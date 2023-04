Essai routier de la Nissan Versa 2023 : une rare berline abordable

La Nissan Versa 2023 se détaille à partir de 20 198 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus.

Conduite raffinée, gros coffre, bonne économie de carburant.

Pas de volant chauffant, sensible aux vents latéraux, Apple CarPlay et Android Auto livrables seulement.

La Nissan Versa 2023 est actuellement la troisième voiture la plus abordable au Canada, faisant concurrence dans un segment qui semble prêt à disparaître alors que les consommateurs se tournent vers des véhicules plus chers et plus gros.

La Versa, offerte uniquement en berline, affronte la Kia Rio et la Mitsubishi Mirage dans ce qui est devenu une catégorie de voitures sous-compactes à trois joueurs. Peut-être quatre si l’on considère la MINI à hayon plus haut de gamme. Puisque les Rio et Mirage sont désormais offertes uniquement en configurations à hayon, la Versa s’avère donc la seule berline de sa taille chez nous.

On met l’accent sur le prix de la Versa, car c’est un point important à considérer. Des petites voitures abordables sont devenues de plus en plus rares, et c’est partiellement à cause de raisons financières qui n’ont rien à voir avec les compétences de la voiture. Et la Versa est une petite voiture très compétente.

D’abord, son design est plus moderne que celui de la Mirage, introduite pour le millésime 2014, alors que la génération actuelle de la Rio est arrivée pour l’année-modèle 2018 en Amérique du Nord. La Versa actuelle a fait ses débuts pour le millésime 2020 aux États-Unis, 2021 au Canada, et vient de recevoir un rafraîchissement de mi-parcours.

Bien sûr, la Versa n’était pas nouvelle de A à Z lorsqu’elle fût lancée. Son quatre cylindres atmosphérique de 1,6 litre figure sur le marché depuis bon nombre d’années, bien qu’il ait reçu des améliorations au fil du temps, sa puissance passant de 109 à 122 chevaux dans l’actuelle génération de la berline. Même le Nissan cube, rayé du catalogue après 2014, disposait d’un bloc de 1,6 litre avec 122 chevaux, mais ce moteur était différent que celui de la Versa. Une boîte manuelle à six rapports est toujours disponible dans la déclinaison de base, mais la plupart des acheteurs vont évidemment préférer l’automatique à variation continue.

Nissan n’a-t-il pas connu des problèmes de fiabilité avec cette boîte? En effet, mais le constructeur semble avoir trouvé le problème, et l’a corrigé. On entend beaucoup moins de plaintes au sujet de la boîte à variation continue, et ça, c’est une bonne nouvelle.

Une autre bonne nouvelle, c’est la consommation d’essence. La Nissan Versa 2023 affiche des cotes ville/route/mixte de 7,4 / 5,9 / 6,7 L/100 km avec la boîte automatique. Avec la boîte manuelle, la cote mixte s’élève à 7,7 L/100 km, alors il n’y a aucune raison de la privilégier par rapport à l’automatique, et ce n’est pas comme si la voiture devenait soudainement un pur plaisir à conduire avec une pédale d’embrayage de toute façon. Lors de notre essai, nous avons observé une moyenne de 6,3 L/100 km, la voiture étant chaussée de pneus d’hiver de surcroît.

La voiture ne déborde pas de puissance, avec 122 chevaux et un couple de 114 livres-pied, mais la Versa décolle tout de même avec vivacité. Ce n’est pas comme si ses rivales faisant mieux, puisque la Mirage trimballe 78 chevaux et la Rio dispose de 120 étalons. La vitesse pure n’est pas l’attraction principale de la Versa, mais elle n’a aucun problème à atteindre et conserver une vitesse de croisière sur l’autoroute.

La Nissan Versa 2023 est toutefois un peu moins habile à garder sa trajectoire à vitesse d’autoroute, du moins, lorsqu’il y a des vents latéraux moindrement élevés. C’est tout simplement à cause de l’étroitesse des petites voitures, les empêchant d’être bien plantés sur ses roues comme c’est le cas de véhicules plus gros et plus larges. Voilà l’une des différences entre la Versa et la Nissan Sentra, pour ceux qui se demandent laquelle ils devraient choisir entre les deux chez le concessionnaire. L’insonorisation de l’habitacle est très correcte, bien que l’on aperçoit un faible chuchotement de la boîte à variation continue — tout comme dans la Sentra.

Une autre différence avec la Sentra, c’est bien sûr l’espace intérieur. La Versa propose malgré tout un bon dégagement pour les jambes à l’arrière, parfait pour nos enfants qui grandissent rapidement, alors que les entrées et sorties sont facilitées par de longues ouvertures au bas des portes arrière. Le coffre de la Versa est caverneux avec un volume de 425 litres, dépassant même celui de la Sentra.

La Nissan Versa 2023 mise également sur un bon niveau d’équipement. Notre déclinaison SR au sommet de la gamme obtient une sellerie noir et gris avec empiècements rouges, des sièges avant chauffants, un climatiseur automatique, une clé intelligente, une surveillance des angles morts ainsi qu’un système multimédia avec écran tactile de huit pouces, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto, la compatibilité de radio SiriusXM, une chaîne audio à six haut-parleurs, la recharge de téléphones sans fil et les services connectés par appli mobile NissanConnect. La version SR se permet même des jantes en alliage de 17 pouces, des phares à DEL et un béquet sur le couvercle de coffre.

La version S de base comprend un écran tactile de sept pouces, mais tristement, pas d’intégration Apple CarPlay ou Android Auto. Pour ça, il faut passer à la version SR qui ajoute également le climatiseur automatique et les sièges chauffants. Malheureusement, pas de volant chauffant, même pas dans la version SR.

La Nissan Versa 2023 se détaille à partir de 20 198 $, incluant les frais de transport et de préparation. La version SR est offerte à partir de 24 698 $. Être l’une des voitures les plus abordables du marché ne rime plus avec voiture pas chère, alors que la Version n’est plus un simple moyen de transport pour se rendre du point A au point B, comme c’était le cas de la génération précédente de la berline.

Avant ou après la pandémie, avant ou après les problèmes d’approvisionnement de pièces et de micropuces, avant ou après l’inflation avec laquelle on a dû composer ces derniers temps, une chose n’a pas changé pour les acheteurs de voitures neuves préférant le financement ou la location. Les taux d’intérêt sur les voitures compactes sont plus bas que ceux des sous-compactes, faisant en sorte que la Versa risque de coûter la même mensualité, ou un versement à peine plus bas, que celle d’une Sentra à équipement comparable. Pour cette maigre différence, on obtient une voiture plus confortable, plus spacieuse et affichant presque la même économie de carburant. Une décision facile à prendre dans les circonstances, et l’une des raisons expliquant pourquoi les voitures sous-compactes sont presque toutes parties de notre marché.

La Nissan Versa 2023 est-elle un meilleur choix que la Kia Rio? Pour les Canadiens préférant les berlines, c’est le choix par défaut. Il faut dire que la Rio est aussi peu énergivore, mais peut être livrée avec un volant chauffant, alors que l’intégration Apple CarPlay et Android Auto figure de série. Quant à la Mirage, elle est moins chère que la Versa, beaucoup moins puissante et raffinée, mais dispose d’une meilleure garantie. Dans tous les cas, si une voiture sous-compacte figure dans votre mire, n’attendez pas trop longtemps, car elles ne seront possiblement pas disponibles au Canada pour encore longtemps.