Essai routier de la Honda Accord Touring Hybride 2025 : Belle, bonne, trop chère…

Points forts :

– Espace intérieur et cargo

– Raffinement général

– Sensation de solidité

Faiblesses :

– Intérieur austère

– Prix élevé

– Pas aussi efficace que sa concurrente

Les berlines intermédiaires sont une espèce en voie de disparition, mais les quelques options qui restent sur le marché canadien en 2025 méritent notre attention.

L’une d’entre elles est la Honda Accord, qui est entrée dans sa onzième génération pour l’année-modèle 2023.

Comme la précédente, la génération actuelle est disponible avec un groupe motopropulseur hybride qu’Honda pousse maintenant avec beaucoup d’ardeur, l’incluant dans deux des trois versions offertes sur notre marché.

L’essentiel

En ce qui concerne les niveaux de finition, la Honda Accord 2025 est disponible en versions SE, Sport-L Hybrid et Touring Hybrid, avec des PDSF de 38 300 $, 43 000 $ et 45 500 $, respectivement.

La SE est le seul modèle non hybride proposé au Canada cette année. Son groupe motopropulseur se compose d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L et d’une transmission CVT qui transmettent 192 chevaux et 192 lb-pi de couple aux roues avant.

Les modèles hybrides s’appuient sur un moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,0 litres associé à deux moteurs électriques et à une transmission eCVT. La puissance combinée de ce système est de 204 chevaux et 247 lb-pi de couple, une fois de plus délivrés aux roues avant uniquement.

Une expérience raffinée

La Honda Accord Touring Hybrid 2025 incarne très bien ce que devrait être une berline de taille moyenne, c’est-à-dire qu’elle offre beaucoup d’espace intérieur pour les passagers avant et arrière, un grand coffre, un groupe motopropulseur raffiné et une meilleure tenue de route que les VUS comparables.

Le raffinement est un mot-clé dans l’Accord, en grande partie grâce à son système hybride très doux qui génère peu de vibrations et passe de l’énergie électrique à l’essence sans à-coups. En fait, il est presque impossible de savoir quand le moteur démarre et s’arrête sans regarder le tableau de bord, ce dont peu de motorisations de ce type peuvent se vanter.

Le design extérieur est également très élégant, avec une face avant assez agressive associée à une ligne de toit fluide, semblable à celle d’un fastback, ce qui donne à l’Accord une allure plus dynamique que la Camry et plus cohérente que la Sonata.

De plus, l’Accord Hybride donne une impression de solidité sur la route grâce à sa suspension ferme et à l’action positive de toutes les commandes que nous utilisons pendant la conduite.

La qualité de construction est également excellente, et les matériaux de l’intérieur ne sont pas bon marché, même s’ils donnent parfois l’impression de l’être…

Une présentation très sérieuse

En effet, la Honda Accord Hybride 2025, même dans sa version Touring la plus chère, souffre d’un intérieur austère qui comporte très peu des ornements que l’on attend d’une voiture qui coûte tout près de 50 000 dollars.

Le design du tableau de bord n’est pas en cause puisqu’il partage son aspect moderne et linéaire avec d’autres modèles récents de Honda, comme la Civic et le CR-V, mais la quantité de plastiques noirs brillants et mats donne l’impression d’être dans un modèle d’entrée de gamme.

Ceci est aggravé par le fait que les acheteurs canadiens ne peuvent avoir qu’une sellerie noire dans leur Accord 2025 (tissu sur SE, cuir perforé sur Sport-L Hybrid et Touring Hybrid), contrairement aux Américains, qui peuvent aussi commander un gris clair plus jovial.

Cela n’enlève rien à la convivialité du cockpit, qui place les informations pertinentes devant le conducteur et les commandes physiques de la plupart des fonctions à portée de main.

Le système d’infodivertissement est également facile à comprendre et peu distrayant, avec des raccourcis personnalisables qui rendent la navigation dans les menus beaucoup plus rapide. Il est intéressant de noter que seule la version Touring est équipée de l’ensemble Google Built-in, qui comprend l’intégration native de Google Maps, de Google Assistant et du Play Store, entre autres.

Mon véhicule d’essai a malheureusement été victime d’un bogue qui a gelé l’affichage de la page de flux d’énergie, et j’ai dû redémarrer manuellement le système d’infodivertissement, car laisser la voiture toute la nuit n’a rien réglé. Bien qu’il s’agisse d’un problème mineur, j’ai également rencontré le même bug à deux reprises dans une Civic Hybride, ce qui suggère qu’il est assez courant.

Une autre chose que l’on attend d’une voiture de ce prix est un système de caméra à 360 degrés, qui est absent de l’Accord. Il ne nous reste donc qu’une caméra de recul à la résolution étrangement faible pour garer cette berline assez imposante. Heureusement, la visibilité est très bonne tout autour.

Impressions de conduite

La Honda Accord Hybride 2025 tire le meilleur parti de son groupe motopropulseur électrifié en offrant une réponse instantanée du couple à l’accélérateur, ce qui la rend très dynamique à basse vitesse. Cet effet s’estompe lorsque l’on roule plus vite, mais la puissance modeste de 204 chevaux du groupe motopropulseur reste suffisante pour prendre les bretelles d’autoroute et dépasser en toute sécurité. Cette livraison douce de la puissance s’associe à une direction rapide et précise, ainsi qu’à une suspension ferme, pour rendre l’Accord Touring Hybride plus agréable à conduire que vous ne l’imaginez, en particulier sur les routes bien pavées.

En effet, les nids-de-poule et les grosses imperfections cognent fort et rendent l’Accord moins confortable que ses rivales lorsqu’elle roule sur des routes de mauvaise qualité. Les sièges ne sont pas non plus les plus confortables, mais ils sont meilleurs que dans d’autres modèles Honda, comme la Civic.

Grâce à son espace généreux pour les passagers, l’Accord Hybride est une excellente routière et les longs trajets ne posent aucun problème, même avec quatre personnes à bord.

Le volume du coffre est également suffisant pour accueillir les bagages de ces passagers, même si les charnières du couvercle prennent un peu de place de part et d’autre de l’ouverture.

Le système d’aide au maintien de la trajectoire qui aime jouer au ping-pong entre les marquages de la voie et le manque d’insonorisation qui entraîne des bruits de vent et de route plus élevés que ce que nous aurions souhaité, nuisent quelque peu aux prouesses routières de l’Accord. Ces deux plaintes sont toutefois assez mineures lorsque l’on considère la situation dans son ensemble.

Un autre petit désagrément est l’absence d’un « mode B » de frein moteur comme sur le CR-V hybride. Il est donc un peu plus difficile d’utiliser les capacités de freinage régénératif sans avoir à appuyer sur la pédale de frein, notamment dans les pentes raides.

En compensation, un interrupteur situé sur la console centrale permet de verrouiller le groupe motopropulseur en mode EV pour la conduite en ville, ce dont ne disposent ni le CR-V Hybride ni la Civic Hybride.

Ressources naturelles Canada indique une consommation moyenne de 5,3 L/100 km en conduite mixte, ce qui est un peu plus élevé que la Toyota Camry hybride, qui se classe à 4,9 L/100 km ou à 5,1 L/100 km avec la traction intégrale. Mon modèle d’essai a consommé 7,3 L/100 km au cours d’une semaine de conduite principalement sur l’autoroute et en campagne à des températures d’environ -10 °C, ce qui est un peu plus élevé que ce que j’aurais souhaité, mais pas complètement inattendu.

Conclusion

La Honda Accord Touring Hybrid 2025 est une berline intermédiaire élégante, raffinée et pratique qui se distingue de ses quelques concurrentes par sa dynamique de conduite et sa présentation mature. Bien qu’elle ait quelques faiblesses propres, ses principaux inconvénients apparaissent lorsqu’on la compare à sa rivale directe, la Toyota Camry hybride. En effet, la Camry hybride est plus abordable, surtout en version d’entrée de gamme, plus efficace et disponible avec une transmission intégrale.