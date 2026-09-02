Ford roule la nouvelle camionnette électrique Fathom entièrement camouflée sur le Strip de Las Vegas

La prochaine camionnette électrique de Ford entrera en production aux États-Unis au début de 2027 avec un prix de base inférieur à 30 000 $ US.

La production du Ford Fathom doit commencer au Kentucky au premier trimestre de 2027.

Le prix américain débutera à 28 350 $ US avant les frais de livraison, ce qui pourrait se traduire par environ 40 000 $ CA.

Le Fathom offrira la recharge NACS, BlueCruise, la recharge bidirectionnelle et la navigation Apple Plans intégrée.

Ford a présenté un aperçu plus détaillé de son futur pick-up électrique Fathom roulant sur le Strip de Las Vegas sous un camouflage intégral.

Le VÉ de format petit à intermédiaire doit entrer en production à l’usine d’assemblage Ford de Louisville, au Kentucky, au cours du premier trimestre de 2027. Ford a confirmé le nom Fathom en août dernier et présente le camion comme son modèle abordable sur le marché nord-américain des véhicules électriques.

Aux États-Unis, le Fathom à autonomie standard sera offert à partir de 28 350 $ US avant des frais de livraison de 1 595 $ US. Son prix initial s’élèvera donc à 29 945 $ US, livraison comprise. Le prix et la disponibilité au Canada n’ont pas été annoncés ; toutefois, il faut s’attendre à un prix de base avant frais de 40 000 $ CA, qui pourrait atteindre environ 42 500 $ CA avec les frais.

Cet aperçu survient alors que le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a diffusé des images d’un Fathom camouflé circulant sur le Strip de Las Vegas, sous la chaleur intense du Nevada. Farley a indiqué que l’équipe d’ingénierie mettait le véhicule à l’essai dans des conditions désertiques avant de le conduire dans Las Vegas.

Ford n’a pas dévoilé les caractéristiques techniques complètes du pick-up, mais a présenté plusieurs éléments liés à l’habitacle, au rangement et aux technologies. Le Fathom offrira davantage d’espace pour les passagers qu’un Toyota RAV4, en plus de proposer une caisse de chargement et un compartiment de rangement avant.

L’équipement de l’habitacle devrait comprendre un grand écran tactile, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’une clé numérique. Ford prévoit également d’équiper le Fathom de son système de conduite mains libres sur autoroute BlueCruise et d’une fonction de recharge bidirectionnelle.

La navigation constituera un autre élément distinctif. Le Fathom sera le premier véhicule de la marque à intégrer Apple Plans directement à son environnement de navigation, notamment pour le guidage étape par étape et les fonctions de planification d’itinéraires pour véhicules électriques.

Le matériel de recharge comprendra un port natif conforme à la norme de recharge nord-américaine. Des véhicules de développement ont déjà été aperçus à des bornes Tesla Supercharger, ce qui cadre avec l’adoption par Ford du matériel NACS pour ses véhicules électriques plus récents.

Ford n’a pas confirmé l’autonomie officielle du Fathom, la capacité de sa batterie, sa puissance, sa charge utile, ni sa capacité de remorquage. Une autonomie de 300 milles, soit plus de 480 km, a été évoquée par des sources externes.