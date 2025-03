Essai routier Chevrolet Equinox 2025: pas l’électrique, l’autre!

Depuis son arrivée sur le marché québécois vers le milieu de l’année dernière, le Chevrolet Equinox EV 2024 s’est avéré très populaire et il a beaucoup fait parler de lui. Il a carrément éclipsé l’Equinox à essence qui existe toujours. Ce dernier a même été complètement renouvelé pour 2025.

Le Chevrolet Equinox 2025 est animé par un moteur turbocompressé de 1,5 L.

Son prix de base est de 36 525 $.

Le catalogue de l’Equinox 2025 comprend trois versions: LT, Activ et RS.

Cet hiver, EcoloAuto a pris la route au volant du Chevrolet Equinox RS 2025 sur les routes du Québec. Voici le compte-rendu complet de nos impressions.

Une proposition mécanique plutôt ordinaire

Au sein de la gamme de VUS de Chevrolet, l’Equinox se positionne en tant que VUS compact entre les Trailblazer et Blazer. Sur le plan mécanique, la proposition du Chevrolet Equinox 2025 est simple et ordinaire. Peu importe la déclinaison choisie, le capot renferme un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,5 L. Celui-ci développe une puissance de 175 chevaux et un couple de 203 lb-pi. Loin d’être performante, cette motorisation est râleuse à l’accélération.

En choisissant une version LT de base à roues motrices avant, le bloc est jumelé à une transmission automatique à variation continue. En optant pour les quatre roues motrices (de série sur les versions Activ et RS, en option sur la version LT), le moteur est plutôt marié à une transmission automatique à huit rapports. Lors de notre période d’essai, nous avons trouvé que la transmission automatique à huit rapports n’opérait pas à merveille. Lente à réagir, la révolution du moteur était parfois inutilement élevée.

Au passage, nous ne pouvons passer sous silence, une fois de plus, que General Motors s’entête continuellement à ne pas offrir un système automatique à quatre roues motrices. On comprend très bien que les conducteurs de Jeep Wrangler, par exemple, apprécient pouvoir sélectionner le mode de conduite qui convient le mieux à l’utilisation du moment. Or, dans le cas de l’Equinox et des autres VUS de General Motors à vocation urbaine ou banlieusarde, on s’explique bien mal que le véhicule ne soit pas doté d’un système automatique à quatre roues motrices. Les autres manufacturiers ont tous choisi de simplifier la vie des conducteurs.

Cette mécanique n’a rien d’impressionnant ni d’innovant. Son rendement est même plutôt décevant. Après avoir parcouru plus de 800 kilomètres derrière le volant du Chevrolet Equinox RS 2025, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation moyenne de 10 L/100 kilomètres. De son côté Ressources naturelles Canada annonce une cote de 9,2 L/100 kilomètres en conduite combinée, ce qui nous apparaît certainement ambitieux.

Nous déplorons le fait que Chevrolet ne propose aucune autre motorisation avec l’Equinox. En effet, le constructeur ainsi que les consommateurs québécois gagneraient à profiter d’une gamme de motorisations plus étendues et diversifiées. À titre d’exemple, Ford offre aux acheteurs d’Escape deux choix de moteurs à essence, en plus des technologies hybrides et hybrides rechargeables. Chez Hyundai, Kia et Toyota, la proposition est généreuse avec les Tucson, Sportage et RAV4 qui sont tous disponibles avec l’hybride et l’hybride rechargeable. Hélas, on se contente du minimum chez Chevrolet avec l’Equinox.

Un habitacle assez moyen

Le Chevrolet Equinox 2025 est, somme toute, assez moyen. Il en est de même pour son habitacle qui n’a rien de bien particulier. L’assise des sièges nous a paru courte, ce qui retranche un peu de confort.

Certes, l’écran tactile de 11,3 pouces est clair. Il est simple et facile de naviguer dans le système d’infodivertissement. Cela étant dit, on lui reproche d’avoir un cadre inutilement large, ce qui alourdit sans raison la planche de bord.

Évitez les versions Activ ou RS

Pour 2025, le catalogue du Chevrolet Equinox 2025 ne comporte que trois versions: LT, Activ et RS. À la lumière de notre analyse, nous estimons que la version LT représente le meilleur choix si vous tenez mordicus à un Equinox. Le prix d’entrée est de 36 525 $ pour une version à roues motrices avant. Il faut ajouter 2300 $ pour obtenir les quatre roues motrices. Quant aux versions Activ et RS, leur prix est de 43 625 $. Nous croyons que leur équipement supplémentaire est, de manière générale, superflu.

Dans l’ombre de l’électrique

Depuis son arrivée sur le marché, le Chevrolet Equinox de quatrième génération est définitivement dans l’ombre du modèle électrique, et ce, particulièrement au Québec. Dans notre province, Chevrolet a vendu plus de 14 000 unités de l’Equinox EV en 2024. Quant au modèle à essence, seulement 1363 exemplaires ont trouvé preneur. L’écart est on ne peut plus marqué.

Alors que le programme Roulez vert du gouvernement du Québec qui octroyait une subvention de 7000 $ et que le Programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission du gouvernemental fédéral sont suspendus, l’engouement pour l’Equinox EV s’est estompé. Son prix de base est de 48 325 $ en 2025 pour une version de base à roues motrices avant. L’écart est de 11 800 $ avec l’Equinox à essence d’entrée de gamme. Voilà une somme qu’on ne peut négliger.

En résumé, le Chevrolet Equinox 2025 à essence n’a rien pour épater la galerie. Son offre mécanique est ordinaire, son comportement routier n’a rien de remarquable, sa consommation d’essence est plutôt élevée et son aménagement intérieur est moyen. Nous estimons que la proposition des concurrents est nettement plus intéressante dans son ensemble. Il a au moins l’avantage d’être considérablement moins cher que la déclinaison électrique.