Toyota change de cap; redirige la technologie du LF-ZC après l’annulation du VÉ Lexus

Le programme annulé du Lexus LF-ZC transférera ses technologies et les apprentissages liés à sa fabrication vers de futurs projets de véhicules électriques à batterie.

Toyota a annulé le Lexus LF-ZC à la suite d’un examen interne.

Lexus poursuit l’expansion de sa gamme électrique à l’aide de plateformes flexibles à groupes motopropulseurs multiples.

Les technologies du LF-ZC migreront vers de futurs programmes de véhicules électriques à batterie de Toyota.

Toyota a débranché le développement du Lexus LF-ZC, mettant fin aux plans entourant la berline électrique phare dédiée qui devait constituer l’une des pierres angulaires du futur programme de VÉ de nouvelle génération de Lexus. Son lancement était initialement prévu cette année.

Toyota a confirmé cette décision, précisant que le projet avait été interrompu à la suite d’un examen interne tenant compte de l’évolution constante de la demande du marché et de la charge de travail associée au développement des véhicules et à la planification de leur production.

Le concept LF-ZC a fait ses débuts au Japan Mobility Show 2023 aux côtés du concept multisegment LF-ZL. Lexus présentait alors le véhicule comme le « Lexus Future Zero-emission Catalyst », reflétant son rôle prévu comme premier modèle d’une famille de véhicules électriques dédiée reposant sur une architecture conçue spécifiquement à cette fin.

La berline devait soutenir les objectifs d’électrification à long terme de Lexus, notamment l’ambition de vendre jusqu’à un million de VÉ par année d’ici 2030 et d’effectuer une transition vers une gamme composée exclusivement de véhicules électriques à compter de 2035. Ces plans ont changé.

Toyota a indiqué que cette annulation s’applique uniquement au programme LF-ZC et ne représente pas un abandon complet du développement des véhicules électriques. La bonne nouvelle est que les connaissances en ingénierie et les technologies créées durant le projet seront redirigées vers de futurs programmes de VÉ.

Lexus continue de faire croître son portefeuille de véhicules électriques, quoique moins rapidement que prévu à l’origine, en utilisant des plateformes de véhicules existantes. Plus tôt cette année, la marque a présenté le multisegment Lexus TZ à trois rangées, son troisième VÉ destiné à l’Amérique du Nord. Le modèle repose sur l’architecture TNGA-K de Toyota, qui prend en charge plusieurs types de groupes motopropulseurs, y compris ceux du nouveau Highlander et de la Lexus ES, à ne pas confondre avec la structure e-TNGA des modèles bZ.

Le vice-président exécutif de Toyota, Hiroki Nakajima, a déclaré lors du lancement du TZ que l’exploitation d’une plateforme éprouvée permet d’assurer la rentabilité dès le lancement tout en préservant une flexibilité future, notamment la possibilité d’intégrer des variantes hybrides si la demande du marché le justifie.

Le LF-ZC laisse néanmoins une empreinte sur les plans du design et de l’ingénierie. Sa ligne de toit basse, son profil aérodynamique et ses proportions à cabine avancée ont déjà influencé d’autres véhicules concepts de Toyota, notamment une étude de prochaine génération de la Corolla exposée au Japan Mobility Show.

Toyota et Lexus ont vendu 188 785 véhicules électriques à l’échelle mondiale au cours de l’exercice financier terminé le 31 mars, une hausse de 31 % par rapport à l’année précédente, mais représentant tout de même seulement 1,8 % du volume mondial total de Toyota, qui s’est élevé à 10,48 millions de véhicules.

Source: Automotive News