Essai routier BMW i4 eDrive40 2025: 5 chiffres que l’on retient après l’avoir conduite

Peu de véhicules électriques peuvent se vanter d’être aussi passionnants que leur équivalent à essence. C’est pourtant le cas de la BMW i4 2025.

La BMW i4 2025 est une voiture à hayon 100% électrique.

Elle offre le choix de deux ou quatre roues motrices.

Son prix de base est de 58 223 $.

Ce printemps, EcoloAuto a mis à l’essai la BMW i4 eDrive40 2025 sur les routes du Québec. Voici 5 chiffres que l’on retient après l’avoir conduite.

Une autonomie de 512 kilomètres

De série, la BMW i4 eDrive35 est équipée d’une batterie de 70,3 kWh qui lui permet au maximum de parcourir jusqu’à 428 kilomètres.

Quant à la BMW i4 eDrive40, la capacité de sa batterie est de 84,3 kWh. Le tout lui procure une autonomie allant jusqu’à 512 kilomètres. Lorsque l’on réalise que certains véhicules électriques contemporains ont du mal à parcourir 350 kilomètres avec une seule charge, on ne peut que se réjouir de constater de l’autonomie prolongée de la voiture à hayon 100% électrique de BMW.

Il s’agit de l’autonomie pour les deux versions propulsées de la i4. L’autonomie est différente pour les versions xDrive.

140 kilomètres regagnés en 28 minutes

Lors de notre essai de la BMW i4 eDrive40 2025, nous avons arrêté à une borne de recharge rapide de 180 kW du Circuit électrique d’Hydro-Québec. À notre arrivée à la borne, l’indicateur de bord affichait un niveau de charge de 53% avec une autonomie restante de 234 kilomètres. 28 minutes plus tard, nous avons pu faire grimper l’autonomie à 85% et 374 kilomètres. C’est donc dire que nous avons été en mesure de regagner 140 kilomètres en un peu moins d’une demi-heure.

Une impressionnante puissance de 335 chevaux

Certes, la BMW i4 impressionne par son autonomie. Or, là où elle arrive à se démarquer largement des autres voitures électriques concurrentes, c’est sur le plan de la dynamique de conduite. Bien qu’elle soit relativement lourde (elle pèse tout de même environ 400 kilogrammes supplémentaires par rapport à la 330i xDrive), elle conserve toute son agilité. Elle est amusante à conduire et ses accélérations sont vives. On apprécie beaucoup sa tenue de route, qui est certainement l’une de ses grandes qualités dynamiques. Dès les premiers tours de roue, on sent toute l’énergie investie dans la direction, la suspension et le châssis. Elle met de l’avant les qualités routières auxquelles on est en droit de s’attendre de la part d’une BMW.

La version mise à l’essai est dotée d’un moteur électrique qui anime l’essieu arrière. Il développe une puissance de 335 chevaux et un couple de 317 lb-pi. Cette puissance est largement suffisante pour cette voiture. Plus que ça, ce serait du superflu. Nous estimons que la version eDrive40 représente possiblement l’achat le plus intéressant actuellement dans la gamme i4 si on est prêt à vivre au quotidien avec une voiture qui serait propulsée. Le gain de puissance par rapport à la version eDrive35 nous apparaît justifiable. Elle développe 282 chevaux. Pour en profiter davantage, le saut vers la version eDrive40 nous semble tout à fait logique.

Au passage, mentionnons que le constructeur a récemment annoncé l’arrivée prochaine d’une version M60 qui développera 601 chevaux. On tombe dans l’excès. Une telle puissance peut difficilement être exploitable.

Seulement deux roues motrices

Dans ses versions eDrive35 et eDrive40, la BMW i4 est une voiture propulsée. Il nous apparaît ironique d’une certaine manière d’offrir de telles versions, sachant que, par exemple, la Série 3 est livrée de série avec le système xDrive depuis quelques années déjà.

Les versions i4 xDrive40 et i4 M50 xDrive, plus coûteuses, profitent du système à quatre roues motrices xDrive.

Une facture réduite grâce à une subvention de 4000 $

Le gouvernement du Québec récompense les acheteurs de véhicules électriques en distribuant de généreuses subventions via le programme Roulez vert. Ainsi, si vous faites l’acquisition d’une BMW i4 2025 propulsée, donc une version eDrive35 et eDrive40, vous bénéficiez d’une subvention de 4000 $. Leur prix de base est respectivement de 58 223 $ et de 67 223 $. Les autres versions ne sont pas à éligibles à quelconque forme d’aide gouvernementale.

En résumé, nous apprécions la BMW i4 eDrive40 2025 pour sa puissance et son autonomie. Sans oublier son comportement routier. On ne peut passer sous silence sa silhouette élégante rappelant celle d’une berline chic malgré le fait qu’elle soit dotée d’un hayon pratique.