dispose d’un tableau de bord numérique de 12 pouces et d’un écran tactile de 9 pouces avec Google Services. La navigation dans les menus, l’écran réagissant très largement comme un iPad, est intuitive et relativement facile à apprivoiser. En passant, Apple CarPlay est finalement de série depuis la fin de juin.

Une conduite agréable, une grande puissance

Heureusement, l’expérience de conduite impressionne. La Volvo XC40 Recharge 2022 partage la même plateforme CMA que les autres versions de la XC40, ce qui équivaut à un châssis parfaitement équilibré. La suspension est réglée pour les conditions de conduite du monde réel, car elle trouve un équilibre parfait entre un amortissement réel et une tenue de route compétente.

Les deux moteurs électriques AC à aimant permanent identiques produisent une puissance totale de 402 chevaux et un couple de 486 lb-pi de couple. Les reprises sont amusantes et instantanées. La conduite à une seule pédale, disponible sur la Volvo, est une caractéristique intéressante. Y accéder via les menus de l’écran tactile peut être laborieux, à moins d’utiliser les commandes vocales.

Il dérape déjà?

Les problèmes de la XC40 Recharge se résument à l’autonomie et au prix. À plus de 62 000 $, elle est plus chere, plus petite, moins bien équipée et son autonomie est plus courte que celle de nombreux autres VÉs, dont la Polestar 2. La batterie de 78 kWh offre une autonomie estimée très plausible de 359 km en conditions idéales. Contrairement à certains autres VÉs, la XC40 a accepté avec bonheur sa charge sur un chargeur public de niveau 2. Elle est d’ailleurs capable d’une charge rapide de 150 kW, ce qui permet de charger la batterie de 0 à 80 % en 37 minutes.

La Volvo XC40 Recharge 2022, malgré quelques mises à jour logicielles à distance, a déjà été victime de la vitesse à laquelle les VÉs évoluent, même si elle a à peine plus de deux ans. Je l’aime toujours pour toutes les bonnes raisons, y compris son style si Volvo, sa conduite merveilleuse et ses performances.

Et cela, combiné à l’autonomie réduite et au prix élevé (pas de pompe à chaleur ou de volant chauffant inclus pour plus de 62 000 $), rongerait mon niveau de satisfaction, surtout lorsque le voisin se présente avec sa nouvelle IONIQ 5 au même prix et mieux équipée en tout point.